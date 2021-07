Improductividad y poca transparencia rodean a las 38 Comisiones Legislativas

Analistas consideran prudente reducir el número de Comisiones en el Congreso ante la poca productiva que han demostrado. Fotografía: Congreso.

De enero a mayo el Congreso de la República no hizo mucho. Al menos así lo detalla un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y Guatemala Visible, quienes expusieron la labor de las 38 Comisiones de trabajo.

Las instituciones apuntan que del total de mesas parlamentarias, 18 no recibieron una sola iniciativa de ley para la elaboración de un dictamen, situación que calificaron como una pérdida de recursos y tiempo.

Cada mesa de trabajo tiene acceso a los fondos del Congreso para el pago de dietas de los diputados, que aunque no tuvieran mayor carga de trabajo, según los expertos, si cumplieron con las reuniones para acceder a esos beneficios.

Pero en el portal web del Congreso de la República 21Comisiones no tienen datos del uso que hicieron de los fondos rotativos, quizás no los utilizaron pero tampoco aparece un documento que lo explique, las 17 restantes que si tienen datos no son a detalle, ya que hay meses sin reporte de gastos.

Lo anterior hace que la aparente poca producción del Congreso se enmarque a prácticas de poca de transparencia, lo que resta más de la poca credibilidad con la que cuenta el parlamento, según analistas expertos en la materia política.

Aunque temas de trámite, que no ameritan mayor trabajo o gasto de recursos tampoco caminaron durante los primeros meses del año. De 55 iniciativas de ley presentadas solo 18 pasaron a Comisiones, el resto se encuentran archivadas.

La poca dinámica que mostró el Congreso en la primera mitad del año puede cambiar de cara al segundo periodo de sesiones, ya que las negociaciones internas para la nueva Junta Directiva y la discusión del proyecto de presupuesto 2022 puede hacer que los diputados muestren más iniciativa.

Reducir comisiones

La solución parece simple. Si muchas comisiones no trabajan lo mejor sería eliminarlas, según el análisis de Alejandro Quinteros del Cien, quien expone que nuestro Congreso es de los que tiene mayor cantidad de Comisiones en todo el continente.

“Desde Canadá hasta Argentina fuimos encontrando que somos uno de los países que más Comisiones tienen dentro de su Legislativo, incluso más que los Estados Unidos. Lo que podemos ver es que algunas mesas de trabajo podrían tener alguna duplicidad de funciones y podrían concentrar sus funciones de dos o tres en una sola y podría no solo ahorrarse parte de presupuesto sino también ahorrarse el esfuerzo de tener tantas que no tienen prácticamente utilidad”, señaló.

Aunque no sea una justificación, la pandemia pudo seguir jugando un papel predominante que le impidió a los diputados rendir de la forma que las necesidades nacionales lo demandan, según el politólogo Jorge Wong.

“Cuando la realidad lo exige si hay voluntad política para tratar las leyes pero que el problema aquí radica que no hay mucha voluntad de resolver otras problemas que están a un lado conforme la pandemia, por eso vemos que hay Comisiones que no han recibido propuestas (iniciativas de ley), creo que la pandemia si refleja también la falta de trabajo en ese aspecto, pero no justifica que no se aprueben o que no haya trabajo importante o movimiento dentro del Legislativo para demostrarle a la gente que le paga su salario a los diputados de que si están trabajando a pesar de la pandemia”, concretó.

Necesitan transparencia

Los pocos datos que refleja el Congreso para el gasto económico que tuvo cada una de las 38 Comisiones es una muestra de poca transparencia, según Lilian Sierra, titular de la Secretaría de Libre Acceso a la Información (Secai) de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Sierra, añadió que esa información es de oficio y que tendría que ser detallada, y aun así no lo fuera destaca que los congresistas tendrían que tomar la iniciativa para demostrar en qué gastan, cómo lo hacen y la justificación de esos rubros.

“Si ellos consideran que no lo debieran publicar al menos debieran de tener una buena práctica, esto nos permite con la información pública de oficio que si algo no es obligatorio toda vez sean datos de relevancia o para cumplir los fines de la Ley de Libre Acceso a la Información se pueden publicar, hay una infinidad de cosas que se pueden publicar porque se debe de hacer de manera proactiva, sin que me obliguen y sin que me digan”, comentó.

Considera prudente que si los diputados no utilizan los fondos del mes se explique en un documento ese detalle, ya que no dejarían abiertas las sospechas a que hubo un gasto innecesario de recursos públicos.

Comisiones activas

Quien no comparte la visión del informe elaborado por el Cien y Guatemala Visible es el diputado José Alejandro de León, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso.

Parlamentario que argumentó que las mesas de trabajo no solo se dedican a emitir dictámenes, señaló que su labor también se centra en la fiscalización de recursos y seguimiento a leyes que ya se discuten en el Pleno, destacando que vio en estos meses Comisiones bastante activas.

“Este año ha habido un poco más de movimiento en trabajo, a nivel de las Comisiones, yo lo he visto en forma general. Ha habido mayor anuencia, el año pasado por todo lo que paso de la pandemia pudo haber tenido diferentes cambios”, señaló.

De León añadió en cuanto al gasto de recursos lo siguiente, “ahorita no ha habido necesidad de hacer muchos gastos, depende de cada Comisión, hay algunas que a veces si lo necesitan un poco más porque hacen trabajo de campo, salen a los lugares; depende del trabajo que se tiene planificado para la misma. No puedo defender ni acusar a nadie en ese tema porque depende el giro que decida darle cada Comisión, de lo que si estoy seguro es que ahorita tiene que ser un tiempo de austeridad donde hay que medir cada gasto que se hace”.

El departamento de Comunicación Social del Congreso explicó que la información en la página web se actualiza toda vez los diputados de las Comisiones les trasladan los datos.

Sin iniciativas

Entre las comisiones legislativas que no recibieron iniciativas de ley para la evaluación de un dictamen destacan las mesas de trabajo de Salud y Previsión Social, que aunque han desarrollado trabajo de fiscalización por la pandemia no recibieron proyectos para potenciales leyes.

1 Pueblos Indígenas

2 Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales

3 Cultura

4 Defensa del Consumidor y el Usuario

5 Deportes

6 Descentralización y Desarrollo

7 Energía y Minas

8 Integración Regional

9 Previsión y Seguridad Social

10 Relaciones Exteriores

11 Salud y Asistencia Social

12 Seguridad Alimentaria

13 Turismo

14 Vivienda

15 Desarrollo Social

16 Juventud

17 Asuntos sobre Discapacidad

18 Asuntos de Seguridad Nacional