Inversiones en aeropuerto de Escuintla avanzan en medio de dudas de las aerolíneas

Para cumplir esta promesa, el Fondo Social de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha erogado más Q570.8 millones en diversos trabajos, entre los cuales figura la ampliación de la pista de aterrizaje del aeródromo; construcciones y supervisiones de una torre de control, sala de abordaje y una estación de bomberos.

Esta inversión millonaria ha despertado dudas por porque el Gobierno nunca ha socializado los estudios que respaldan técnicamente el plan de convertir el aeródromo en un aeropuerto de carga, dijo a Prensa Libre la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) por medio de un correo electrónico.

“El pasado 19 de octubre, la industria participó en una visita al proyecto. Luego se constató que el tiempo de traslado ida y vuelta puede llegar a superar seis horas. Por ello le solicitamos al gobierno guatemalteco nuevamente mediante un oficio del 25 de octubre al director General de Aviación Civil tanto el estudio de factibilidad como el plan maestro del proyecto. A la fecha no tenemos respuesta a nuestra solicitud”, informó la Iata.

Ante la falta de respuesta por parte del gobierno, Iata y los actores de la cadena de logística han reiterado su preocupación sobre la viabilidad económica y comercial del aeropuerto de carga, dado que, en promedio, dos terceras partes de la carga que se transporta por vía aérea va en las bodegas de los aviones comerciales de pasajeros.

“Separar el proceso natural de transporte de carga obligando a las aerolíneas cargueras a operar en el aeropuerto de Puerto San José tendría importantes repercusiones logísticas para las líneas aéreas que manejan carga en las bodegas de los aviones de pasajeros y las que manejan únicamente cargueros, ya que no permitirán generar economías de escala, encareciendo las operaciones, reduciendo la eficiencia y la competitividad del sector en el país”, afirmaron.

Por tal motivo, Iata considera que lo prudente es reenfocar los recursos para modernizar y ampliar el Aeropuerto Internacional La Aurora (Aila).

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla), coincide en que el proyecto no es viable en este momento por deficiencias en la infraestructura vial. “No decimos que más adelante, a un mediano plazo, esto pueda ser funcional. Pero en este momento no lo es dada la mala calidad de las carreteras y eso no se repara de un día para otro”, comentó.

Asimismo, contó que en la que hicieron junto con Iata y demás actores de la cadena de logística se percataron de que la construcción no muestra mayores avances.

“La posición de Agla es la de sus asociados, quienes nos han manifestado todas estas preocupaciones. Es una posición firme de que este no es el momento preciso para llevar a cabo ese proyecto”, comentó.

Enfatizó que, como asociación, no pueden decirle al Estado qué hacer, sino únicamente hacen sus observaciones en pro de los intereses de la aviación comercial en Guatemala.

De momento, el Gobierno no ha dado marcha atrás a los trabajos. De hecho, el próximo 22 de diciembre se prevé que se reciban ofertas para la licitación y supervisión para construir infraestructura (urbanización) del aeropuerto de Puerto San José, Escuintla.

Defiende inversión

Francis Argueta, director general de Aeronáutica Civil, dijo que el objetivo no solo es convertir al aeródromo en un aeropuerto de carga, sino en un aeropuerto alterno.

También trasladar los vuelos de instrucción a Puerto San José, Escuintla, con el propósito de liberar la demanda en La Aurora.

“El principal beneficio que tendríamos es tener un aeropuerto alterno. Las aeronaves, al estar cerrado el Aila por el clima, tienen que volar hacia El Salvador, Cancún, Honduras o a veces hasta Costa Rica. Esto representa gasto enorme en combustible de operación para las aerolíneas. Al tener habilitado el aeropuerto de —Puerto— San José, podrían aterrizar en un vuelo de 15 minutos”, explicó.

Además, dijo que los vuelos de instrucción se trasladarán a este aeródromo para no sobrecargar a La Aurora.

“Hoy he tenido que habilitar la terminal aérea de pasajeros para atender aviones de carga, pero estamos creciendo en aviones en pasajeros y no tendremos más espacio para atender aviones cargueros en plataforma de pasajeros”, explicó.

Finalmente, comentó que se piensan atender vuelos privados y de cruceristas. “No se va a dañar la economía, se va a fortalecer la actividad económica del empresariado”, comentó.

Se consultó al Fondo Social de Solidaridad cuánto ascenderá la inversión total, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.