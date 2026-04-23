Investigan incidente de tránsito en el que estaría implicado vehículo asignado a vocera de Arévalo

La Comisión Presidencial contra la Corrupción indaga un incidente que habría sido protagonizado por el vehículo asignado a la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, cuyo piloto se abre paso entre el tráfico con luces y sirenas propias de vehículos de emergencia.

En redes sociales circula el video, en el cual se critica que ciudadanos invierten horas en el tráfico de la ciudad, mientras funcionarios hacen uso “indebido” de unidades oficiales equipadas con luces y sirenas exclusivas para vehículos de emergencia, como ambulancias y autopatrullas.

En el registro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se estableció que la camioneta negra con placas O205BCF está a nombre de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia; sin embargo, se desconoce si García iba en la unidad al momento del incidente, extremo que la funcionaria no confirmó ni descartó.

Julio Flores, jefe de la Comisión Nacional contra la Corrupción, informó que se activaron protocolos internos para analizar los señalamientos relacionados con dicho vehículo.

Explicó que corresponde a la institución involucrada realizar la verificación por medio de su unidad de probidad, con evaluación de elementos como la propiedad del vehículo, la identidad de quien lo conducía y el contexto en el que ocurrió el hecho.

Señaló que el proceso debe concluir con un informe que determine si existió alguna irregularidad y, de ser necesario, establecer las acciones administrativas correspondientes.

Además, enfatizó que ningún funcionario público tiene privilegios para incumplir las normas de tránsito, por lo que cualquier conducta deberá evaluarse conforme a la ley y los procedimientos institucionales.

García por su parte informó que se encuentran en proceso de verificación interna tras la circulación del video en redes sociales.

La funcionaria indicó que hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre el origen del video ni sobre la fecha, ubicación o contexto en el que fue grabado, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

Señaló que ya se activaron los mecanismos internos, incluida la unidad de probidad, y que también se dará intervención a la Comisión Nacional contra la Corrupción para esclarecer los hechos.

Además, explicó que personal de la Secretaría acudió a una citación con un diputado para entregar información relacionada con el uso de vehículos institucionales y reiteró que la institución está dispuesta a colaborar con cualquier proceso de verificación.

La funcionaria evitó confirmar si se encontraba dentro del vehículo señalado y enfatizó que primero deben completarse las averiguaciones para determinar la veracidad del contenido difundido.

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