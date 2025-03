José Chic responde a Karina Paz que varios “cercanos a ella” se desafiliaron o renunciaron al partido

El diputado José Chic, integrante de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), respondió a las recientes declaraciones de Karina Paz, quien fue separada de ese bloque por una orden constitucional, lo que implica la pérdida de su puesto en la Junta Directiva del Congreso de la República.

Paz, en conferencia de prensa este 28 de marzo, arremetió contra integrantes de su propio partido, señalando que, aunque las bases la apoyan, varios diputados y exdiputados del bloque estarían en su contra.

"Estoy puesta, firme, nadie me va a amedrentar. Estos ataques vienen principalmente de personas resentidas de mi mismo partido", afirmó Paz, quien también subrayó que si bien fue separada del bloque, sigue siendo parte de la agrupación política.

"Quiero comentarles -que- me separaron del bloque, no del partido. Mi partido sí me quiere, las bases sí me apoyan, los que no me quieren son tres diputados y dos exdiputados que sueñan con ser diputados de nuevo. Así es", aseguró.

En respuesta, Chic expresó que las críticas a Paz son de carácter personal y aclaró que existen mecanismos legales y administrativos dentro del partido para abordar tales situaciones.

"Existen canales dentro del partido para manejar las críticas personales que ella denuncia", precisó el legislador.

Chic también dijo que, aunque Paz fue separada de la bancada, sigue siendo parte del partido y tiene derecho a ocupar cargos dentro de la estructura partidaria.

Recordó que la afiliación al partido es un derecho de todo guatemalteco, pero también mencionó que varias personas relacionadas con Paz han renunciado a sus cargos dentro del partido.

"Lo que habrá que ver es en qué momento Karina Paz se afilió al partido. Es importante señalar que varias personas relacionadas con ella, incluso extrabajadores del Congreso, se han desafiliado y renunciado a sus cargos dentro del Comité Nacional. La afiliación a un partido político es un derecho de todo guatemalteco que cuenta con sus derechos civiles y políticos, y debe ser respetado", indicó el compañero de bancada.

Respecto a la cohesión del partido, Chic indicó que la separación de la bancada no implica que el respaldo de Paz haya seguido con ella, ya que la estructura del partido y la bancada operan de manera independiente.

Además, señaló que la decisión sobre quién reemplazará a Paz en la bancada aún está por definirse y se discutirá la próxima semana.

"Aún no hemos tomado una decisión sobre quién podría asumir el lugar de la diputada Paz. Este tema se discutirá la próxima semana", concluyó el diputado.

