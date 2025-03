La crisis por el rechazo al seguro obligatorio evidenció debilidades en el gobierno

La jornada de bloqueos y protestas en rechazo a la implementación del seguro obligatorio de responsabilidad civil para todo tipo de vehículos evidenció las debilidades en el gobierno de Bernardo Arévalo para llevar adelante acciones urgentes y necesarias. Analistas y expertos en estrategia opinan que la debilidad del gobierno ocurre por una desconexión con la realidad y una mala dirección en su comunicación oficial.

El gobierno respondió a los bloqueos, que paralizaron la ciudad durante toda una jornada causando pérdidas y afectaciones a la población, con una invitación al diálogo con quienes están inconformes con el seguro de responsabilidad civil de conductores. El gobierno defiende el seguro y lo justifica porque los accidentes de tránsito son la principal causa de muertes en el país, por encima de la criminalidad, dijo el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, en conferencia de prensa.

El gran ausente en la crisis es el presidente. “La figura presidencial se debe exponer cuando es necesario, y este caso escaló muy rápido. La presencia del presidente es importante, pero más que su presencia, lo que él diga para calmar la crisis”, dijo el politólogo Renzo Rosal.

“Hay unos pocos grupos que quieren que las cosas sigan igual, y no podemos permitirlo”, añadió Palomo y explicó que los reglamentos publicados por el Ministerio de Gobernación (Mingob) buscan “hacer valer la ley, cumplir la ley”, y recordó un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) de 2022.

El funcionario exhortó a trabajar en la regulación de los seguros de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes de todo tipo de vehículos. “Entendemos las manifestaciones legítimas, pero que esto no dé espacio a grupos oportunistas”, advirtió Palomo, “que adversan al gobierno y que quieren generar caos premeditado”.

Las debilidades pasan factura

El reflejo de las últimas protestas obedece a una falta de planificación desde la Presidencia de Guatemala, que no visualizó todos los escenarios tras la implementación de los acuerdos que obligan a la adquisición de un seguro de daños a terceros, de acuerdo con Renzo Rosal y Edgar Ortiz, expertos en política y derecho constitucional. Ambos han analizado las acciones sociales y las respuestas que ha tenido el gobierno de Arévalo.

“Me parece que hay un enorme problema de distanciamiento de la realidad y eso pasa factura. Cuando yo creo que tengo asegurados ciertos factores, pero la realidad dice lo contrario, lo que hay en medio es una mala medición”, destacó Rosal.

Para el analista, los ejes centrales del Ejecutivo “no hicieron su trabajo”, ya que la justificación del seguro fue el accidente del puente Belice, lo que, según él, le pudo dar tiempo al gobierno para hacer un estudio y medir las repercusiones.

A criterio de Rosal, el diálogo anunciado por la secretaria Táger, debe tener una sintonía mejor a lo anunciado en la rueda de prensa. “Solo escuchar por escuchar tampoco es un diálogo; un diálogo activo permite escuchar distintas voces y llegar a un acuerdo”.

Pero para él, la forma en que se ha manejado la crisis hizo que el gobierno perdiera el apoyo que le llevó a tomar posesión. “Si algún apoyo tenía hace unos días, ahora no lo tiene. Eso significa que ya no hay aliados, y es parte de la mala medición. Los aliados o grupos cercanos los debo tener cerca porque es clave para la legitimidad de cualquier gobierno”.

Ortiz considera que la decisión no da por perdido todo el apoyo al Ejecutivo, pero lo deja en una situación frágil. “Si hay una pérdida de confianza porque no hay información, hay sensación de que va a golpear el bolsillo de la gente y eso posiciona a grupos como 48 Cantones. Pero no creo que sea una pérdida total de apoyo, aunque sí se le abren frentes, es un hecho”.

El experto destaca que la decisión del gobierno con el seguro sí es la correcta, pero las deficiencias en el personal del Ejecutivo en puestos clave para la toma de decisiones están ocasionando una crisis. “Hablar de aliados es difícil, pero creo que nos deja como lección que no basta tener razón. La medida es correcta, es técnica, pero hay que entender que la forma en que se implementa una política es, a veces, más importante que el fondo mismo”.

Comunicación y ausencia

Otros dos factores que influyen en no controlar la crisis, a criterio de expertos, son el mal manejo que está teniendo la comunicación del gobierno y la propia ausencia del presidente Arévalo, quien no ha dado la cara ante los bloqueos que han afectado a miles de guatemaltecos.

Rosal ha visto deficiencias en la secretaría a cargo de Palomo, que, lejos de calmar la tensión, podría agravarla. “La comunicación política dice que no se va a mitigar un conflicto con una actitud de prepotencia y autoritarismo; se necesita una dosis de mesura, de comprensión adecuada a las expresiones contrarias”.

También Ortiz destaca que se necesita una mejor forma de comunicación al momento de fijar posturas. “Para el gobierno, dar marcha atrás sería una derrota grande. Quizá el llamado al diálogo es correcto, pero debe ser un diálogo creíble y con una negociación más abierta”.

Ortiz coincide en que se necesita ver las acciones que el presidente, como líder de la nación, está tomando. “Yo opino que el presidente quizá deba, como representante de la unidad nacional, tomar la batuta. Es un tema de liderazgo, y acá hace falta el liderazgo presidencial”.

El Ministerio de Gobernación publicó el 17 de marzo cuatro acuerdos gubernativos que reglamentan la obligatoriedad de contratar seguros, tal como lo establece la Ley de Tránsito vigente desde 1996. Los documentos regulan detalles del seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes de motocicletas, transporte de carga, vehículos particulares y transporte de pasajeros, con o sin remuneración.

Los documentos regulan detalles del seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes de motocicletas, transporte de carga, vehículos particulares y transporte de pasajeros, con o sin remuneración.

La secretaria privada de la Presidencia, Ana Glenda Táger, una de las funcionarias más cercanas al presidente Bernardo Arévalo, intervino en la conferencia de prensa para defender la implementación del seguro, el cual resultó de un año de trabajo y diálogo con diferentes organizaciones.

Hay grupos que no se sintieron representados ni parte del proceso, que pidieron espacio para hablar, y el gobierno está dispuesto a “escuchar distintas voces para recabar qué es posible hacer y qué no”, expuso Táger.

La gradualidad y programación podría bajar la tensión

Miguel Ángel Balcárcel, especialista en cultura de paz, diálogo y resolución de conflictos, dice que llevar a cabo una reunión entre autoridades de gobierno y representantes de los inconformes ya es una expresión para buscar una salida al conflicto, si se toma en cuenta que las protestas por inconformidad por el seguro son expresiones territoriales porque se centran en la Ciudad de Guatemala y en algunos puntos de la provincia.

Para bajar la tensión del conflicto, según Balcárcel, debe haber actitudes y conductas de voluntad de ambas partes. También menciona que implementar el seguro obligatorio para todo el país no es viable, y deben analizar la situación de cada región y de cada grupo vehicular.

A decir del especialista en cultura de paz, la inconformidad se centra en quienes nunca han tenido un seguro de vehículo y lo más viable para ellos es pensar que se trata de un negocio entre el gobierno y las aseguradoras, debido a que fue un proceso que se dio a conocer repentinamente, sin que hubiera campañas de información.

“Fue de forma precipitada, se debió crear suficiente información y haber tenido cifras de cuánto es el costo de los seguros para todo tipo de vehículos. Nadie sabía que tenían un año de estar trabajando los reglamentos con diferentes sectores como lo anunciaron”, señaló.

Balcárcel recomienda que el seguro se implemente con “gradualidad y programación” en las regiones con mayor incidencia de percances viales. “El seguro no debe ser igual para los que residen en el área urbana y para quienes residen en el área rural. Hasta la naturaleza de los vehículos que usan son diferentes, no se puede dar el mismo tratamiento en los municipios, se deben aplicar medidas distintas para diferentes regiones”, puntualizó.