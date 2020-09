La elección de Cortes se vuelve a estancar en el Congreso por falta de acuerdos

La instancia de Jefes de Bloque acordó las propuestas de agenda de las sesiones plenarias de martes y jueves. Fotografía: Congreso.

La elección de Cortes vuelve a ocupar el último punto de la agenda de sesiones plenarias que tendrá esta semana el Congreso, pero por la falta de acuerdos que son notorios entre los 19 bloques legislativos, aunque el tema persista en el orden del día, será imposible hacer la elección de los magistrados.

Se acordó en la instancia de Jefes de Bloque, de la semana pasada, que será este órgano legislativo el encargado de buscar todos los acuerdos que permitan liberar la agenda y cumplir con los compromisos que ha acumulado el parlamento, aunque en la práctica el tema no fue así de simple en la reunión de trabajo que sostuvieron ayer.

Fueron pocos los diputados que decidieron exponer su punto de vista para la elección de Cortes y un paquete de iniciativas que buscan apoyar la reactivación económica, a consecuencia de los estragos financieros que está ocasionando la pandemia en Guatemala.

Rodolfo Neutze, jefe del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), pidió, de nuevo, una sesión adicional para que los jefes de cada bancada comiencen a buscar los acuerdos, esto después que una mesa especial creada por la Junta Directiva quedó disuelta por señalamientos en contra de las bancadas de oposición.

“Yo quiero hacer un llamado a Jefes de Bloque para que tengamos la discusión que muchas veces hemos platicado y empezar con el procedimiento para desentrampar la agenda legislativa. Yo solicitaría nuevamente a la Junta Directiva que nos convoque dado que esta agenda de la semana ya está acordada, para que así podamos tener otra sesión de trabajo para que podamos arrancar con el paralelismo que le interesa a los guatemaltecos, no solo a los diputados, que es la reactivación económica y la elección de magistrados”, refirió.

Por su parte Bernardo Arévalo, jefe de bloque de Movimiento Semilla, respaldó una nueva reunión entre los jefes de bancada para analizar el tema de las Cortes, “refrendar la solicitud que ha hecho el diputado Neutze y así pedir a la Junta Directiva que por favor nos convoque a una sesión de Jefes de Bloque, a la brevedad posible, para comenzar con la discusión que efectivamente nos debería llevar al acuerdo político para comenzar con la elección”.

“No va a pasar nada esta semana”

El diputado Manuel Conde, jefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), explicó que en dos semanas es posible llegar a los acuerdos que se necesita para la elección de los funcionarios del OJ, tiempo en el que proyectos de ley que tienen menos complejidad deberían de ir avanzando, de lo contrario, considera que será poco lo que pueda hacer el Pleno.

“No lo vamos a lograr si acá no hay un acuerdo político. Ese acuerdo político no se logra en el Pleno, no se logra en Junta Directiva, lo vamos a decidir los Jefes de Bloque si tenemos esa voluntad política, claro que si no existe sigamos y se romperá el quórum cuando la interpelación inicie y no va a pasar nada esta semana (…) nos vamos a quedar en esa discusión sin un acuerdo político y eso se traduce en una sola cosa: cero resultados legislativos. Las iniciativas que están en trámite se van a quedar ahí y ni siquiera esas que no requieren votación no avanzan”, señaló.

Conde considera necesario que se convoque a una sesión adicional, para evitar que la interpelación del ministro de Desarrollo Social interfiera con la agenda, pero este será un extremo que se tiene que evaluar en otro momento, según el diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe de bancada del Partido Unionista (PU).

“Yo recuerdo que dice la Ley Orgánica del Congreso que si después de dos sesiones no termina una interpelación, entonces a través de Jefes de Bloque y del Pleno se puede convocar a una sesión adicional a la semana para continuar con la agenda legislativa, pero las interpelaciones deben continuar en las sesiones que ya están programadas los martes y jueves”, indicó.

Sin convocar

Aunque las peticiones de los diputados fueron claras, en cuanto a pedir una sesión adicional para los Jefes de Bloque o una nueva plenaria, por temor a que el juicio político entrampe la agenda, la respuesta de la Junta Directiva no profundizó en los argumentos que plantearon los congresistas.

“Tomamos notas de las inquietudes manifestadas por los diputados Conde, Neutze. Arévalo, si no hay otro punto valido por parte de los señores Jefes de Bloque damos por terminada la presente sesión”, dijo el diputado Luis Rosales, segundo vicepresidente del Congreso, encargado de dirigir la reunión.

¿Nuevo Estado de Calamidad?

Hasta ayer no había ingresado al Congreso ninguna solicitud de prórroga al Estado de Calamidad por la emergencia de Covid – 19, según el diputado Armando Castillo, tercer vicepresidente del Legislativo, quien señala que su bancada, Visión con Valores (Viva), no estará votando a favor de una nueva ampliación.

“Ya se abrió el aeropuerto, tengo información que los gimnasios ya están abiertos, que ya la actividad se retomó bastante, además que la desescalada es real, se puede ver en las cifras (…) en este momento el consenso en nuestra bancada –si ingresa una nueva prórroga – es ya no apoyar”, resaltó.

De la misma forma opina el diputado Carlos Barreda, jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), “esta bancada no va a votar a favor de prorrogar el Estado de Calamidad y yo los insto, señores Jefes de Bloque, a que rechacemos ya cualquier ampliación del Estado de Calamidad porque tampoco se está cumpliendo con las normas de transparencia, eficiencia y calidad del gasto público”.

Qué es la instancia de Jefes de Bloque

Es la reunión en la que convergen el jefe y subjefe de cada bancada representada ante el Congreso de la República con la Junta Directiva del Legislativo. Regularmente sus encuentros son los lunes, a no ser que existan temas de trascendencia que obliguen a tener una segunda sesión.

El artículo 52 de la Ley Orgánica del Congreso de la Republica estipula en ocho puntos las principales funciones que tiene este órgano parlamentario, uno de ellas, buscar acuerdos en temas de interés nacional que tengan relación con el ejercicio parlamentario.

a) Conocer y aprobar el proyecto de orden del día o agenda que se proponga al Pleno.

b) Conocer de los informes de la Presidencia del Congreso.

c) Conocer los asuntos que se presenten y tengan relación con el Congreso o se deriven de las actuaciones de este.

d) Conocer de los asuntos de trascendencia e interés nacional de los que tengan interés el Congreso.

e) Conocer de cualquier otro asunto que los jefes de Bloque pidan que se ponga a discusión.

f) Anualmente al inicio del período de sesiones, acordar la propuesta que deberá elevarse a consideración del Pleno del Congreso, para determinar los días y horas de las reuniones del Pleno.

g) Acordar en forma ordenada lo relativo a los días y horas de las sesiones de trabajo de las comisiones.

h) Proponer a la Junta Directiva la terna para la contratación de la auditoria externa del Congreso.

Cada encuentro de la instancia de Jefes de Bloque tiene que quedar en actas y las mismas podrán ser requeridas por cualquiera de los 160 congresistas que la soliciten para verificar la forma y los puntos que fueron abordados.

Los jefes de bloque en 2020

La novena legislatura del Congreso mantiene representadas a 19 fuerzas políticas y por ende un mismo número de jefes de bloque, quienes deben de votar o proponer cambios en las propuestas de agenda para las sesiones plenarias de dicho organismo de Estado.