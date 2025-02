“Las empresas no van a invertir en un país donde va a haber un golpe de Estado”, dice Marco Rubio en Guatemala

Antes de retirarse de Guatemala, Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., comentó sobre la necesidad de contar con buena gobernanza para incentivar la inversión, que no llegará a un país donde “va a haber un golpe de Estado”.

Ante el cuestionamiento de cómo Estados Unidos abordaría las casusas profundas de la migración, que son la pobreza y la violencia, Rubio dijo que la mejor manera de lidiar con la falta de crecimiento económico y aumentar la prosperidad comienza con la seguridad.

“No se puede tener prosperidad económica si el país es inseguro”, expresó.

Además, recordó que durante su visita a Guatemala hizo hincapié en la necesidad de normas democráticas que no es solo un tema de conversación.

“Las empresas no van a invertir en un país donde va a haber un golpe de Estado y una nueva autoridad va a tomar el control y básicamente les va a decir que esta fábrica ya no les pertenece. Las empresas no van a invertir en un país donde tienen que sobornar a funcionarios electos para conseguir un contrato”, opinó.

El funcionario estadounidense afirmó que para fomentar más inversión de su país, el primer paso es tener gobernanza.

El segundo paso es la seguridad, para evitar la migración irregular y que las empresas que inviertan en la nación sean extorsionadas.

“Estados Unidos está en países donde nuestras empresas que invierten son extorsionadas, y básicamente te dicen que, si no nos pagas cada mes, quemaremos tu fábrica, quemaremos tu negocio”, admitió.

Rubio destacó, como ejemplo, los logros de El Salvador en materia de seguridad y que permitió la disminución de la migración irregular.

“Una de las razones por las que hemos visto una gran caída en la migración desde El Salvador es porque ese problema se ha abordado en términos de las pandillas que una vez plagaron ese país”, expuso.

El tercer paso es la oportunidad económica y eso es posible, a criterio de Rubio, cuando se aborda la seguridad y la estabilidad.

El secretario de Estado dijo que Guatemala abordó ambas problemáticas y ahora están planeando colaborar con su Cuerpo de Ingenieros para poder construir y ampliar sus instalaciones portuarias.

“Por eso hemos prometido el apoyo de nuestro Departamento de Estado Comercial y Económico para buscar aún más oportunidades donde pueda haber más inversiones”, explicó.

Rubio informó que quieren aprovechar la relación que Guatemala tienen con Taiwán para ampliar las relaciones diplomáticas y establecer vínculos económicos más fuertes para atraer inversiones.

“Todas estas cosas crean empleos. No solo eliminan... no solo hacen que los países sean más ricos. Eliminan la necesidad y la presión de abandonar el propio país”, destacó.

Sanciones a actores democráticos

El secretario de Estado durante la conferencia de prensa el 5 de febrero en el Palacio Nacional dijo que Estados Unidos aún no ha discutido acerca de cambios a las sanciones hechas en contra de personas consideradas "antidemocráticas" en Guatemala.

"Solamente hemos estado en funciones dos semanas, por lo que aún no se ha discutido en ningún momento algún cambio de las sanciones contra este tipo de personas", dijo Rubio durante una conferencia de prensa junto al mandatario Bernardo Arévalo.

Estados Unidos incluyó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones.

“María Consuelo Porras Argueta de Porres, actual Fiscal General de Guatemala, obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales. El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción”, detalló el comunicado de EE. UU. en 2021.

En el caso de Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP, EE. UU. afirma que “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción. El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”.

En la lista Engel también están incluida la fiscal del MP, Cinthia Edelmira Monterroso; Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del Administrador de Mercado Mayorista (AMM); Fredy Raúl Orellana, juez Séptimo de Instancia Pena; “Gendri Rocael Reyes, exministro de Gobernación; Joviel Acevedo Ayala, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y Walter Ramiro Mazariegos, recto de la Universidad de San Carlos de Guatemala.