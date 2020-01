Los cambios en el Sistema Penitenciario que planea Alejandro Giammattei

Según el presidente Giammattei, se necesita una nueva prisión. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Las granjas de rehabilitación serán el punto de partida del presidente Alejandro Giammattei para combatir las extorsiones y delitos que cometen los reos.

Lea más Las cárceles del país continúan sin control Katerin Chumil 17 de diciembre de 2019 a las 05:00h

Según el presidente, hay una mesa técnica que se planteó y que está integrada por el viceministro de Gobernación. “Vamos avanzado en el tema y vamos a ampliar la información de lo que se va a hacer en las próximas semanas”, dijo.

“Vamos a empezar por las granjas, a donde serán trasladadas las personas que reúnan el perfil conforme a la ley del Sistema Penitenciario que puedan ser rehabilitadas. Van a ser concentradas en otras prisiones las personas que no puedan ser rehabilitadas”, añadió.

Giammattei dijo que contempla construir una prisión, “por la necesidad” de albergar a unos dos mil o dos mil 500 recursos. También dijo que es necesario tener una cárcel de máxima seguridad para albergar a unos 200 reos “más peligrosos” del Sistema Penitenciario, totalmente alejados de la población urbana.

El presidente Giammattei se refirió a este tema durante una conferencia en la que brindó detalles del estado de Prevención establecido en Villa Nueva, pero también tocó otros temas.

Anexos migratorios solo están en borrador

El mandatario Alejandro Giammattei dijo que la próxima semana se reunirá con el secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf, para hablar sobre el acuerdo migratorio con Estados Unidos, debido a que siete de sus anexos no fueron firmados por el Gobierno de Jimmy Morales y quedaron únicamente en borrador.

“Hay supuestamente siete anexos de los cuales encontramos como borradores, no está firmado ni uno”, aseguró Giammattei.

“Ayer me comuniqué con el secretario Wolf y la próxima semana viene a una misión técnica a hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobernación, para definir los alcances del acuerdo, porque no existen los anexos”, añadió.

“Nosotros no los podemos asumir y lo que pedimos es que nos sentemos y veamos los alcances de algo que ya está funcionando. Nos representa más carga las caravanas y no los migrantes que nos está mandando EE. UU.”, agregó Giammattei.

Con respecto a las caravanas de migrantes centroamericanos, dijo que si cumplen con los documentos necesarios, podrán entrar a territorio guatemalteco, pero que seguramente México impedirá su paso hacia EE. UU.

“Si están preparando caravanas, no van a pasar. México no lo va a permitir. Les hemos dicho que no pasen niños. Encontramos a una mujer en Tecún Umán que vendía a sus hijos. Hemos devuelto 19 niños no acompañados o en condiciones lamentables”, aseguró.

Nosotros encontramos un acuerdo de asilo, que es el que está firmado y reconocido por el Gobierno y lo estamos cumpliendo. Han venido una serie de salvadoreños y hondureños producto de esos envíos, unos 542 de los datos que me recuerdo. El 90 por ciento ha preferido regresar a su país.