Maniobras, música y artes marciales: Guatemala recibe a Escuadrón de la Amistad de Taiwán

Este domingo 3 de mayo se celebró la presentación del Escuadrón Naval de la Amistad de la República de China (Taiwán) frente al Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1 de la capital.

De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, la actividad, en la que hubo demostraciones de maniobras, música y artes marciales, es "una muestra de cooperación y acercamiento que fortalece los lazos entre ambas naciones".

En la actividad participaron altas autoridades de ambos países, entre ellas el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, y la embajadora de Taiwán en el país, Vivia Chang.

El Escuadrón Naval de la Amistad de la República de China (Taiwán) tiene su origen en la formación de navegación de los cadetes de la Academia Naval y, a la vez, cumple la misión de representar al gobierno en el extranjero, fortalecer los lazos diplomáticos y acompañar a la comunidad taiwanesa fuera del país, explicaron los delegados.

Esta misión se realiza de manera continua desde 1967; en el 2026 se conmemora la misión número 60 y la séptima visita a Guatemala. La última escala tuvo lugar en el 2018, por lo que, tras ocho años, el escuadrón regresa al país. Sus más de 780 oficiales y tripulantes expresan su honor y satisfacción por esta oportunidad, agregaron.

Altos funcionarios de ambos países asisten a la ceremonio de bienvenida de brigada taiwanesa. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El escuadrón está conformado por tres buques de guerra. La flota zarpó de Taiwán a finales de febrero, cruzó el océano Pacífico, transitó el Canal de Panamá y llegó al mar Caribe, recorriendo más de 20 mil kilómetros. Durante su travesía ha visitado países aliados; Belice fue la escala previa a su arribo a Guatemala, informaron las delegaciones.

(Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Intercambio de medallas

La embajadora Vivia Chang, en representación del Ministerio de Defensa de Taiwán, otorgó la Medalla de Mérito Naval a siete oficiales guatemaltecos, entre ellos el ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor.

Entre tanto, el ministro de la Defensa concedió la Medalla Monja Blanca a siete oficiales taiwaneses, incluido el comandante del escuadrón, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de la amistad bilateral.

(Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

En el buque insignia PAN-SHI se instaló una galería temática sobre Taiwán, que presenta la relación diplomática entre ambos países, así como exhibiciones de “poder duro” —como construcción naval, drones y embarcaciones no tripuladas— y de “poder blando”, incluidos turismo, cultura y productos emblemáticos, con el fin de acercar al pueblo guatemalteco a la realidad de Taiwán, explicaron los diplomáticos.

"Esta misión representa historias de vocación, sacrificio y esperanza. Durante meses de navegación, estos hombres y mujeres no solo perfeccionan sus capacidades profesionales, sino que también fortalecen su carácter y su espíritu", dijo la embajadora taiwanesa, Vivia Chang.

(Foto Prensa Libre: Byrion Baiza)

"Gracias por ese esfuerzo de incrementar y mejorar nuestra relación como fuerzas armadas, ya que el intercambio no solo de experiencias y conocimientos, sino el conocer a compañeros integrantes de fuerzas armadas amigas, es importantísimo para cada soldado alrededor del mundo", dijo, entre tanto, el ministro de la Defensa guatemalteco, Henry Sáenz.

Ambos resaltaron el valor de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Se tiene previsto que mañana, 4 de mayo, siete alféreces de fragata se embarquen con el escuadrón para recibir entrenamiento en alta mar y continuar su formación en Taiwán, como parte del fortalecimiento de la formación profesional y las capacidades operativas marítimas.