Ministerio de la Defensa atribuye tensiones en el río Sarstún a una controversia histórica con Belice

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, afirmó este lunes 22 de septiembre que la disputa territorial entre Guatemala y Belice por el río Sarstún no es nueva ni aislada. Aunque recientemente se viralizó un video en el que se observa un intercambio de palabras entre militares de ambos países, el funcionario explicó que ese tipo de incidentes ocurre con frecuencia desde hace varios años.

De acuerdo con Sáenz, solo en el 2024 se registraron más de 20 episodios similares, y en lo que va del 2025 ya suman aproximadamente siete. Sin embargo, aclaró que estos encuentros no escalan a confrontaciones directas, sino que se mantienen en el marco del diálogo y la comunicación entre las fuerzas de ambos Estados.

El ministro señaló que la situación en el río Sarstún responde a una disputa histórica sobre los límites fronterizos con Belice, actualmente bajo conocimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Mientras no exista una resolución definitiva, enfatizó que Guatemala mantiene su posición de ejercer soberanía sobre el territorio y continuar los patrullajes en la zona.

Agregó que el gobierno busca evitar cualquier tipo de escalada y reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de las comunidades que habitan el área, así como el respeto a los compromisos internacionales asumidos por el país.

Recientemente, la Comunidad del Caribe (Caricom) pidió a Guatemala que sus fuerzas armadas se abstuvieran de ingresar ilegalmente a territorio beliceño, debido a un incidente ocurrido entre el 10 y el 13 de septiembre, tras denuncias de incursiones y del izamiento de la bandera guatemalteca en zona disputada del río Sarstún.

La organización advirtió sobre el riesgo para la seguridad de la población y la necesidad de evitar acciones que puedan exacerbar la tensión.

Guatemala afirmó que videos en redes sociales mostraban incidentes con soldados de Belice en el río, y que en esas fechas (10, 12 y 13 de septiembre) se registraron ingresos de unidades beliceñas sin autorización, los cuales considera violaciones a su integridad territorial.

El país reafirmó su posición diplomática de respeto mutuo, diálogo y apego al Derecho Internacional, mientras aguarda la resolución de su reclamo ante la CIJ.

También rechazó la pretensión de Belice sobre la isla Sarstún, al señalar que dicha isla forma parte del territorio guatemalteco.

