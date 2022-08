“No me voy a poner a oír todas las cantaletas. Aquí vienen y nos sentamos con formalidad”: Giammattei recibe a alcaldes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

El conflicto entre ambos territorios se ha agudizado con el paso de los años, al punto de que se han registrado enfrentamientos que han dejado muertos y heridos.

Debido a que en la reunión solo estaba el alcalde de Nahualá, el mandatario salió de la Casa Presidencial y se dirigió a los pobladores para solicitar la presencia de los nueve delegados que supuestamente ingresarían.

Además, hizo ver que no había recibido el pliego de peticiones, a lo que representantes que estaban afuera le dijeron que querían que todo fuera público.

“Señor presidente, ya tenemos la solución según el acuerdo macro que fue suscrito”, dijo uno de los representantes de los municipios.

Giammattei salió acompañado de los ministros de Gobernación y Defensa, Napoleón Barrientos y Henry Reyes.

“Yo no vine a discutir. No puedo hablar de un documento que no he recibido. Si los delegados no entran, no me voy a poner a oír todas las cantaletas. Aquí se vienen y nos sentamos con formalidad, los estamos esperando”, dijo el mandatario a los presentes.

“Me entregan los documentos y van a tener mi respuesta el lunes o martes, de la misma manera que ustedes me lo están entregando por escrito”, agregó.

Los pobladores de los municipios insistieron que se debe poner fin a los ataques armados y esclarecer las muertes.

“El caso de las muertes está en investigación en el Ministerio Público, y hay ya bastante evidencia contra algunas personas. Eso no está en manos del presidente, sino del Ministerio Público, y le hemos pedido que acelere los procesos de investigación para deducir responsabilidades a las personas que resulten culpables”, respondió el presidente.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo les dijo que recibiría ahí mismo, afuera, los documentos, y en efecto, firmó de recibido.

Los pobladores aseguraron que estarían monitoreando lo que pase mientras el Gobierno analiza las peticiones.

En tanto, Giammattei dijo que mientras se hacía ese análisis, “haya paz entre los pueblos”.