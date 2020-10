“Nuestra economía no soportaría un segundo cierre”: El llamado de Giammattei ante la segunda ola de contagios de coronavirus

Foto divulgada por la Presidencia de una reunión entre funcionarios en torno a la reactivación económica y la segunda ola de contagios de coronavirus.

El presidente Alejandro Giammattei afirmó que los guatemaltecos no deben bajar los brazos en el cuidado el coronavirus ante la actual segunda ola de contagios porque la economía no soportaría un segundo cierre.

“Nuestra economía no soportaría un segundo cierre. No podemos ni debemos cerrar el país. No podemos perder esta libertad con responsabilidad que hemos recuperado”, dijo Giammattei en un mensaje divulgado este 8 de octubre, luego de una reunión con ministro de Economía, Antonio Malouf; Edwin Asturias, director de la Coprecovid; Amelia Flores, ministra de Salud; Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, y Ricardo Quiñónez, alcalde capitalino.

“Paso a paso, la economía se está reactivando y muchos se están enfocando en emprender, generar empleos, salir adelante, apostando por la economía del país. Todos estamos en el mismo sendero y se necesita de todos, que el país entero se proteja usando mascarilla, guardando la distancia y lavándose las manos”, apuntó Giammattei respecto a la segunda fase de reapertura económica que inició de 1 de octubre.

Para el Ejecutivo, ya está superada la primera etapa del coronavirus, la más crítica, pero la enfermedad “sigue entre nosotros y no podemos permitir que se salga de control”.

A la ciudadanía Giammattei apuntó que “la ansiedad de salir y de recuperar nuestras vidas anteriores no nos ponga en riesgo”, dos días después de que señaló a “gente irresponsable” como la causante de la segunda ola.

“Todos debemos entender que tenemos que continuar siendo responsables, nos sobrepusimos a la primera ola y juntos podemos enfrentar esta segunda”, dijo, al tiempo que mencionó que desde el Ejecutivo hay esfuerzos por garantizar la salud pública, “pero es en casa donde comienza la lucha por mantener esta enfermedad bajo control”.