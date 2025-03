Nuevas acciones legales buscan que la CC frene el incremento de sueldo para los diputados

El rechazo social por el aumento de sueldo de los diputados continúa, pero según analistas, el Congreso no tiene intención de renunciar a los privilegios. Esto deja la tarea en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ya recibió una nueva acción contra el incremento y, en las próximas horas, se esperan dos más.

Aunque la CC ya rechazó un primer recurso contra el aumento de sueldo de los diputados, en sus justificaciones detalló que la acción no cuestionaba el acta correcta. Por ello, los nuevos amparos se centran en cuestionar el acta 21-2025 de la Junta Directiva del Congreso.

Ese fue el documento con el que la directiva, presidida por el diputado Nery Ramos, concretó el nuevo sueldo para los legisladores, quienes pasaron de tener un salario base de Q9 mil 150 a ganar Q46 mil 700 al mes.

Armando Castillo, excandidato presidencial de Visión con Valores (Viva), presentó un nuevo amparo. Tomó como base las consideraciones que dio la Corte esta semana al rechazar la primera acción contra el aumento de sueldo.

“Tenemos ahora en la CC pendiente que nos resuelvan dos amparos. Uno es donde impugnamos el acta 10 de la Junta Directiva, porque es la raíz de la aprobación que dio vida al aumento, y el otro es por el acta 21, donde se concreta lo aprobado en el acta 10”, explicó.

En los antecedentes, la Corte indicó que fue en el “punto segundo, literal ‘A’, del acta de Junta Directiva número 21-2025” donde se formalizó el aumento salarial, documento que no había sido impugnado, según el voto razonado del magistrado Roberto Molina Barreto.

En el nuevo amparo, Castillo impugna tanto el documento como los apartados del acta aprobada por la Junta Directiva, por lo que espera que ahora la Corte no evada frenar el aumento de sueldo de los diputados.

“Esperamos que la Corte interprete el sentir de la población, que es totalmente contrario a que los diputados se dupliquen el salario y provoquen una desfinanciación. Ellos tienen en sus manos darle una respuesta al pueblo de Guatemala, porque esto es un clamor popular”, afirmó.

Sin justificaciones

La organización Acción Ciudadana (AC) dijo que en las próximas horas presentará un nuevo amparo contra el aumento de sueldo de los diputados. También impugnarán el acta 21-2025 de la directiva de Ramos.

Aunque el presidente del Congreso aseguró que se desligó del tema, no se conoce qué diputados de la Junta Directiva votaron a favor de esta acta. Ramos no quiso individualizar los votos al ser cuestionado y, en los distintos informes enviados a la CC, el apartado de firmas no aparece.

Con el nuevo amparo, cuestionando el documento “correcto”, no sería posible que la CC rechace el recurso. Al menos, así lo considera Manfredo Marroquín, fundador de AC.

“La gente está indignada con el aumento de sueldo de los diputados porque son salarios completamente alejados de la realidad nacional. Estamos hablando de más de 20 veces un salario mínimo en Guatemala”, indicó.

También destacó cómo el aumento de sueldo de los diputados está alejado no solo de fundamentos técnicos, sino hasta morales, ya que, a su juicio, la actividad reciente del Congreso deja mucho que desear.

“No han presentado un sustento técnico para aprobar su aumento de sueldo y molesta porque tampoco el Congreso se está luciendo trabajando. Cuesta que atiendan una demanda social”.

Desde que se les pagó con el nuevo sueldo, en las sesiones del Congreso no se ha aprobado ningún nuevo acuerdo o decreto. Algunas sesiones incluso se han levantado por la inasistencia de los diputados que no llegaron a trabajar.

Pero junto a Castillo y al próximo recurso de AC, también presentará un amparo el diputado José Chic, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Él ya logró frenar las indemnizaciones que los diputados se habían aprobado y espera que con este amparo, atacando también el acta 21-2025, se pueda frenar el aumento salarial de los congresistas.

Buscan 5 mil firmas

La lucha ciudadana por frenar el aumento de sueldo de los diputados no se limita al escenario legal. El Movimiento Cívico Nacional (MCN) también busca firmas para demostrarles a los legisladores que la ciudadanía no está conforme con ellos.

La organización espera reunir 5 mil firmas y entregarlas al Congreso para solicitar que se suspenda el aumento salarial de los diputados, quienes, con este incremento y los beneficios económicos adicionales, percibirán sueldos de entre Q66 mil 300 y Q97 mil 300.

Actualmente, la organización mantiene, entre firmas digitales y físicas, 4,400. Esperan alcanzar las 5 mil la próxima semana para pedir formalmente al Congreso que revierta el aumento de sueldo.

El @MCNGuatemala lleva 4,300 firmas, entre digitales y físicas, que rechazan el aumento de sueldo de los diputados. Al llegar a 5 mil las presentarán en el Congreso pidiendo cancelar por rechazó social el aumento de sueldo de los diputados de Q46, 700. https://t.co/l98EyuNhTB — Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) March 13, 2025

Aumento insostenible

El rechazo al incremento salarial de los diputados tiene una razón técnica, según explicó el analista Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Aseguró que los fondos del Congreso no permitirán sostener este aumento a mediano y largo plazo.

El incremento fue asegurado en la aprobación del presupuesto para 2025, según informes financieros. Dicho presupuesto ya contemplaba un aumento de Q270 millones.

Sin embargo, solo el costo de los 160 diputados representará, en un año, Q71 millones, mientras que el renglón de servicios personales, destinado al pago de salarios, subió únicamente Q50 millones. Esto significa que, para cubrir al menos un año de estos sueldos, faltan Q20 millones, explicó Menchú.

“Se va a volver insostenible porque ahora se dejó la vía libre para que los empleados puedan ganar cualquier cantidad de dinero. Vamos a ver empleados que en poco tiempo llegarán a los Q100 mil mensuales”.

A pesar de los números claros, el analista considera que los diputados no reconocerán su error. “Los diputados cada vez son más cínicos. Uno muestra la información y ellos dicen que está mal, que se les está atacando, pero su discurso es hacerse los locos y los desentendidos”.

El aumento salarial a funcionarios y empleados públicos ha demostrado ser riesgoso para las finanzas de un país. Menchú advierte que, si no se revierte, Guatemala sufrirá consecuencias significativas.

“Gran parte de lo que llevó a Costa Rica a números rojos y a un desequilibrio presupuestario fue el pago de sueldos sin control, porque la recaudación no alcanza. En Guatemala, Q4 de cada Q10 que se pagan en impuestos se destinan a salarios”, concluyó.