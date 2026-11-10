Oficialismo recurre otra vez a negociaciones para aprobar la Ley de Cine de urgencia nacional

El Congreso repitió la misma formula de las últimas semanas e impulsó la aprobación de leyes de urgencia nacional. Este martes 10 de noviembre le tocó el tuno de la iniciativa 5906, Ley de Cine de Guatemala.

La iniciativa hizo eco dentro del Palacio Legislativo desde la semana pasada, como parte de las negociaciones políticas que se dan alrededor de la negociación política para aprobar el proyecto de Presupuesto Nacional del 2027.

El plan de gastos que pide el Ejecutivo tiene un techo de Q192 mil millones, que de ser aprobado, se convertirá en el más abultado de la historia, y deberá ser ejecutado en el año electoral.

En la pasada reunión de jefes de bloques, y en parte de la sesión de este martes 10 de noviembre, los diputados Álvaro Arzú Escobar y Ronald Portillo, sugirieron que el Congreso se equivoca al aprobar leyes de urgencia, con la presión de la discusión del presupuesto nacional.

Fuentes que prefieren no ser citadas pero cercanas a la actividad legislativa, confirmaron la semana pasada que la negociación a favor de la Ley de Ciberseguridad iba de la mano con la aprobación de la Ley de Cine, luego de que el Ejecutivo accediera a supuestos beneficios económicos en la posible aprobación del presupuesto 2027 para los diputados y sus distritos electorales.

Ley de Cine

El objeto de la ley es fomentar y desarrollar de forma progresiva la producción de cine en Guatemala. Crea un marco legal a la producción cinematográfica; impulsa su distribución; y fomenta la educación en esa rama artística.

Entre sus fines buscan que esta industria sea sostenible, promover la educación para la producción de cine, promover locaciones o servicios para producción, estimular la inversión nacional y extranjera, entre otros.

Crea el Consejo Nacional de Cinematografía, que estará integrado por los ministros de Cultura y Economía; el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat); junto a un representante titular y suplente de los productores de cine y de los agentes de la industria cinematográfica.

Los integrantes del consejo que forman parte de dependencias públicas pueden delegar a los viceministros de Cultura, Inversión y Competencia, y al subdirector del Inguat.

Mientras que los representantes de los productores de cine y de los agentes de industria cinematográfica serán electos por un periodo de dos años, pudiendo ser reelectos una única vez.

Este consejo tendrá que sesionar una vez al mes y tendrá un presidente que será electo por la mitad más uno de los votos de sus integrantes, y tiene a su cargo 10 atribuciones.

Aprobar la política, planes, proyectos y programas anuales de trabajo del Instituto Guatemalteco de Cine. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto. previo a ser enviado al Ministerio de Finanzas Publicas. Aprobar el informe anual de labores y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del instituto. Aprobar las propuestas de políticas públicas relacionadas con la industria cinematográfica nacional previo a ser enviada al Organismo Ejecutivo para su aprobación. Aprobar los lineamientos y criterios de evaluación de los proyectos cinematográficos que sean sometidos para financiamiento y acceso a los estímulos del Fondo de Fomento del Cine. Promover convenios destinados a desarrollar la producción, el fomento, enseñanza, distribución y exhibición, difusión y cuidado de archivos y obras cinematográficas nacionales. Aprobar las propuestas que elabore el Instituto para que por vía del Organismo Ejecutivo se promuevan beneficios del sector cinematográfico guatemalteco. Nombrar y remover al Director Ejecutivo del Instituto Guatemalteco de Cine con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Convocar a la elección de nuevos miembros del Consejo Cinematografía, sesenta días antes de la finalización de su periodo. Aprobar el reglamento de la presente ley y remitir al Organismo Ejecutivo para su sanción y publicación.

La norma también crea el Instituto Guatemalteco de Cine, que a su vez tendrá que crear la Escuela Superior Nacional de Cine, para impulsar la formación de la cultura artística y apoyar en la parte logística que ayude a su difusión.

Presupuesto pendiente

El dictamen de la ley no contiene un monto especifico de los recursos económicos que serán asignados al Instituto Guatemalteco de Cine para la operación de la ley, y explican que será el Ministerio de Finanzas quien destine los fondos necesarios.

Por ser una nueva ley y todavía estar en discusión el presupuesto nacional del 2027, la Comisión de Finanzas del Congreso puede hacer los reajustes necesarios para destinar algún montó a esta nueva dependencia creada bajo el marco de la Ley de Cine.

También será tarea del Organismo Ejecutivo destinar una sede al Instituto Guatemalteco de Cine, bien inmueble que deberá de cumplir con las necesidades que requiera la dependencia.

La ley consta de más de 40 artículos, y de momento el pleno del Congreso realiza la aprobación de cada uno antes de que la norma quede formalmente aprobada y le sea asignado un número de decreto.

*Información en desarrollo