Partido Firmes oficializa su directiva nacional con la presencia de Alfonso Portillo, Evelyn Morataya, Nery Ramos y otros políticos

El partido político Firmes, que recientemente realizó un cambio en su denominación oficial, celebró su Asamblea Nacional este sábado 15 de agosto de 2026.

El encuentro sirvió para ratificar la integración de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y afianzar la hoja de ruta de la agrupación con miras al próximo proceso electoral de 2027.

La jornada política estuvo marcada por el respaldo expreso del expresidente Alfonso Portillo Cabrera, quien acompaña de cerca el proyecto que encabeza el diputado Nery Ramos, actual primer vicepresidente del Congreso y una de las cartas fuertes de la agrupación para la contienda presidencial.

A la cita se sumó también la legisladora Evelyn Morataya, exesposa del exmandatario Portillo.

Firmes aglutina a un bloque de diputados que fueron separados o se distanciaron de las agrupaciones con las que obtuvieron su escaño en la décima legislatura.

Entre los nombres que conforman esta fuerza están Evelyn Morataya y Gustavo Cruz (electos, y luego separados, por el partido Visión con Valores, Viva); Jairo Orellana y Nery Rodas (exintegrantes de Cabal); Karina Paz (proveniente de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, VOS); así como Karla Arreaga, Darwin Lucas y Vasny Maldonado (quienes formaron parte de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE).

Los diputados Evelyn Morataya y Nery Ramos encabezan el desarrollo de la Asamblea Nacional del partido Firmes este sábado 15 de agosto del 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Durante la asamblea se procedió a la elección del Tribunal de Honor y a la estructuración formal del CEN, una cúpula directiva que combina exlegisladores, diputados actuales y otros operadores.

La Secretaría General de la agrupación quedó en manos de Elmer Joel Ramos y Ramos, hermano del diputado Nery Ramos, quien anteriormente ha desempeñado un plaza técnica en el Ministerio de Desarrollo (Mides).

La cadena de mando en las secretarías adjuntas continúa con Jorge David Reyes Recinos (Adjunto I), la diputada Evelyn Odette Morataya Marroquín (Adjunta II), la alcaldesa de Aguatán Mirza Judith Arreaga Meza (Adjunta III) y Óscar Guillermo Peralta Taracena (Adjunto IV).

La diputada Karina Paz, exintegrante de la bancada VOS, forma parte de los legisladores que se suman al partido Firmes. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

El nuevo CEN combina diputados actuales, exlegisladores y figuras afines a la estructura del partido.

Secretaría General y Adjuntas:

Secretario General: Elmer Joel Ramos y Ramos (hermano de Nery Ramos). Secretario General Adjunto I: Jorge David Reyes Recinos. Secretaria General Adjunta II: Evelyn Odette Morataya Marroquín. Secretaria General Adjunta III: Mirza Judith Arreaga Meza (alcaldesa de Aguatán). Secretario General Adjunto IV: Óscar Guillermo Peralta Taracena.

Vocales Destacados (Titulares):

Vocal I: Israel Alejandro Guevara Francco.

Israel Alejandro Guevara Francco. Vocal II: Alfonso Antonio Portillo Cabrera.

Alfonso Antonio Portillo Cabrera. Vocal III: Óscar Arturo Argueta Mayen.

Óscar Arturo Argueta Mayen. Vocal IV: María Victoria Salguero Ramos.

María Victoria Salguero Ramos. Vocal V: Víctor Manuel de Jesús Castellanos Ruiz.

Víctor Manuel de Jesús Castellanos Ruiz. Vocal VI: Víctor Manuel Ortiz.

Víctor Manuel Ortiz. Vocal VII: Jorge Ignacio Rodríguez.

Jorge Ignacio Rodríguez. Vocal VIII: Sergio Estuardo Matta Bailón.

Sergio Estuardo Matta Bailón. Vocal IX: Arnoldo Francisco Pérez y Pérez.

Arnoldo Francisco Pérez y Pérez. Vocal X: Israel Castro Calderón.

Israel Castro Calderón. Vocal XI: Jazmina Rosales Cardona.

Jazmina Rosales Cardona. Vocal XII: Génesis Esmirna Reyes Recinos.

Génesis Esmirna Reyes Recinos. Vocal XIII: Mirna Violeta Recinos Saldoval.

Mirna Violeta Recinos Saldoval. Vocal XIV: Wendy Jessenia Salvador Ramírez.

Wendy Jessenia Salvador Ramírez. Vocal XV: Gerson Ardani Gudiel Escobar.

Gerson Ardani Gudiel Escobar. Vocal XVI: Mónica Dayana Vásquez Ruano.

Vocales Suplentes:

Jorge Emanuel Reyes Recinos José Manuel Quijada Barrera Jazmin Salvador Ramírez Valery Leticia Gudiel Escobar Verónica Patricia Pérez Ramírez Óscar Tulio Figueroa Córdova Jorge Anderson García Méndez Gerson Estuardo del Valle Osorio Gisella Cardona Arreaga

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