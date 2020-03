Plan de Q11 mil millones del presidente Giammattei tendría eco en el Congreso

Los diputados conocieron la propuesta del Ejecutivo que ayudaría a miles de familias. (Foto Prensa Libre: Congreso)

Los diputados ven con buenos ojos la propuesta ya que esta si apoyaría a las personas que no tiene ingresos de un empleo formal o que van a perder su empleo a consecuencia de la crisis, también los negocios que están cerrados o que no pueden operar.

A diferencia de la ampliación presupuestaria de Q5 mil millones la que consideran que debería de ser más consensuada en el Ejecutivo ya que va orientada al pago de salarios a causa de pactos colectivos y de otras innecesarias que no sean la reactivación económica.

Esta fase es de apoyo a los guatemaltecos que serían afectados por la desaceleración económica, esta durará tres meses y beneficiará a 2.6 millones de hogares, el 80 por ciento de los hogares, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta en el censo 2018, 3.3 millones de hogares.

El primer grupo será de dos millones de hogares a quienes se les dará un subsidio de Q1 mil para sumar Q6 mil millones, el beneficio será por tres meses a este programa se le denomina Fondo Familiar.

También para el mismo tiempo un beneficio deQ2 mil a 300 mil hogares que suman Q2 mil millones, fondo de respaldo al IGSS.

Para MiPymes se tiene contemplado un bolsón de Q3 mil millones para 75 mil Pymes quienes podrán acceder a créditos e Q25 mil a Q250 mil con intereses blandos.

Los recursos estarían disponibles para hogares beneficiados con la tarifa social la mejor llave es el contador de luz.

El diputado Samuel Pérez del bloque Semilla indicó que el proyecto lo ven con buenos ojos y que es una muy buena propuesta pero que se debería de aprobar también la propuesta del seguro de desempleo.

“Creemos que es una buena propuesta, con la bancada semilla hemos estado desde varias semanas exhortando al Ejecutivo a que utilícela prerrogativa del artículo 133 de la Constitución para que le pida al Banco de Guatemala y sea este quien financie la reactivación económica eso fue lo que el Ministro de Finanzas sugirió nosotros la apoyamos”, dijo Pérez.

El jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda señaló que ven más coherente la propuesta del presidente Alejandro Giammattei en cuanto a la transferencia de liquidez a las familias y empresas para su sobrevivencia.

“Sería especialmente para aquellas familias que no tiene ingresos de un empleo formal o que van a perder su empleo a consecuencia de la crisis, así como aquellos negocios que están cerrados o que no pueden operar o aquellos que tiene trabajos por cuenta propia y que no pueden ir a trabajar”, aseguro el parlamentario.

Rodolfo Neutze, jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo) también cree que la prioridad debe ser los Q11 mil millones para atender a los más pobres, los que pueden perder su trabajo.

“La prioridad en este momento son los Q11 mil millones, que serían para la gente más necesitada, la gente que no va a poder pasar el mes de abril, la otra ampliación es para que el gobierno termine el año, pero la prioridad es la propuesta que el presidente Giammattei anunció”, expone el diputado.

“Lo más importante es darle el dinero a la gente, que el DPI se vuelva una tarjeta de débito, felicito a los ministros por traer propuestas técnicas y para que el país no quede destruido y que bueno que las empresas han sido de la iniciativa de no cortar los suministros y que se paguen en cuotas”, añadió el diputado.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez manifestó que la reunión de este día con los jefes de bloque demuestra lo importante de trabajar en equipo y trabajar en unidad, hoy organismos Ejecutivo y Legislativo.

“El ministro de Finanzas explicó cómo será la metodología para distribuir ese apoyo del programa de rescate a la economía ciudadana que hoy está impulsando el Ejecutivo y eso es uno de los temas en donde todos los diputados tuvieron la oportunidad de hacer sus cuestionamientos y de plantear sus dudas para que se apruebe lo más pronto posible”, manifestó Rodríguez.