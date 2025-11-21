Planilla afín al partido Vamos consigue retener el control del Colegio de Economistas

El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores de Empresas (ECAA), eligió el pasado jueves 20 de noviembre a su nueva Junta Directiva y al Tribunal de Honor. La planilla número 1, Transparencia y Calidad Gremial, resultó ganadora.

Esta planilla tiene vínculos con el partido Vamos, a través del diputado Allan Rodríguez. Cobra relevancia el control de este colegio profesional porque el próximo año será esta entidad quien dirija la postuladora que nominará a los candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Según los resultados de las votaciones para elegir a la Junta Directiva, la planilla 1 se impuso con mil 659 votos sobre la planilla 2, que obtuvo mil 536. En cuanto a la elección del Tribunal de Honor, también fue favorable a la planilla 1, que obtuvo mil 651 votos, frente a los mil 546 de la planilla 2. Diferencias apenas mayores a 100 votos.

Con estos resultados, la Junta Directiva del colegio profesional quedará integrada por Christian Lux Quixtán como presidente; María Hentze, vicepresidenta; Jackeline Bran, secretaria; Fernando Noguera, tesorero, y Ana Herrera como vocal I. El Tribunal de Honor estará conformado por Héctor Herrera, presidente; Dennu Saloj, vicepresidente; Diana Paredes, secretaria; Yumil Gómez, vocal 1, y Silvia Cifuentes, vocal 2.

Los vínculos del ahora presidente del ECAA se remontan a cuando Rodríguez fue presidente del Congreso (2020-2022), y Lux fue encargado del despacho de la Dirección General del Congreso.

La Junta Directiva saliente era dirigida por Deyvis Darío Martínez Salazar, hermano del diputado Duay Antoni Martínez Salazar, también del partido Vamos, y expresidente de la Comisión de Finanzas en la legislatura anterior.

La gestión de Deyvis Martínez ha estado marcada por señalamientos de mal manejo de recursos del colegio, incluidos gastos en fiestas y entrega de obsequios, que habrían servido además como parte de la campaña de promoción del nuevo presidente del ECAA.