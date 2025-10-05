Hermano de Allan Rodríguez asume secretaría general del partido Vamos

Luis Alberto Rodríguez, hermano del diputado Allan Rodríguez, fue elegido secretario general del partido Vamos. La designación se realizó durante la asamblea nacional celebrada este domingo 5 de octubre.

Este domingo 5 de octubre se celebró la asamblea nacional del partido Vamos en un hotel de la zona 4 capitalina

En el Comité Ejecutivo Nacional de Vamos quedó electo como secretario Luis Alberto Rodríguez, hermano del diputado Allan Rodríguez. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido Vamos fue electo durante su asamblea celebrada este domingo. En el proceso eligieron 21 titulares, 20 suplentes, ocho integrantes del organismo de fiscalización y ocho del Tribunal de Honor. Los afiliados de la agrupación política eligieron como Secretario General a Luis Alberto Rodríguez, hermano del diputado Allan Rodríguez quien también asistió a la asamblea. Entre los asistentes estuvieron los diputados Víctor Valenzuela, Héctor Aldana, Sergio Arana, Greicy De León y el ex candidato a la presidencia Manuel Conde.

Luego de la juramentación del Comité Ejecutivo Nacional, el nuevo secretario aseguró que buscan integrar al partido personas jóvenes que aporten ideas. Los líderes de la organización partidaria aseguraron que aún no se tiene previsto un candidato a la presidencia por Vamos. Sin embargo, Conde estuvo presente e incluso acompañó la juramentación de los nuevos integrantes del Comité.

Giammattei ausente

En el evento fue evidente la ausencia del fundador del partido y expresidente Alejandro Giammattei y del exfuncionario Miguel Martínez. Se les cuestionó a los dirigentes por la inasistencia del exmandatario y Martínez y se limitaron en justificar que “la invitación a la asamblea fue para todos los que simpatizaran con el partido político”. Aunque Giammattei a comienzos de septiembre salió del hospital luego de permanecer varios días bajos cuidados médicos y se infirmó que recibiría hemodiálisis en su casa.

En la actualidad Giammattei es diputado por el Parlamento Centroamericano, mientras que de Martínez se conoce poco, pero este año el Ministerio Público a realizado allanamientos en inmuebles vinculados a su persona para determinar el origen de estos.

