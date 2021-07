Portavoz de Asuntos Exteriores de la UE dice que salida de Sandoval genera “serias preocupaciones”

Juan Francisco Sandoval, durante el tiempo que lideró la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, reveló decenas de casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: EFE)

Nabila Massrali, portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, emitió un mensaje respecto a la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

Luego de la publicación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, sobre la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Feci, han surgido pronunciamientos de diversos sectores nacionales, así como de diplomáticos extranjeros respecto al tema.

Las redes sociales de la Unión Europea en Guatemala replicaron este lunes 26 de julio, el mensaje de Nabila Massrali, quien indicó que “el despido de Sandoval genera serias preocupaciones sobre el compromiso de Guatemala con el Estado de Derecho y sus esfuerzos en combatir la corrupción”.

Añadió que la “Feci debe funcionar según su mandato sin interferencia”.

.@NabilaEUspox El despido del Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad #FECI, Sandoval, genera serias preocupaciones sobre el compromiso de #Guatemala con el #EstadoDeDerecho y sus esfuerzos en combatir la corrupción. FECI debe funcionar según su mandato sin interferencia https://t.co/PuO9yIkTyo — Unión Europea (@UEGuatemala) July 26, 2021

El domingo 25, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también se refirió al tema y mostró su apoyo a Sandoval.

“Estamos con el pueblo de Guatemala y con el fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un premio Campeón Anticorrupción”, indicó Blinken.

We stand with the people of Guatemala and with Prosecutor Juan Francisco Sandoval, whom I recognized this year with an Anticorruption Champion Award. His dismissal undermines the rule of law and strengthens the forces of impunity. Guatemalans deserve better. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 25, 2021

“Su despido socava el estado de derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor”, aseguró el funcionario estadounidense.

Samantha Power, directora de Usaid, calificó de “escandalosa” la salida de Sandoval de la Feci y destacó que, durante una visita que efectuó a Guatemala en junio, destacó la importancia de la independencia en la referida fiscalía.

Power visitó el país hace un mes, donde participó en la presentación del programa sobre Innovación para el Desarrollo y el Emprendimiento en Guatemala (Gedi), que tendrá fondo de US$37 millones, de los cuales $30 millones provienen del sector privado y $7 millones de la agencia de cooperación.

As I stressed in my visit last month, the independence of #FECI is an essential test of Guatemala’s commitment to the rule of law. Attorney General Porras’s firing of anti-corruption champion Juan Francisco Sandoval is an outrageous move. The Guatemalan people deserve better. https://t.co/y3ssKrhoTs — Samantha Power (@PowerUSAID) July 24, 2021

Lea más: Exjefe de la Feci vuelve a hablar de corrupción y dice que fiscal general tiene vínculos con sectores que generan impunidad

Un mensaje similar fue expresado por la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estados Unidos, Julie Chung, quien dijo que la destitución de Sandoval es un “revés significativo para el estado de derecho y que contribuye a la percepción de un esfuerzo sistémico para socavar a quienes se sabe luchan contra la corrupción”.