Postuladora no restringe la afiliación política a los futuros aspirantes a jefe de la CGC

No obstante a ese riesgo, la Comisión de Postulación para nuevo Contralor General de Cuentas no prohibió que los candidatos tengan afiliaciones partidarias.

El juego político al que se puede prestar una mala jefatura en la Contraloría General de Cuentas (CGC) es uno de los peligros que advierten analistas, en caso el futuro Contralor General de Cuentas no sea una persona independiente.

“En algunos casos de ley si es un impedimento el estar afiliado a un partido político; acá aunque varios opinábamos la conveniencia de un tema como ese, atendiendo los requisitos de ley concluimos que no podía incluirse como un requisito de ley algo que no esté expresamente marcado”, explicó durante la reunión Roberto Moreno, Presidente de la Comisión de Postulación.

La CGC es la encargada de auditar fondos públicos en instituciones de Estado y de emitir los finiquitos, requisitos indispensables para todos aquellos que deseen ser candidatos para las elecciones generales del 2023.

La vinculación a un partido político podría restarle independencia a un Contralor General de Cuentas, según opinan algunos comisionados que estaban buscando que entre los requisitos se añadiera una declaración jurada donde cada aspirante afirme no tener conflicto de intereses.

“Algo muy importante como contadores públicos y auditores, que están todas las normas, códigos de ética y normas internacionales de auditoria es el conflicto de intereses. Cada vez que vamos a un trabajo siempre nosotros hacemos una declaración de que no tenemos conflicto de interés, y yo no veo que acá esté”, señaló Cesar Sarat, comisionado del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA).

La discusión

La propuesta de Sarat no fue compartida por la mayoría de comisionados, ya que ante sus ojos no era viable ni practico hacer un requerimiento de este tipo a los futuros aspirantes.

“Él jamás va a hacer una auditoria; el contralor tiene tres subcontralores y una cantidad de jefaturas y auditores gubernamentales que harán ese trabajo. Imagínese a nivel nacional como va a hacer una declaración que no tiene conflicto de intereses si estamos hablando de que va a auditar la función pública de toda Guatemala”, refutó el comisionado Luis Suárez, decano de la USAC.

El analizar que abarcan los conflictos de interés son aristas bastante amplias, según el comisionado Erick Leony, decano de la Universidad Francisco Marroquín, quien consideraba ideal hacer un parámetro de medición que incluyera la afinidad política.

“Yo creo que si podríamos pedir algunas cosas como por ejemplo que nos confirme que no ha formado parte de partidos políticos en ‘x’ cantidad de años, esto sí podría ser un tema”, argumentó.

Para Abel García, Secretario Titular de la comisión y decano de la Universidad Mesoamericana, la declaración no es práctica y podría complicar el proceso.

“No vamos a cumplir con el cronograma propuesto si este tema se va a volver polémico. Muchas de las personas que van a participar están en el público de Guatemala, ya desde ese momento a cualquiera que se le ocurra va a impugnar”, señaló.

Finalmente tras tres rondas de votación la propuesta de incluir una declaración jurada en que cada aspirante afirme no tener conflicto de intereses en la auditora publica, no fue aceptada.

Presentación de expedientes

La Comisión de Postulación publicará la convocatoria para los aspirantes a dirigir la CGC el próximo lunes, y todos aquellos profesionales interesados tienen de martes a viernes para entregar su papelería.

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) será la receptora de expedientes de las 8:00 a las 17:00 horas, según el acuerdo al que llegaron los comisionados.

Deberán de adjuntar fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación (DPI), certificado original de la partida de nacimiento emitida por el Registro Nacional de las Personas (Renap) y constancia de colegiado activo.

Así mismo tendrán que adjuntar copia legalizada de sus títulos académicos registrados en la CGC y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para títulos emitidos fuera de Guatemala deberá de acreditar los pases de ley correspondientes.

Tendrá que acreditar con documentos de respaldo su experiencia profesional, así como su experiencia de docencia universitaria y eventuales participaciones como expositores o conferencistas.

Entre las publicaciones aceptadas como méritos no se aceptaran los proyectos de tesis que sean elaboradas como requisito para la obtención de un título universitario, como ha sido frecuente en la mayoría de postuladoras.

También se deberán de presentar declaraciones juradas que señalen que está en pleno ejercicio de sus derechos, que no tiene vínculos con personas individuales o jurídicas relacionadas a corrupción, no haber sido sancionado por el régimen disciplinario de su actual fuente de empleo y no ser cónyuge o tener parentesco por afinidad o consanguinidad con alguno de los comisionados.

Por tratarse de cuatro declaraciones juradas la Postuladora resaltó que no deben tener la misma hora de emisión, ya que esto podría ocasionarles problemas a los aspirantes cuando se entre a la fase de revisión de expedientes.

Todos los candidatos deberán de llenar un formulario en la página web www.contralorgeneral2022.gt, al momento de entregar sus documentos en físico tendrán que adjuntar una fotografía reciente 3cm por 4cm y adjuntar toda la información en una memoria USB.