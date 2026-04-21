Presidencia recibe nómina de seis aspirantes y perfila fecha para nombrar fiscal general

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Presidencia recibe nómina de seis aspirantes y perfila fecha para nombrar fiscal general

Presidencia ya tiene en sus manos la nómina de seis aspirantes a fiscal general y prevé anunciar la designación antes del 17 de mayo, tras entrevistas con los candidatos.

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La Secretaría General de la Presidencia recibió este martes 21 de abril los expedientes de los seis aspirantes propuestos por la Comisión de Postulación para el cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público (MP), informaron fuentes oficiales.

La entrega se efectuó conforme al procedimiento constitucional, según el cual el presidente de la República debe designar al titular dentro de la nómina remitida.

“En efecto, la nómina ya fue recibida en la Secretaría General de la Presidencia”, informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

“El cambio se realizará el 17 de mayo, por lo que probablemente en la semana previa sabremos quién es la persona designada”, dijo Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia, en un video difundido por la Secretaría de Comunicación Social.

La Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del MP para el período 2026-2030 eligió el lunes 20 de abril a los abogados Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón para integrar la nómina enviada al Ejecutivo.

La selección de los seis candidatos, de un total de 79 aspirantes, estuvo a cargo de una comisión integrada por decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Claudia Paredes Castañeda.

El presidente Bernardo Arévalo de León afirmó, previo a la integración de la nómina, que espera que el nuevo fiscal general “no apadrine a los corruptos”.

También señaló que se necesita un jefe del MP que “persiga a los delincuentes”, al frente de “una institución seria” que “defienda los intereses de Guatemala”.

El nuevo fiscal general asumirá un período de cuatro años a partir del 16 de mayo y deberá ser designado este mes, luego de entrevistas personales con los candidatos.

Entre los aspirantes que no avanzaron a la nómina final figuran Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, y Julio Roberto Saavedra Pinetta, procurador general de la Nación.

La actual fiscal general, Consuelo Porras, sí llegó a la etapa de votación; sin embargo, pese a su alto punteo, no obtuvo el respaldo necesario de los comisionados y quedó fuera de la lista final.

Con información de EFE

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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