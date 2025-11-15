Presidente Bernardo Arévalo y duquesa de Edimburgo dialogan sobre temas de juventud y ambiente

Sostenibilidad ambiental, igualdad de género y el fortalecimiento de las oportunidades para la juventud guatemalteca fueron los principales asuntos abordados por el presidente Bernardo Arévalo con la duquesa de Edimburgo, Sofía Helen Rhys-Jones, durante una reunión privada celebrada este sábado 15 de noviembre en el Palacio Nacional de la Cultura.

El presidente Bernardo Arévalo recibió a la duquesa de Edimburgo, Sofía Helen Rhys-Jones, en el Palacio Nacional de la Cultura, en el marco de su visita oficial al país, los días 15 y 16 de noviembre, como parte de una gira de trabajo por Latinoamérica.

Con su visita, la representante de la realeza del Reino Unido busca impulsar acciones conjuntas en materia de desarrollo sostenible, inclusión social y derechos humanos.

Según indicó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, (SCSP) esta reunión forma parte de “los avances del gobierno del presidente Arévalo en materia de cooperación internacional, especialmente en áreas que promuevan el empoderamiento de las mujeres, la protección del medioambiente y la educación de las nuevas generaciones”.

En la reunión el presidente Bernardo Arévalo y la duquesa de Edimburgo, Sofía Helen Rhys-Jones, conversaron sobre distintos temas. (Foto Prensa Libre: Presidencia)

"Durante su estancia en el país, conocerá proyectos sociales y ambientales liderados por comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno de Guatemala y la Embajada Británica reiteraron su compromiso de seguir promoviendo una cooperación sólida y constructiva entre ambos países", indico la Secretaría.

Visita por varios países

Sobre la visita de la duquesa de Edimburgo, Sofía Helen Rhys-Jones, la Embajada Británica en Guatemala indicó que la representante de la realeza visitará Perú, Panamá y Guatemala a solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido.

También señaló que “en Guatemala, la Duquesa conocerá el trabajo de la sociedad civil en apoyo a sobrevivientes de trata de personas y violencia sexual, y visitará una organización que apoya a jóvenes en situación de vulnerabilidad. También observará los esfuerzos de conservación liderados por grupos indígenas en las regiones remotas y biodiversas de la Reserva de la Biosfera Maya”.

La duquesa también visitará Belice, como parte del compromiso de la Familia Real con los reinos de la Mancomunidad, aseguro la Embajada. También estará en Perú, en donde visitará la selva amazónica, donde se reunirá con líderes indígenas, incluidas mujeres que están fortaleciendo sus comunidades mediante actividades ambientales y económicas. Mientras que en Panamá, se reunirá con altos funcionarios del Gobierno, reconociendo su colaboración con el Reino Unido en desafíos globales, incluyendo la violencia sexual relacionada con conflictos, indicó la Embajada Británica.