Presidente pide “pena máxima” por muerte de policía y envía mensaje contra encapuchados

El policía fallecido recibió honras fúnebres. (Foto Prensa Libre: La Red)

El cuerpo del subinspector Nelson Eliseo Vásquez Picón recibió honras fúnebres de las más altas autoridades y el presidente Alejandro Giammattei envió un fuerte mensaje para los grupos encapuchados de San Juan Sacatepéquez.

“Hagan que todo el peso de la ley caiga sobre estos malditos”, así comenzó Giammattei su mensaje durante el velorio, en medio de la tristeza del cuerpo policial y la familia de la víctima.

El sicario además regresó para tomarle una foto al policía para “llevársela de recuerdo”, expuso el mandatario.

“Le mando un mensaje a estos cobardes encapuchados del área de San Raymundo, de San Pedro Sacatepéquez, de San Juan Sacatepéquez. Yo no soy cobarde, no me tapo la cara, ustedes son unos cobardes asesinos que se tapan la cara como ustedes asesinos”, dijo Giammattei.

El ataque ocurrió durante la noche del 4 de marzo en San Juan Sacatepéquez en contra de un grupo de agentes del comando antisecuestros. Además quedaron heridos de gravedad los investigadores Adelmo Flores Vargas, y Jorge Solval García.

Capturas

La Policía Nacional Civil reportó, durante las primeras horas de este jueves 5 de marzo, la captura de ocho personas sospechosas de haber participado en el ataque armado.