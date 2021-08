Presupuesto 2022: estas son las áreas que deben priorizarse en su formulación

Por dos años consecutivos, el Congreso de la República no ha logrado aprobar el proyecto de presupuesto de Estado. La fecha límite para definir el plan de ingresos y egresos se aproxima, pero persisten dudas sobre si la formulación del proyecto responderá a las necesidades de la población.

De momento, solo se sabe que el techo que el Organismo Ejecutivo presentará al Congreso será de Q100 mil 890.4 millones, lo cual implicaría un aumento de Q7 mil 20.9 millones al presupuesto vigente de este año. Los techos más elevados los tendrá el Ministerio de Educación, con Q19 mil 455.5 millones y Salud, con Q12 mil 005 millones.

Actualmente se desarrollan los foros y talleres del presupuesto abierto, donde participan instituciones del Estado y sociedad civil para presentar los planes de gasto, las áreas en las que se priorizará la inversión y los objetivos a alcanzar.

Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que las prioridades están bien identificadas por las entidades del estado y se enfocan en salud, combate a la desnutrición, reactivación económica, infraestructura, entre otras.

No obstante, considera que no hay una planificación estratégica que defina la ruta sobre cómo se alcanzarán los resultados deseados. “Lo que vemos en el ejercicio de presupuesto abierto son presentaciones de los grandes ideales a alcanzar, pero no se habla de cómo lo harán”, explica.

Además, tampoco se han hecho autoevaluaciones de la ejecución de los programas sociales dela ño pasado. “Es importante que cuando una entidad pública presente sus planes explique también cómo le fue al año anterior para ver qué se debe modificar”, explica.

Por su parte, Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que el nuevo presupuesto debe continuar priorizando la gestión de la pandemia, específicamente la vacunación contra el covid-19 y la seguridad alimentaria y nutricional, ya que la crisis sanitaria agravó algunos indicadores ociales.

Otras áreas importantes son el turismo, que ha sido una de las actividades más afectadas a mundial.

Respecto a los ejercicios, menciona que hay espacios de preguntas y respuestas y el Ministerio de Finanzas abrió los canales para recibir comentarios, pero sería conveniente establecer vías de comunicación más fluidas con tanques de pensamiento y sociedad civil.

“Creo que en la ejecución presupuestaria no solamente interesa el dato dato cuantitativo, el nivel porcentual de ejecución, sino ver los s de gestión de los recursos públicos en beneficio para la ciudadanía”, dijo Prado.

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, dijo que durante el ejercicio de presupuesto abierto se ha capacitado a personal de ministerios y secretarías en temas de formulación de presupuesto.

“Se explica lo que debe comprender el presupuesto y se recibe retroalimentación de tanques de pensamiento. La siguiente semana (esta) comenzamos con las explicaciones de las instituciones sobre cómo gastarán su presupuesto de acuerdo a la política general de gobierno”, informó el ministro.

Expectativas ciudadanas

Diego Santiago Ceto, autoridad de la alcaldía Ixil, Nebaj, Quiché, considera que el presupuesto debe priorizar la salud, sobre todo en territorios indígenas donde no han llegado las vacunas. De igual forma la educación, ya que se ha dificultado por la falta de insumos tecnológicos y de energía en las comunidades.

“En la pandemia no hubo clases presenciales y la educación a distancia no sirve porque en las comunidades no hay energía eléctrica, talvez en la capital sí funciona pero en los pueblos la realidad es otra”, dijo.

Leonel Najarro, secretario de comunicación de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, considera que la mejor forma para evitar que los diputados de nuevo aprueben un presupuesto opaco, ajeno a los intereses del Estado, es realizar alianzas intersectoriales entre organizaciones de sociedad civil.

“La sociedad civil debe colaborar para no permitir una agenda regresiva. El presupuesto debe atender la salud y garantizar la adquisición de vacunas. Todo esto debe ir acompañado de un ejercicio de fiscalización”, dijo Najarro.

José Manuel Martínez, integrante de Justicia Ya, comenta que históricamente el presupuesto no responde a un plan de desarrollo nacional. “De nuevo no vemos inversión, todo se va en un gasto que es opaco y es claro que Guatemala tiene necesidades puntuales en salud y educación”, dice.

Martínez exhortó a la población a fiscalizar la actuación del congreso en las próximas semanas y a continuar manifestándose cuando sea necesario.