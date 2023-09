Presupuesto 2024: estas son las primeras impresiones de los diputados

La iniciativa del presupuesto propone un monto por Q124 mil 879 millones 970 mil, que tendrá que ser evaluada por los diputados que integran la Comisión de Finanzas.

Esta mesa parlamentaria espera comenzar con las reuniones técnicas esta semana, según declaró el diputado oficialista, Cándido Leal, quien preside la comisión.

En los últimos años, la alianza oficialista, encabezada por el partido político Vamos, ha conseguido aprobar el presupuesto, pero ahora el plan de gastos de llegar a ser aprobado estará en manos de una administración de gobierno de un partido político opuesto a ellos, Movimiento Semilla.

LAS DUDAS

Diputados de distintos partidos políticos analizan desde ya el proyecto de presupuesto, según declararon jefes y subjefes de bloque del parlamento.

Todos los consultados coinciden en que la propuesta debe de enfocar una buena distribución de recursos económicos a salud, educación e infraestructura.

Pero de momento no hay una sola bancada que se atreva a dar un respaldo total a la propuesta, ya que a criterio de algunos, no cuenta con normas de transparencia para su ejecución.

“Lo estamos analizando para saber si es factible o no la aprobación del mismo”, señaló Rudy González, de Visión con Valores (Viva).

El congresista añadió que a lo interno de la Comisión de Finanzas el tema debe de ser expuesto a detalle, para conocer la cantidad de dinero y el destino que tendrá el mismo en cada ministerio.

En un sentido similar opinó Julio Longo, subjefe del Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación). “Nosotros no lo hemos analizado aún, ya sabemos que se presentó, pero estamos viendo para ver cómo viene del Ministerio de Finanzas para poder opinar”.

Longo considera que “lo mejor” que podrían hacer como legislatura saliente sería dejar un buen presupuesto a la futura administración de gobierno.

Lucrecia Marroquín, del bloque Valor, prefirió no dar comentarios porque no ha leído la iniciativa, mientras que Cornelio García, del bloque Todos, no quiso responder a las preguntas.

Partidos de oposición también mantienen sus reservas. Por ejemplo Adán Pérez de Winaq considera vital que el presupuesto tenga controles. “Necesita candados, no queremos que se hagan trasferencias sin justificación. Primero tenemos que verificar si toman en cuenta nuestras sugerencias de cambio”, señaló.

Manuel Rivera, del bloque Victoria, considera que el monto propuesto por la cartera de Finanzas es una cantidad desproporcional. “Creemos que es descomunal y hay que ver como lo apretamos. En un país tan pobre no podemos dejar un gasto tan innecesario y como bancada pensamos presentar los recortes necesarios a un presupuesto desorbitado que complica las finanzas del Estado”.

Carlos Barreda, del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), al día de hoy no podría votar a favor del presupuesto del 2024, ya que el análisis que han hecho, les ha revelado una serie de falencias en el documento.

“Como esta, no. Faltan normas de transparencia y los ingresos fueron estimados muy bajos, hay que subirlos y lo mejor sería reducir la deuda”, destacó.

Desde el todavía bloque oficial, Vamos, no se mantiene una postura clara sobre el proyecto, pese a que viene desde uno de los ministerios de su administración.

Pero la diputada Rivera, presidenta del Congreso, asegura que la aprobación del presupuesto es un tema de vital importancia.

“Definitivamente, para cualquier gobierno es importante tener un presupuesto con el cual puedan trabajar (…) lo vamos a empezar a analizar, recién lo hemos recibido y será en la comisión de finanzas”.

SEMILLA SIN COPIA

Aunque algunos diputados ya cuentan con una copia del proyecto de presupuesto, los diputados de Movimiento Semilla siguen sin recibirla, según declaro su subjefe, Román Castellanos.

“Lo más importante es que los fondos del Estado se usen para la educación, salud, infraestructura; aunque lo que vimos últimamente es que se le da prioridad a la corrupción, por ejemplo una ampliación presupuestaria de Q3 mil millones al Ministerio de Comunicaciones”.

De momento la futura bancada oficialista asegura que mantiene acercamientos con varios bloques sobre diversos temas, aunque estos diálogos todavía no han aterrizado para buscar apoyo en la aprobación presupuestaria.

SIN ACERCAMIENTOS

Ya comenzó el proceso de transición en el Organismo Ejecutivo, el pasado lunes hubo una primera reunión entre el actual mandatario y el presidente electo.

Pero desde el Congreso de la República, la presidenta Rivera descarta tener un acercamiento similar, para conocer si la futura administración de gobierno requiere de alguna nueva ley para arrancar su mandato.

“Recuérdese que ellos tienen una bancada acá representada en el Congreso, él es parte de esa bancada, pues nosotros estaremos acá en espera que ellos presenten las iniciativas que van a necesitar y hacer el trámite correspondiente”.

Al ser cuestionada de un eventual acercamiento con el presidente electo, Rivera reafirmó que él es diputado y que tiene una bancada para hacer sus diligencias.