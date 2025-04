Protestas en Guatemala: ¿Qué ha fallado en el Gobierno con la implementación del seguro obligatorio y clasificación de basura? Expertos enumeran razones

Tres protestas han ejercido presión sobre el Gobierno, que ha terminado por ceder ante las exigencias. Según expertos, esto obedece a dos factores principales: la falta de una comunicación efectiva, que impide asegurar el respaldo ciudadano a los beneficios de las normativas impuestas, y la percepción entre los inconformes de que, mediante protestas, es posible evitar prolongadas negociaciones.

La clasificación de basura, que entraría en vigencia el 11 de febrero, fue rechazada por los recolectores de desechos; el seguro obligatorio, que debería adquirir todo ciudadano, fue motivo de protestas, principalmente de motoristas; y la protesta de los trabajadores de salud para exigir un incremento salarial fueron presiones para que el gobierno cediera a las demandas.

Falta de comunicación

El politólogo y excoordinador de la Comisión Presidencial de Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, afirma que uno de los problemas es que, aunque hubo diálogo en algunos temas, como la clasificación de desechos y el seguro obligatorio, no se incluyó a las partes interesadas, la comunicación no fue efectiva por parte del Gobierno y, por consiguiente, el resto de la población no se enteró de las decisiones que se tomaron.

"En el caso de la recolección de desechos no hubo consenso y no se tomó en cuenta a los clasificadores que trabajan en el basurero. Obviamente, se afectaba su forma de ganarse la vida, que ya tienen establecida desde hace años. No se pudieron ver esas dimensiones", indicó.

Con lo de los seguros, según Balcárcel, debieron implementarlos de forma gradual y dialogar con los motoristas y los conductores de mototaxi.

"Con lo de los salubristas, entiendo que habían tenido una serie de reuniones. Entonces, ¿qué pasó ahí? Digamos que, como está acostumbrado nuestro movimiento sindical desde hace muchos años, las protestas son la forma de presionar para que todo se haga fácil y se evite la burocracia", explicó.

"El Gobierno no prevé qué tipo de reacciones habrá ante sus decisiones, sobre todo en un contexto en el que está suficientemente claro que hay interés de desestabilizar a esta gestión", agregó.

Fracaso

Para el analista político Álvaro Pop, el fracaso de las negociaciones del Gobierno con los manifestantes solo demuestra la necesidad de tener una mejor capacidad de respuesta a partir de varias instancias, y de un gabinete mejor articulado, más comunicado y más organizado.

"La protesta de salubristas tenía que ver con Gobernación, con la Secretaría de Análisis Estratégico, con Salud, obviamente, y con Finanzas. Es un tema que debe ser parte de un análisis permanente de situaciones imprevistas y de una atención más articulada desde el Gabinete", indicó.

Pop recomienda instalar una mesa de crisis permanente que pueda reaccionar de inmediato ante movilizaciones y que tenga alertas tempranas sobre intenciones de inestabilidad.

"Es importante en un país como Guatemala, porque ha mantenido debajo de su alfombra, y escondido en el clóset, un montón de crisis que en cualquier momento van a salir", acotó.

Agregó: "Entonces, tenemos crisis de gobernabilidad, crisis económicas, crisis en el manejo de tierras, en la cuestión agraria. Solo en lo agrario tenemos más de 200 tipos de conflictividad".

El analista considera que el presidente Bernardo Arévalo y su Gabinete están siempre a la defensiva, y eso les ha costado atender los temas estructurales de manera más pensada.



Ricardo Barreno, politólogo independiente, refiere que el Gobierno ha sufrido un desgaste innecesario desde que se intentó promover la clasificación de desechos, debido a la falta de socialización con la población, lo cual generó oportunidades para que la oposición generara desinformación.

"Ante la desinformación, vimos una manifestación en donde se tuvo que, casi de forma forzosa, generar mesas de diálogo, mesas de discusión, pero ya con un alto desgaste del Gobierno, y eso no es sostenible", refirió.

"Hay percepción de manifestación para la negociación, pero el Gobierno no responde primeramente con la negociación para evitar la manifestación", puntualizó.

Respuesta



Se cuestionó al Ejecutivo sobre la forma en que ha manejado las protestas, y por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se indicó que "no es la primera vez que, en un Gobierno, se toman este tipo de medidas".

"Este gobierno ha sabido atender a los distintos sectores a través de procesos de diálogo. Los diálogos sirven precisamente para escuchar, entender y alcanzar acuerdos. Ese ha sido el camino de este gobierno desde el primer día, el camino del diálogo", indicaron.

"Seguiremos escuchando a quienes legítimamente expresen sus necesidades y demandas, y velaremos por el respeto al derecho de manifestación, así como al de libre locomoción", indicaron.