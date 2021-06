“Que el Gobierno sea más transparente”, pide asistente del presidente Biden durante visita de Kamala Harris a Guatemala

El periodista Carlos Kestler entrevista a Juan González, asistente especial del presidente de EE. UU., Joe Biden, y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La ubicación geográfica de Guatemala fue determinante para que la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, visitara el país y anunciara varios acuerdos de cooperación para la lucha contra la corrupción y la migración irregular, según Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, quien en entrevista con Noticiero Guatevisión también destacó la preocupación de esa nación por la inestabilidad de la independencia judicial en Guatemala.

Durante la entrevista, González destacó que las Oenegés son fundamentales en las democracias, por lo que el presidente Alejandro Giammattei, quien recientemente sancionó las reformas a Ley de ONG, le garantizó a Harris que su fin no es tener el control de ellas.

¿Por qué decidir venir a Guatemala y no a Honduras cuando tienen problemas muy similares a los que la vicepresidenta Kamala Harrias ha tratado hoy?

“Los temas no son similares. La primera razón es la geografía, porque la colaboración con México en manejo de migración es clave, pero también ellos tienen frontera sur con Guatemala y las razones por la que los guatemaltecos emigran a EE. UU son en gran parte económica, entonces la razón que tiene el presidente -Joe Biden- y la vicepresidente -Kamala Harris- es que ellos presentaron un proyecto de ley para reformar el sistema migratorio. Estamos invirtiendo en una frontera en un sistema de asilo en el que se pueda manejar el flujo migratorio de forma responsable, y número tres, el encargo que le pidió el presidente que liderara la inversión en seguridad y prosperidad en la región como una forma de manejar de forma sostenible el flujo migratorio, porque lo que buscamos es que, la vez que le decimos a lo migrantes que no vengan (…) estamos incrementando la ayuda humanitaria. Ella anunció US$310 millones en asistencia humanitaria y anunciamos un plan de US$4 mil millones durante cuatro años, pero eso incluye el combate a la corrupción y las iniciativas que ella trabaja con el sector privado, pero también crear rutas legales para la migración, para que quienes no tengan otra alternativa puedan buscar una ruta regular, justa y segura”.

La lucha contra la corrupción, que lo ha recalcado la vicepresidenta Harris ¿al venir a Guatemala con el presidente Alejandro Giammattei es una manera de decir que en él EE. UU. encuentra un buen aliado para resolver estos problemas de corrupción y migración irregular?

“El compromiso lo ha comunicado el presidente Giammattei y es algo donde él tiene mucho interés en combatir la corrupción en los puertos, él ha sido un aliado muy importante para nosotros en la lucha contra el narcotráfico y quiere más apoyo para el combate del lavado de dinero que son piezas claves. Pero la corrupción es un tema abstracto, pero implica a todos los sectores de las economías y de las sociedades, no solo en Guatemala, la corrupción existe en EE. UU. la pregunta es cómo la podemos combatir”.

También lea: Generar 2.5 millones de empleos: la propuesta que Guatemala presentó a EE. UU. durante la visita de Kamala Harris



¿Qué esfuerzos está materializando EE. UU. para combatir la corrupción? Uno de ellos ya fue anunciado en esta jornada que la Fuerza de Tarea Anticorrupción que mencionó la vicepresidenta Harris ¿Por qué mencionar a la Feci y no a otra fiscalía?

“La impunidad es un problema en Guatemala y en otros países de la región y el trabajo de Feci -Fiscalía Contra la Impunidad- ha sido muy importante, pero el círculo del combate a la corrupción, que es el rol de la Fuerza de Tarea, es crear los recursos y la capacidad en EE. UU. para investigar, es apoyar a los fiscales y a la sociedad civil en su esfuerzo dentro de estos países para combatir la corrupción. Pero algo que es muy único que está haciendo la vicepresidenta es que para ellas el combate a la corrupción no solo son actos punitivos, sino también una propuesta económica y quiere que el sector privado de la comunidad internacional y también de Guatemala se una a ese esfuerzo (…) para crear más prosperidad para los guatemaltecos”.

Específicamente en esa comitiva que estaría apoyando a Feci y al MP ¿en qué consiste el apoyo? Es decir, personal, más recurso o una Cicig 2.0 O cómo le podrían decir

“La Cicig tenemos que reconocer que fue algo que en términos de referencia fue negociado con las Naciones Unidas. Nosotros (EE. UU.) cuando combatimos la corrupción lo hacemos de forma individual, tenemos el sistema financiero de EE. UU. y nuestros fiscales pueden formar sus propios casos, pero el apoyo es que fiscales que necesitan asesoría e información técnica tendremos asesores regionales legales, pero también un mecanismo de respuesta rápida por si hay un caso que se esté investigando podemos mandar asesores para apoyarlos a formar esos casos que muchas veces son muy complejos y necesitan mucho apoyo y toman muchos años para coordinar. En el área económica, la propuesta es hacer un llamado de acción al sector privado, pero también un llamado a que el Gobierno sea más transparente y obviamente que en cuanto a las reformas tributarias y la forma como se manejen los impuestos sea de una forma eficaz y transparente”.

Se diría que hasta el día de hoy el manejo de los impuestos no ha sido transparentes ¿necesitamos más confianza los guatemaltecos?

“Es algo que dijo el presidente Giammattei en la reunión -con Harris- es que -el uso de- la tecnología da confianza al pueblo de que se están manejando los recursos de forma responsable, entonces apoyar de forma técnica, pero también con tecnología, con recursos para asegurar que la recaudación de fondos y el manejo sea por medio de la tecnología. También el manejo de puertos, mucho se hace a través de actas por escrito. Si uno tiene sistemas tecnológicos crea un nivel de transparencia que le da la confianza a todos de que se están manejando los puertos de una forma responsable, que eso tradicionalmente no solo sen Guatemala sino en otras partes de la región, y es donde la mayoría de la corrupción se centra. Todos conocemos el caso La línea que hace unos años fue un escándalo aquí -en Guatemala- y eso se puede resolver si hay transparencia en la forma como se manejan los puertos”.

También lea: Kamala Harris confirma en Guatemala la creación de una Fuerza Anticorrupción regional y estas serán sus funciones



¿Entonces hace falta trabajo?

“Para todos. Tengo que resaltar que en EE. UU. no tenemos todas las respuestas. Algo que ha hecho el presidente y la vicepresidenta (…) es crear una sociedad más igual, donde todos tengan la oportunidad económica. También tuvimos protestas sociales y es cómo podemos resolver esas tensiones en una forma equitativa y que salgamos todos por el camino correcto y eso es lo que queremos para Guatemala”.

La lucha contra la corrupción y la migración ilegal podría replicarse en El Salvador y Honduras, países que esa comitiva de EE. UU. no ha visitado

“Definitivamente. Esa actividad ya se está llevando a cabo porque nuestro enviado especial Ricardo Zúñiga ha ido a El Salvador y se reunió por tres horas con el presidente Bukele, el secretario Alejandro Mayorkas ha tenido conversaciones con el canciller Rosales en Honduras, la colaboración está allí y está avanzando, pero la vicepresidenta quiso ir a Guatemala y a México porque esa es la necesidad inmediata”.

La vicepresidenta Harris se ha reunido con representantes de la sociedad civil y oenegés ¿Por qué el intento de reforma de la Ley de ONG es preocupante para EE. UU.?

“La razón por la que la vicepresidenta se reunió con la sociedad civil es porque los países no son solo sus gobiernos. Ella nos dice que no solo vamos a hablar con los gobiernos, vamos a hablar con la sociedad civil porque necesitamos aliados. Por lo menos en EE. UU. necesitamos una sociedad civil robusta y activa, no todo lo que hacen y dicen nos gusta, nos critican, pero los necesitamos porque así es como las democracias prosperan. En otros países han usados esas leyes de oenegés para cerrar el espacio político de la sociedad civil. En la conversación que tuvo con el presidente Giammattei hablaron sobre eso en forma respetuosa y el presidente garantizó que su fin no era controlarlas, pero estandarizar una forma de poder saber quién está dándole fondos a las oenegés sin tener que restringirlas o frenarlas, ese fue el compromiso que nos dio y esperamos que así sea”.

También lea: Kamala Harris en Guatemala: la crónica en imágenes de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos



La vicepresidenta Harris tuvo una larga lista de invitados ¿Por qué no se incluyó al sector privado organizado y a funcionarios de justicia? Tomando en cuanta que ha mencionado que la independencia judicial en Guatemala ha sido vulnerada

“Ella ha estado desde las 7 de la mañana en reunión en reunión, entonces fue un factor de tiempo, pero a la vez el enviado especial Zúñiga y yo nos reunimos con el sector privado, también nos reunimos con la fiscal general. Este es el primer viaje -de la vicepresidenta-, no será el último y ella regresará porque dejó claro que se ha enamorado de todo lo que ha leído de Guatemala y quiere visitar fuera de la ciudad para explorar mucho más porque emprender estos restos es algo que no se puede entender totalmente leyendo un reporte, ella quiere hablar con los individuos, quiere ver nuestros programas para cerciorarse que están funcionando e invertir su tiempo y capital político en hacer avanzar las cosas”.

La vicepresidenta Harrias ha mostrado preocupación por la independencia judicial, tienen algún ejemplo de cuándo la independencia judicial se ha visto vulnerada en Guatemala.

“Desde el presidente Biden, la vicepresidenta y el secretario de Estado si tuvimos preocupación con la selección de los magistrados de la corte constitucional y lo comunicados, porque para nosotros el funcionamiento del sistema judicial independiente es clave para el funcionamiento de una democracia. Es algo que tenemos que abarcar de forma justa porque al fin y al cabo las democracias funcionan con el sistema judicial legal y es algo que le de acceso a todos los guatemaltecos y no solo a unos pocos y eso será parte del apoyo que le vamos a dar a Guatemala para asegurar de que estemos entrenando, apoyando, movilizando y colaborando ara asegurar que estamos avanzando juntos, de nuevo repitiendo que no sotros en EE. UU. no tenemos todas las respuestas, somos también una sociedad que también tiene injusticias, pero aquí el punto es que tenesmo que abarcar esas cosas juntos y vamos a tener éxito”.