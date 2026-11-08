¿Qué temas tienen pendientes los diputados antes de que termine el 2026?

El Congreso llega a la recta final de su segundo período de sesiones ordinarias con varias tareas pendientes, entre ellas la aprobación del presupuesto del 2027.

Con el cierre del año y la convocatoria a elecciones generales del 2027 en el horizonte, los diputados aceleraron algunas tareas antes del 30 de noviembre, cuando concluye el segundo período de sesiones ordinarias.

Del 1 de diciembre al 13 de enero, el Congreso entra en receso. Aunque los diputados insisten en que no se trata de vacaciones, durante ese período la actividad legislativa suele reducirse de manera significativa.

El Congreso aprobó, en la sesión del martes pasado, un presupuesto de Q1 mil 533 millones para el 2027 que mantiene el aumento de sueldo para los diputados aprobado en noviembre del 2024, durante la presidencia de Nery Ramos.

Los diputados definieron, además, la integración de la última Junta Directiva de la décima legislatura para el periodo 2027-2028, nuevamente bajo la presidencia del diputado Luis Contreras.

También aprobaron la ley para el proyecto del metroriel y la ley de ciberseguridad, pero quedan algunas tareas legislativas pendientes que se espera concluyan antes que termine el año.

Entre los asuntos por resolver está la elección del secretario y subsecretario de Conamigua, cuya nómina de cinco candidatos fue integrada por la Comisión de Migrantes el 13 de octubre.

También deben discutir el veto presidencial a una ley aprobada que modifica los plazos de la prisión preventiva. Uno de los caminos que podría tomar el Decreto 23-2226 es regresar a la comisión legislativa, de acuerdo con fuentes del Legislativo.

Presupuesto 2027

La tarea mayor que tienen los diputados es aprobar el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027. Según distintas fuentes legislativas consultadas bajo condición de anonimato, la distribución y asignación de los fondos ha servido para que el oficialismo consiga apoyo en las votaciones.

La presunta distribución de recursos para proyectos comunitarios sería uno de los incentivos para que la alianza que lidera el cancelado Movimiento Semilla, lograra consenso mayoritario dentro del pleno.

La dinámica se observará hasta que el pleno entre en la discusión del presupuesto, ya que el dictamen que emita la comisión puede experimentar cambios de último minuto, lo que dejaría sin efecto cualquier recomendación técnica que emita la comisión de Finanzas.

Para este tema, el pleno tiene hasta el 30 de noviembre para conocer el proyecto de presupuesto. De lo contrario, el Gobierno tendría que continuar con el mismo presupuesto utilizado este año.

La emisión del dictamen, inicialmente prevista para alrededor del 10 de noviembre, sufrió cambios en su programación, por lo que se estaría retrasando la recomendación de la comisión.

En otras ocasiones, tanto durante el gobierno de Alejandro Giammattei como en el de Bernardo Arévalo, el presupuesto nacional se ha aprobado de urgencia nacional, tan solo horas después de que la comisión emitiera el dictamen.