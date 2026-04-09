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Realizan inspecciones en hospital veterinario de la Usac tras denuncias por cierre del campus que impide atención a animales
La UBA del Maga realizó dos inspecciones en el hospital veterinario de la Usac tras denuncias de animales sin atención, durante el cierre del campus autorizado por Walter Mazariegos bajo el argumento de trabajos de construcción.
La UBA del MAGA realizó dos inspecciones en el hospital veterinario de la USAC tras denuncias de animales sin atención, durante el cierre del campus de parte del Walter Mazariegos (Foto, Prensa Libre: Maga)
La Unidad de Bienestar Animal (UBA), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) informó que ha realizado dos verificaciones en el Hospital Veterinario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), luego de que el pasado martes se denunciara que se impidió el ingreso al personal encargado del cuidado de los animales.
El acceso al campus central se ha visto restringido en los últimos días debido a conflictos relacionados con el proceso de elección a rector y la toma de instalaciones, situación que ha limitado el ingreso de trabajadores y estudiantes, afectando también las labores en la granja experimental.
Primera inspección evidenció áreas que requieren atención
La primera visita se llevó a cabo el 8 de abril, cuando personal de la UBA inspeccionó la granja experimental y recorrió las áreas de bovinos, acuicultura, caprinos y porcinos, con el objetivo de evaluar el estado de salud, manejo y condiciones generales de los animales.
Durante esta verificación, se identificaron aspectos que requieren atención, especialmente en el área de porcinos, donde se evidenció la necesidad de mejorar las condiciones de alimentación e hidratación.
La inspección se realizó en coordinación con personal del lugar, con el acompañamiento de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria.
Evaluación basada en las cinco libertades del bienestar animal
En otras ocasiones, la UBA ha indicado que en este tipo de inspecciones las evaluaciones se basan en las cinco libertades del bienestar animal, estándares internacionales que garantizan condiciones mínimas:
- Libertad de alimentación e hidratación
- Libertad de ambiente apropiado
- Libertad de buena salud
- Libertad de bienestar emocional
- Libertad de expresar su comportamiento natural
Estas condiciones son evaluadas considerando tanto criterios internacionales como el contexto nacional.
Proceso administrativo y posibles sanciones
Aunque no se detallaron acciones específicas derivadas de la inspección, la UBA ha recordado en otros casos que, conforme a la normativa, se inicia un procedimiento administrativo, en el que la persona señalada es notificada y cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar su defensa.
Asimismo, subrayó que cualquier sanción solo puede imponerse tras una resolución legal, una vez concluido el debido proceso.
Segunda visita con presencia del MP
La segunda verificación se realizó el 9 de abril, con la presencia del Ministerio Público (MP). Sin embargo, según información preliminar, la participación del MP estaría relacionada con la verificación de posibles daños a las instalaciones de la USAC en materia de patrimonio cultural.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los hallazgos de la UBA durante esta segunda inspección.