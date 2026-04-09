Fuerte dispositivo policial y presencia del MP en ingreso a campus de la Usac tras reelección de Mazariegos

Comunitario

Fuerte dispositivo policial y presencia del MP en ingreso a campus de la Usac tras reelección de Mazariegos

Los ingresos a la Usac, en la zona 12, permanecen con un fuerte dispositivo policial tras la reelección de Walter Mazariegos.

y

|

time-clock

PNC EN INGRESO A LA USAC. 9-4-26

Fuerte contingente de la PNC en los ingresos a la Usac. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Los accesos principales al campus central de la Universidad de San Carlos (Usac), en la zona 12, este jueves 9 de abril, permanecen con fuerte presencia policial.

El ingreso por la avenida Petapa y el Anillo Periférico ha sido, en los últimos días, escenario de manifestaciones por parte de estudiantes organizados que rechazan la elección de Walter Mazariegos como rector.

Los accesos permanecían cerrados por un grupo de personas con el rostro cubierto, pero fueron habilitados durante una protesta el martes 7 de abril.

La situación ha sido tensa, pues el miércoles, tras conocerse la reelección de Mazariegos durante una jornada tensa en Antigua Guatemala, estudiantes manifestaron de nuevo.

EN ESTE MOMENTO

En sesin plenaria de la congreso de la Repblica juramentaron a nuevo director titular y suplente ante la superintendencia de competencia ademas aprobaron el da nacional de la Biblia que se celebrara cada primer sbado de Agosto. Prensa Libre: Erick Avila 12/08/2025

Diputados siguen sin alcanzar acuerdos para frenar alza en los precios de los combustibles

Right
Rescatistas efectúan inmersiones y rastreos en el Lago de Atitlán, donde corrientes, profundidad y baja visibilidad dificultan la búsqueda de Jesler Palacios. (Foto Prensa Libre: CVB)

Xocomil, drenajes subterráneos y profundidad extrema dificultan búsqueda de Jesler Palacios en Atitlán

Right

Además, este jueves se observa presencia del Ministerio Público en el ingreso por el Anillo Periférico.

También se observa la presencia de un grupo de supuestos estudiantes con capucha.

La reelección de Mazariegos ha causado malestar entre la población estudiantil, que señala que hubo fraude en la elección de rector de la universidad pública del país.

Para leer más: Ocho similitudes (como señalamientos de irregularidades y exclusión de votantes) en las elecciones de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Estudiantes han afirmado que algunas facultades deben desarrollar sus actividades académicas de forma presencial y que los constantes cierres del campus les afectan.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Juan Diego González

Periodista de Prensa Libre especializado en fotografía comercial, espectáculos, acontecer nacional y deportiva, con 18 años de experiencia. Premio Segeplan Fotografía Periodística del Año 2010, Premio Entrevista Deportiva 2016 por Cronistas Deportivo Guatemaltecos.

Lee más artículos de Juan Diego González

ARCHIVADO EN:

Rector de la USAC Universidad de San Carlos Usac Walter Mazariegos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS