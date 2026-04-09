Fuerte dispositivo policial y presencia del MP en ingreso a campus de la Usac tras reelección de Mazariegos

Los accesos principales al campus central de la Universidad de San Carlos (Usac), en la zona 12, este jueves 9 de abril, permanecen con fuerte presencia policial.

El ingreso por la avenida Petapa y el Anillo Periférico ha sido, en los últimos días, escenario de manifestaciones por parte de estudiantes organizados que rechazan la elección de Walter Mazariegos como rector.

Los accesos permanecían cerrados por un grupo de personas con el rostro cubierto, pero fueron habilitados durante una protesta el martes 7 de abril.

La situación ha sido tensa, pues el miércoles, tras conocerse la reelección de Mazariegos durante una jornada tensa en Antigua Guatemala, estudiantes manifestaron de nuevo.

Además, este jueves se observa presencia del Ministerio Público en el ingreso por el Anillo Periférico.

También se observa la presencia de un grupo de supuestos estudiantes con capucha.

La reelección de Mazariegos ha causado malestar entre la población estudiantil, que señala que hubo fraude en la elección de rector de la universidad pública del país.

Para leer más: Ocho similitudes (como señalamientos de irregularidades y exclusión de votantes) en las elecciones de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Estudiantes han afirmado que algunas facultades deben desarrollar sus actividades académicas de forma presencial y que los constantes cierres del campus les afectan.

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