Registro de Ciudadanos no declaró la nulidad del Movimiento Semilla

El pasado viernes, el juez Fredy Orellana dio dos horas al Registro de Ciudadanos para declarar la nulidad de todo lo actuado por Movimiento Semilla, pero las autoridades electorales aseguran que esa figura legal no existe.

La resolución del Juzgado Séptimo Penal se emitió a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que asegura contar con pruebas de un proceso fraudulento en la constitución del partido oficial.

La nulidad ordenada por el juez, según el presidente Bernardo Arévalo, busca alterar el orden constitucional y desconocer los resultados electorales obtenidos por Movimiento Semilla.

Durante un evento, Sergio Antillón, director del Registro de Ciudadanos, señaló que, en el tiempo estipulado de dos horas, enviaron un informe al juez Orellana detallando el estatus del partido.

“Lo que hicimos fue ratificar todos los extremos vertidos en una resolución emitida el 28 de noviembre del año pasado, donde se daba cumplimiento a lo ordenado por el juez”, explicó Antillón.

Ante preguntas de periodistas, Antillón remarcó que “el partido está cancelado desde esa fecha, como fue requerido inicialmente”, indicando que respondieron al juez Orellana.

También enfatizó que la figura legal indicada en la resolución del pasado viernes, según su análisis, no existe. “En la legislación nuestra no existe el término anulación”, afirmó.

Al ser consultado nuevamente sobre si el Registro de Ciudadanos había dictado la suspensión, Antillón subrayó: “Si no está contemplado dentro de la ley, nosotros no tenemos más alcance que lo que la norma nos establece”.

Caso Semilla

El Ministerio Público (MP) investiga el caso Corrupción Semilla por supuestas anomalías en el proceso de creación del partido político que ganó las elecciones en el 2023, según informó el ente investigador.

Producto de ese caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) ha conseguido sentencias mediante procesos de aceptación de cargos, junto con medios de prueba documental que derivaron, el pasado viernes, en el requerimiento de nulidad de la agrupación política.

El Organismo Ejecutivo señaló que la resolución de Orellana busca alterar los resultados electorales, los cuales, además de contar con el respaldo ciudadano, tienen una sentencia constitucional.