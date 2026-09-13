Representante de la Bethania no descarta seguir con medidas de hecho y cuestiona a Bernardo Arévalo

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Representante de la Bethania no descarta seguir con medidas de hecho y cuestiona a Bernardo Arévalo

Marlon Bosque, del Consejo Comunitario de Desarrollo de Guatemala (Cocode), no descarta más medidas de hecho contra la gestión de Arévalo.

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La Bethania fue uno de los puntos bloqueados en rechazo al costo de combustibles. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

El rechazo al aumento de los combustibles y al nuevo subsidio impulsado por el presidente Bernardo Arévalo generó una ola de protestas, generando bloqueos en distintos puntos de país.

Uno de los que generó mayor impacto en la ciudad de Guatemala y sus alrededores fue el que organizaron vecinos de la colonia Bethania, que declararon este domingo que no descartan seguir con las medidas de hecho.

Marlon Bosque, del Consejo Comunitario de Desarrollo de Guatemala (Cocode), rechazó las acciones de un grupo de manifestantes que obligó a los pilotos que transitaban por el Periférico a dar sus firmas e identificaciones para poder transitar, el pasado 11 de septiembre.

El cabecilla de dicho movimiento fue identificado como Oswaldo Rocael Villalta López, de 56 años.

“No nos quedamos a la par de él, no estábamos a la par, si yo hubiera visto una firma…eso es coacción, eso no se hace”, indicó Bosque, quien reafirmó que él se desliga de forma categórica de las acciones.

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Sin embargo, Bosque explicó que hay descontento por la manera en que se ha manejado la administración de gobierno, por lo que estarán evaluando qué nuevas medidas tomar.

“No lo descartamos, puede ser la manifestación. Este gobierno como los otros ofrecieron lo que nunca van a dar, pero este se está pasando, no es justo, no es justo lo que están haciendo”, dijo.

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Agentes antimotines han aumentado presencia en Villa Nueva ante la tensa jornada de bloqueos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó liberar los bloqueos en seis horas, de lo contrario iba a proceder la destitución del ministro de Gobernación y director de la Policía Nacional Civil (PNC).

El líder de la colonia también criticó la manera en que el gobierno de Bernardo Arévalo ha manejado la crisis, considerando que ellos le apoyaron cuando en el 2023 había riesgo de no querer reconocer los resultados electorales.

“En aquel tiempo que estaba apoyando a Arévalo, todo bien, ahora que es todo lo contrario, criminalizan”, dijo. Bosque también aseguró que el ahora presidente tenía una opinión diferente de las medidas de hecho, durante las movilizaciones que los respaldaron.

Bernardo Arévalo, presidente electo, autoridades indígenas, en una medida de hecho en 2023 exigiendo se respete la democracia. Fotografía: Prensa libre (Erick Ávila).

“Aquella vez Arévalo feliz, incitando a que bloqueáramos. ¿Se dan cuenta? Hay videos. Ahora echa toda la artillería pesada, violencia y lo que sea”, recriminó.

El presidente Arévalo no ha tenido apariciones publicas desde que se agudizó la crisis de los combustibles con los bloqueos, delegando en otros funcionaros la comunicación y postura gubernamental.

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García Ruano, dijo en conferencia de prensa el 12 de septiembre que el presidente hablaría con la población "oportunamente".

“No hemos dicho que el presidente esté en su casa. Yo más bien lo que he dicho es que es la característica de ubicuidad del presidente. Está por todas partes. Y es 24-7, 7 días a la semana, 24 horas al día”, respondió García Ruano.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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