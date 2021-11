Resarcimiento para veteranos militares cada vez más lejos de ser aprobado

Los militares en situación de retiro no tienen sencilla la aprobación de la iniciativa que les promete una indemnización de Q125 mil a cada uno por sus servicios prestados en el conflicto armado interno.

Fuera de micrófonos varios diputados han dicho que tras esos disturbios ya no apoyarán la propuesta, uno incluso estimo que son cerca de 70 los diputados que tienen claro no votar a favor de la ley.

Ese ofrecimiento, además de ser una de las promesas de campaña del ahora presidente Alejandro Giammattei, se encuentra plasmado en la iniciativa 5664 que presentó el diputado Felipe Alejos del bloque Todos.

Este congresista se encuentra incluido en la lista Engel, ya que ante los ojos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, él es uno de los principales actores guatemaltecos a favor de la corrupción y la impunidad.

La iniciativa que los militares en situación de retiro exigen ya contaba con otros factores que dejaban en duda su viabilidad, uno de ellos es el costo financiero.

Guatemala aún necesita equipar a los centros hospitalarios de medicamentos y equipos, no exclusivamente para el combate a la pandemia; donde la compra de vacunas contra el covid-19 tendría que seguir siendo uno de los gastos prioritarios de Estado.

A demás a palabras de juristas la exigencia de los veteranos militares raya en lo inconstitucional, ya que en el artículo 155 de la Constitución se explica claramente como nadie puede reclamar una indemnización por acontecimientos ocurridos por movimientos armados o grupos civiles.

De momento la iniciativa está apenas en su etapa de evaluación en tres comisiones legislativas: Finanzas, Defensa y Derechos Humanos, donde ninguna tiene un estimado para emitir su recomendación.

Finanzas: Necesitamos información

La primera comisión legislativa que evalúa el documento es la de Finanzas Públicas y Moneda, que es presidida por el diputado oficialista Duay Martínez.

Su recomendación tiene que ser técnica, ellos deben estimar si es posible pagar una cantidad tan grande recursos y de donde podrían venir esos fondos, Martínez explicó que no pueden apresurar su recomendación.

De momento, dicha comisión, sigue esperando una serie de documentos del Ministerio de la Defensa (Mindef) para tener claro si los 95 mil veteranos inscritos cumplieron a cabalidad con su servicio y si no existen datos erróneos.

El diputado es claro que necesitan esa información, ya que si los orillan a entregar un documento antes de tiempo es muy probable que se tenga que emitir un dictamen desfavorable.

“Necesitamos información para poder hacer un dictamen técnico, si nos aventamos a hacer un dictamen con la poca información que tenemos en este momento creeríamos nosotros que ese dictamen sería desfavorable sin ningún inconveniente porque no hay más elementos; no conocemos el estado de fuerza y no podríamos determinar el impacto económico que tiene esa iniciativa de ley”, indicó.

Martínez no está de acuerdo con las declaraciones que han dato los veteranos del Ejército, debido a que él afirma que en su comisión han sido claros que pueden aprobar la ley incluso después del presupuesto 2022, sin embargo afirma que los dirigentes de estos grupos han dato información errónea.

“Hay declaraciones irresponsables de los dirigentes porque ellos han estado e todas las reuniones donde ha habido presencia de ellos, ellos graban todo y en cada una la Comisión de Finanzas siempre les ha explicado cual es la ruta y el camino para dictaminar. Sin embargo la información que ellos daban era que la Comisión de Finanzas los había citado lo cual era totalmente mentira”, precisó.

Defensa: Sin comenzar análisis

La comisión de Defensa encabezada por el diputado José Ubico del bloque Todos, bancada que presentó la iniciativa, ni siquiera ha comenzado a analizar la propuesta.

Según el diputado Óscar Argueta, integrante de la mesa de trabajo, el presidente de la comisión estaría analizando convocarlos para los primeros días de noviembre.

Pero un primer análisis hecho por el parlamentario le deja claro, que tal y como está el documento hace imposible su aprobación, por lo que tienen que hacer un extenso trabajo jurídico.

“Como está planteada la iniciativa de ley es irreal, no tiene viabilidad financiera entonces hay que hacer un análisis que permita medir el impacto que podría tener y a partir de eso determinar en cuantos años se podría cumplir con ese compromiso”, señaló.

A demás de estos obstáculos, la actitud que tomaron los veteranos militares con la quema del Congreso los colocó en una situación más compleja, ya que muchos diputados que habían decidido apoyarles puede que se retracten.

“Yo creo que puede restarle apoyo en términos generales tanto a lo interno del Congreso como a la opinión pública porque actitudes como esa lo único que hacen es generar rechazo, yo sí creo que pueda tener un impacto negativo las demandas de los veteranos del Ejército el haber irrumpido por la fuerza y destruido patrimonio público en el Congreso de la República”, indicó.

Derechos Humanos: La cifra es muy alta

La Comisión de Derechos Humanos está liderada por el diputado Álvaro Arzú Escobar del Partido Unionista. Él asegura que si apoya un reconocimiento para los héroes de guerra, pero ve que la cantidad solicitada no es viable.

Al igual que en la Comisión de Finanzas, ellos están a la espera que el Mindef entregue una depuración del estado de fuerza que tenía el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.

“Por lo menos yo estoy de acuerdo con la petición que ellos hacen, no estoy de acuerdo con el monto, creo que eso es algo que tenemos que determinar con el listado que nos envíen. Pero si creemos que las personas que prestaron su servicio militar al Estado de Guatemala para defender la libertad y la democracia del país se merecen una compensación por el servicio prestado por muchos años”, argumentó.

Arzú Escobar también condenó los destrozos que hubo al Palacio Legislativo y pidió que los responsables enfrenten a la justicia, pero destacó que está actitud no fue tomada por todos los militares en situación de retiro, por lo que esperaría que este análisis también lo hagan otros diputados.

“El monto que plantea la iniciativa de Q120 mil por cada persona me parece un monto impagable, lo que les he dicho a ellos es que en su momento cuando se tenga el listado el monto tiene que ser algo que el Estado de Guatemala pueda pagar y que sea lo suficientemente alto para que se sientan dignificados por el servicio que prestaron”, puntualizó.

Mindef y veteranos sin responder

Consultamos con el coronel Rubén Tellez, vocero del Mindef, como se encuentran con los datos requeridos por el Congreso, explicó que aún se encuentran en fase de elaboración.

Explicó que por estar en una reunión no podía dar declaraciones en ese momento, prometiendo más adelante contestar una llamada, sin embargo al inter comunicarnos con él ya no respondió su teléfono celular.

Una cuestión similar ocurrió con los representantes de los militares en situación de retiro, Prensa Libre había conseguido para otras notas relacionadas la postura del representante Jorge Vega, pero desde el día de los disturbios ya no atendió las llamadas telefónicas.