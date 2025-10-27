Sala de Izabal y juzgado de Alta Verapaz suspenden juramentación de Karla Gutiérrez como presidenta del Parlacen

Una Sala de Apelaciones de Izabal y un juzgado Civil de Alta Verapaz dieron con lugar amparos provisionales solicitados por la dirigencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y dejaron en suspenso el acto de toma de posesión de Gutiérrez como presidenta del Parlacen.

Por un lado, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal otorgó el amparo provisional a Lourdes Teresita de León, secretaria general de la UNE, lo cual frenó la juramentación.

La agrupación política se opuso a la elección de Gutiérrez por haber sido expulsada del partido, y argumenta que enfrenta las mismas prohibiciones que los diputados del Congreso, por lo que sería considerada independiente y, en consecuencia, con los mismos impedimentos.

“Se otorga el amparo provisional solicitado por Lourdes Teresita de León Torres, quien actúa en su calidad de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional y representante legal del partido político Unidad Nacional de la Esperanza. En tal virtud, y dada la naturaleza o función preventiva de la presente acción constitucional de amparo, se deja en suspenso, de manera inmediata y provisional, el acto reclamado, por lo que la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) deberá abstenerse de girar órdenes que atenten contra la amenaza cierta, futura e inminente. Asimismo, se le ordena abstenerse de dar posesión y juramentar como presidenta de la Junta Directiva a la persona aludida”, señala la resolución.

Además, un juzgado de Primera Instancia de Alta Verapaz otorgó otro amparo provisional a favor de la UNE y ordenó dejar en suspenso la toma de posesión de Gutiérrez como presidenta del Parlacen por la bancada Guatemala.

“Se otorga el amparo provisional solicitado por la postulante en la calidad con que actúa en la presente acción constitucional de amparo (...) Por lo tanto, se ordena a la autoridad denunciada lo siguiente: A los integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que cumplan con su función y se limiten a hacer lo que la ley les impone, de manera que se abstengan de darle posesión y juramentar a la diputada de la bancada Guatemala en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, como presidenta de la Junta Directiva 2025-2026 del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y de esa cuenta evitar la vulneración de los principios de legalidad y sujeción a la ley de los funcionarios públicos, pues la mencionada diputada fue separada del partido político que la postuló”, indica la resolución.

En tanto, el actual presidente del Parlacen, Carlos Hernández, acusó de usurpar funciones y cometer fraude de ley a algunos integrantes de la Junta Directiva saliente, por una comunicación enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se exponen limitaciones para que la nueva directiva asuma el cargo.

