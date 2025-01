Samuel Pérez: Destituir a la fiscal y frenar un golpe de Estado, las prioridades del oficialismo en el 2025

El recién pasado 14 de enero, inició el primer período de sesiones ordinarias del 2025. En el Congreso, el bloque oficialista electo por el Movimiento Semilla espera que se consolide los diálogos para aprobar leyes.

Este año a criterio del diputado Samuel Pérez, líder del oficialismo, persisten algunos retos como a inicios del 2024, que esperan no impida el diálogo legislativo y la emisión de nuevos decretos.

La agrupación mantiene 23 diputados, pero todos como independientes, debido a la suspensión y ahora cancelación del partido político por orden de un juez penal. Aunque, a criterio de Pérez, estos temas serán solventados por la vía legal para que el partido político no muera.

¿Cómo califica el primer año del oficialismo?

Fue año de mucho aprendizaje que inició complicado con un intento de golpe de Estado, con una Junta Directiva que a los pocos días fue injustamente tumbada por una intervención muy fuerte de parte de actores externos.

Sin embargo, a pesar de eso yo creo que hubo varias lecciones que fuimos aprendiendo en el camino que nos permitió cerrar un año con expectativas positivas para este 2025. Encontramos algunos mecanismos de comunicación y negociación política con otros bloques en el Congreso que nos permiten avanzar una agenda legislativa y tratar de mantener estabilidad para que el Ejecutivo logre consolidar el proyecto de Semilla.

¿Cuáles son cinco logros que destacar en el Congreso?

Primero sacar la corrupción del Congreso, que yo creo que eso es un hito que digamos no se puede palpar, pero yo creo que es de los más relevantes y que va a ser muy difícil que lo echen para atrás. Antes cada voto era un pago en efectivo.

Segundo es la consolidación de la democratización del Congreso, lo cual me parece que también es un hito institucional bien importante porque hay más deliberación. Cada iniciativa de ley no es que nosotros entremos diciendo bueno, ya tenemos aquí 82 votos y no hay ni uno más ni uno menos, sino que realmente en el proceso de construcción de la agenda legislativa lleva mucha legitimidad.

Tercero la agenda legislativa, que yo creo que eso es muy valioso porque logramos aprobar leyes, yo diría que la más importante sin duda es la Ley de Competencia, la que es no solamente una promesa de campaña y nos satisface haberla cumplido, sino que el impacto que tiene para transformar la estructura del mercado en Guatemala y volverlo muchísimo más justo sobre todo en la reducción de precios, en desarticular carteles como las medicinas, entre otros.

Como cuarto punto, la lectura de iniciativas de ley que estaban estancadas, la agenda legislativa no existía más que para corrupción, impunidad y opacidad, pero ahorita hay un debate sobre leyes relevantes que avanzan en el pleno.

Y, como quinto, poder permitir estabilidad al para que el Ejecutivo logre implementar políticas públicas, sí se puede decir, pero como les expliqué en el Congreso ya no hay corrupción.

¿Ya no existe corrupción en el Congreso?

Yo podría asegurar que ya no existe corrupción de la que uno puede ver, seguramente me imagino yo que habrá algunos espacios que por lo menos yo desconozco, pero yo creo que sí hay un avance importantísimo en el Congreso de combate a la corrupción.

¿Cuál fue la alianza menos esperada que tuvieron?

Con el bloque Valor, está es la menos esperada y la verdad es que fue una relación política muy positiva diría yo porque es un bloque ideológicamente distinto al nuestro.

Ojalá así funcionará en todos los espacios de toma de decisiones, pero esa es una alianza con la que no hubiésemos empezado el año, tomándola como la menos esperada.

¿Entonces sí contemplaban eventualmente conversaciones la UNE de Sandra Torres?

Es que es difícil categorizar a la UNE porque a veces hay algunos de sus diputados que se levantan de buenas con Sandra y otras que todos se pelean, entonces es difícil categorizar.

Con la UNE que en realidad construimos fue con la parte disidente, fue con quienes construimos la Junta Directiva y con quienes pudimos ganar.

¿Actualmente hay alianza con la UNE de Sandra Torres?

En realidad, no. Hay conversaciones con algunos diputados que hay días que son más afines a Sandra Torres, con quienes tenemos conversación en leyes en las que coincidimos, pero eso sucede con el resto de los bloques.

También hay diputados con quienes definitivamente no queremos sostener ninguna conversación.

¿Se refiere al bloque Vamos?

Me refiero a Allan Rodríguez en particular, porque con Vamos también hay diferentes divisiones, pero la facción de Allan, que es cada día más pequeño es con quienes no conversaríamos.

¿En la alianza es importante para el oficialismo tener a Nery Ramos?

E un actor clave, muy importante con quienes compartimos no solo principios, sino agenda política, quien ha sido muy firme en defender ideales por los cuales llegamos al Congreso, el combate a la corrupción, pero también con generar resultados al pueblo Guatemala.

¿Cuáles son aquellos temas en los que el Congreso tuvo que mejorar en el 2024?

Yo creo que el proceso de elección de autoridades del sistema de justicia fue un proceso muy atropellado y teníamos muy pocos instrumentos de negociación; mientras del otro lado tenían digamos al Ministerio Público, el dinero en efectivo, tenían absolutamente todo y estaban muy bien armados.

Digamos que a lo mejor una comunicación más efectiva, más asertiva, hubiese generado mejores condiciones para para el resultado final.

Por otro lado, el no comprender bien las divisiones de las diferentes facciones dentro de las bancadas al inicio del año, nos permitió unos tres meses con capacidad de avanzar en la agenda, pero después hubo un periodo grande en donde había un Congreso muy hostil.

Eso fue una falta de acción nuestra en términos de comprender mejor cuáles eran los intereses, después yo creo que logramos mejorar muchísimo la táctica dentro del Legislativo y logramos un cierre de año yo diría muy exitoso, salvo por la gran mancha que fue la aprobación, sin nuestro consentimiento, del aumento salarial para los diputados.

Usted en su momento dijo que teníamos ya Cortes balanceadas y que estaban satisfechos. ¿Con lo que se ha visto en las Cortes sigue manteniendo esa lectura?

Yo nunca he dicho que ha sido una buena decisión en términos de lo que a nosotros nos hubiera gustado, nosotros no teníamos exactamente la nómina que quedó finalmente electa en la Corte Suprema Justicia.

Sin embargo, hay cosas que a mí me parecen y que en general a la bancada nos parece que son positivas con respecto a si no hubiese estado un bloque como Semilla o si el Congreso no hubiese funcionado como funciona ahorita.

Finalmente, lo que vemos reflejado en la Corte Suprema de Justicia no es que una persona puede ingresar un recurso y tiene certeza que va a resolver en contra. Ahorita tenemos incertidumbre por lo menos lo cual es positivo en el sistema de justicia, porque permite que haya un debate dentro de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando menciono que son Cortes balanceadas me refiero a que no existe una subordinación de todo un espacio colegiado como debería ser la Corte Suprema de Justicia, como si era la anterior a esa, subordinada a intereses de corrupción e impunidad.

Con el aumento al salario para este año, Semilla no votó a favor, pero tampoco se opuso ¿por qué no accionaron?

Porque en realidad nosotros no vimos una forma en la cual se podía hacer efectiva la reversión de esa decisión, pero de hecho el amparo que se presentó no afectó lo del salario. Había otros diputados cuya excusa era “bueno voy a retirar mi voto a favor”, mandaron una carta cuando ya habían votado a favor, pero tampoco revierte la decisión.

Lo que hicimos fue bueno, si vamos a tomar una acción que sea una que no sea simplemente un show, sino que efectivamente logré revertir esta decisión que igual nosotros no tomamos. Hay alguna estrategia, pero es algo complicado y estamos esperando también como lo va a terminar de interpretar la Junta Directiva porque no aumentaron el techo del presupuesto del Congreso.

¿Cómo inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones el oficialismo con sus alianzas?

Las alianzas las tenemos que construir cotidianamente tenemos que conversar con varios bloques, con casi todos los diputados en el Congreso, sin embargo, hay una buena relación. Yo creo que se cerró el año con una muy buena comunicación.

Se mantiene la postura de remover a la fiscal general, María Consuelo Porras, ¿tal como lo plantearon el año pasado?

Nosotros no vamos a renunciar a esa lucha, este año vamos a hacer el mayor esfuerzo para poder hacer lo que tenemos en el Congreso, para poder evitar que continúe Consuelo Porras conduciendo el Ministerio Público.

Yo creo que es una persona muy perjudicial para la población, para la democracia, para el país y vamos a hacer el mejor esfuerzo en revertir su presencia.

Usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, que Semilla comenzó con un intento de golpe de Estado. ¿Ese riesgo se mantiene?

¿Se mantiene el riesgo de un golpe de Estado?

Por lo menos en el Congreso yo creo que ese intento fracasó. Yo no veo un Congreso de mayoría golpista, no es un Congreso que esté constantemente conspirando en contra del Ejecutivo.

Hay puntos resolutivos, hay quejas de algunos diputados, hay fiscalización y eso es natural, es positivo y es deseable en la democracia, sin embargo, no es un Congreso que esté en cada sesión viendo cómo se tumba al gobierno.

Yo creo que eso sí sigue siendo una posibilidad por actores que se sienten profundamente incómodos con que un gobierno como el de Semilla les haya arruinado sus negocios de corrupción.

Evidentemente entre esos actores el Ministerio Público verdad y creo que algunos actores dentro del sistema de justicia como Freddy Orellana, algún par de jueces más. Hay que separar a los jueces de las autoridades del sistema de justicia.

¿Creen que la Corte Suprema de Justicia defendería la democracia?

Yo creo que sí, de hecho, lo hemos visto hasta este momento, no ha habido avances en los antejuicios que tiene el presidente porque evidentemente son casos inventados. Si hubiese sido una Corte Suprema de Justicia de identidad golpista yo creo que lo primero que hubieran hecho es eso, hubiesen llegado con un mandato.

¿La Corte de Constitucionalidad también defendería la democracia?

Yo espero que sí, creo que ahí hay más incertidumbre porque la Corte Constitucionalidad ha tenido en sus manos una oportunidad enorme para poder revertir un montón de atropellos que ha sufrido la democracia y no entrado a conocer el fondo de las cosas.

¿Con la cancelación de Movimiento Semilla no han contemplado crear un nuevo partido político?

Yo veo un escenario en el cual recuperamos el partido, yo creo que a lo mejor lleva más tiempo el que a mí en lo particular me gustaría, pero yo veo que el resultado de todo este proceso va a ser que el partido se devuelve con todos sus derechos, la bancada recupera sus derechos en el pleno del Congreso y podemos continuar con el proyecto político profundizándolo para el largo plazo.

La opción es recuperar el partido, no hay ningún argumento que justificaría dejar esa lucha ahí porque está plagado de irregularidades e injusticias y los actores dentro del sistema de justicia lo saben.

¿Cuáles serán las prioridades del oficialismo para el 2025?

Hay una agenda que es muy ambiciosa y que esperamos lograr aprobar este año. La Ley de Aguas, que la ha estado mucho tiempo en el Congreso; Alianzas Público-Privadas, para crear sociedades de capital mixto; otra que tiene que ver con la defensa del consumidor que es complemente de la Ley de Competencia. Hay una agenda muy ambiciosa.