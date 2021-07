Secretario de Estado de EE. UU.: “Su despido fortalece las fuerzas de impunidad”

Las reacciones por el despido del fiscal Juan Francisco Sandoval del Ministerio Público (MP) continúan. Este domingo se pronunció en contra de esa decisión el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

El alto funcionario del Gobierno estadounidense considera que la decisión de la fiscal general, María Consuelo Porras, no es la mejor para el fortalecimiento del estado de Derecho.

Asimismo, manifestó que con la salida de Sandoval al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) tan solo se están provocando las condiciones más aptas para grupos a favor de la impunidad.

“Estamos con el pueblo de Guatemala y con el fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un Premio Campeón Anticorrupción. Su despido socava el estado de Derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor”, cita el mensaje del funcionario norteamericano.

We stand with the people of Guatemala and with Prosecutor Juan Francisco Sandoval, whom I recognized this year with an Anticorruption Champion Award. His dismissal undermines the rule of law and strengthens the forces of impunity. Guatemalans deserve better.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 25, 2021