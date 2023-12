“Todas estas son maniobras para tratar de anular el resultado de las elecciones”: Stephan McFarland, exembajador de EE. UU. en Guatemala

Destacó denuncias contra el binomio presidencial electo, procesos penales contra autoridades electorales y procesos penales que buscaría criminalización.

La acción de amparo, a la que sumó el diplomático, fue impulsada por el abogado guatemalteco Edgar Ortiz, quien consiguió un amparo provisional por parte de la máxima Corte, y que está a la espera de conocer la resolución definitiva.

En ese contexto, y a título personal, el exembajador dio una lectura sobre la coyuntura guatemalteca y advirtió, lo que considera, puede ser un plan para atacar la democracia guatemalteca.

¿Por qué decidió sumarse a esta acción de amparo presentada por abogados guatemaltecos?

Es por un espíritu de profesionalismo, de respeto y de amistad. Yo me vinculé a este esfuerzo, porque no se tiene que ser guatemalteco para compartir las preocupaciones de la democracia y del estado de derecho en el país.

Guatemala está ya en una etapa clave, en donde la CC y otras, pero fundamentalmente la CC, van a tomar decisiones jurídicas sobre temas que van a determinar si sigue una democracia o no en el país.

¿Por qué a un ciudadano norteamericano le interesa la situación de Guatemala?

Si uno analiza la ley internacional, tratados internacionales que ha firmado Guatemala, se establece que hay un lugar privilegiado para la ley internacional, y sobre eso caben perfectamente opiniones de personas de otros países que tienen algún conocimiento de la ley internacional.

Creo que también Estados Unidos, yo no represento a Estados Unidos, pero fui embajador de este país en Guatemala, y lo que pasa Guatemala tiene un impacto no solamente en Guatemala sino dentro de la región y mucho más allá.

Lo hemos visto pasar muchas veces en los últimos 70 años, hoy en día quizá el impacto más grande en los Estados Unidos sería una ola mayor de migración hacia los Estados Unidos.

Si el gobierno y el “Pacto de Corruptos” se salen con la suya va a haber, entre otras cosas, mayor migración, inestabilidad, más protestas y me temo que hasta violencia, pero creo que será una situación con mayor inestabilidad. Sería un impacto nocivo para la región y el resto del continente.

Ayer el Congreso les retiró la inmunidad a cuatro magistrados del TSE. ¿Existe riesgo que con esto se busque tratar de anular las elecciones?

Definitivamente. Yo creo que ese es el plan. Creo que hay varias vertientes, pero creo que uno de los elementos claves es presionar al TSE y creo que manejan dos opciones.

Una, es persuadir a actual TSE para contradecir lo que habían dicho antes, y la segunda opción, si eso no funciona, es acusarlos, sacarlos y reemplazarlos con personas que estén dispuestas a hacer lo que les mande a decir el gobierno.

Eso en términos de que supuestamente las elecciones no son el resultado que todo mundo vio. También, y esto lo dice el documento que presentamos, donde mencionamos la presión sobre los magistrados del TSE, la suspensión de Movimiento Semilla y el Caso de la USAC.

Todas estas son maniobras para tratar de anular el resultado de las elecciones. Quieren ir más allá, piensan que pueden dar marcha atrás con todo lo que paso ese año, anular el resultado, tener un presidente interino, convocar a otras elecciones, y asegurar que estas elecciones no vaya a perder el candidato del gobierno y del “Pacto de Corruptos”.

Ese creo que es el plan, asegurar que no existe ningún otro partido por más pequeño que sea como Movimiento Semilla, que es un partido pequeño al que no sacaron porque pensaron que no era ninguna amenaza.

Ellos están pensando en el futuro y no quieren que esto se repita, yo creo que esta gente, digamos el presidente y sus principales operadores en el Ministerio Público y en algunas Cortes, algunos partidos y quizá algunos de los grandes empresarios, creo que ellos sienten que no tienen nada que perder, pero el país perdería mucho, el país perdería la democracia, perdería estabilidad. También afectaría sus relaciones con otros países, principalmente con Estados Unidos.

En un escenario de este tipo, donde se rompe la democracia. ¿Cuáles serían esos escenarios inmediatos de Estados Unidos para Guatemala?

Creo que habrá una respuesta fuerte, pero no sé exactamente como sería esa respuesta, muchos se imaginan algunas sanciones severas pero no quisiera especular mucho sobre la respuesta, pero sí tendría que haber.

¿Cómo podría calificar al día de hoy la palabra “democracia” dentro del contexto guatemalteco?

Creo que la democracia está bajo asedio, está debilitada, no está totalmente cooptada, por eso es que hubo partidos que contestaron con un control político en las elecciones y uno de ellos ganó.

Pero el hecho que estén tratando de usar cualquier artificio para evitar que tomen el poder demuestra que la democracia ha sido bastante debilitada en los últimos años.