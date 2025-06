Tres candidatos para el directorio de la Superintendencia de Competencia son favoritos en el Congreso

Los diputados de la décima legislatura siguen sin llegar a acuerdos para la elección de un titular y un suplente para la nueva Superintendencia de Competencia. Según fuentes legislativas que prefieren el anonimato, tres de los seis candidatos son los favoritos.

Esta nueva dependencia, encargada de defender, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas en el mercado, tendría que estar integrada el 23 de junio. Sin embargo, todo apunta que la falta de acuerdos en el Congreso retrasará su conformación.

La Comisión de Economía del Organismo Legislativo elaboró una lista de seis candidatos para el puesto, para que luego el pleno del Congreso elija a un director titular y a un suplente.

La elección se incluyó en la agenda de las dos últimas sesiones extraordinarias del pleno: la primera, convocada el martes, y la segunda, el jueves. El llamado a las sesiones no tuvo eco entre los congresistas, y ambas fracasaron por la inasistencia de la mayoría de diputados.

Retrasos

El presidente del Congreso, Nery Ramos, remarcó que las bancadas siguen en la evaluación de los expedientes y en la búsqueda de los acuerdos necesarios para cumplir con la elección.

Pese a que la Ley de Competencia establece que el directorio debe estar integrado el 23 de junio, próximo lunes, hasta ahora no existe una nueva convocatoria a sesión plenaria.

"No se podría iniciar con las siguientes acciones u obligaciones que establece la ley, por ejemplo, la elaboración del reglamento que debe ser aprobado por el presidente y el nombramiento del superintendente de Competencia", explicó Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia. “Sería una institución acéfala”, afirmó.

No sería la primera vez que el Congreso incumple con una elección. Durante la novena legislatura se se retrasó el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial.

Este extremo dejó un precedente negativo dentro del Organismo Legislativo, a criterio de analistas, quienes destacan la necesidad de que el pleno respete los plazos que dicta la ley.

“El retraso en la conformación frena su trabajo inicial para construir la institución. Se ha remarcado la importancia de respetar los plazos. No hay ninguna consecuencia legal, sin embargo, se espera que al menos se cumpla con el plazo, porque es un trabajo bastante fuerte el que tienen”, comentó Andrés Franco, analista de Guatemala Visible.

De momento, la Junta Monetaria ya nombró a sus dos directores: Edgar Rolando Guzmán Fuentes, como titular, y Alfredo Skinner-Klée Sol, como suplente. Se espera que el presidente en consejo de ministros, realice próximamente la elección de sus dos directores.

📊 ¿Quiénes obtuvieron las mejores calificaciones en la elección del Directorio de la Superintendencia de Competencia en el Ministerio de Economía?



🔎 Explora nuestro dashboard interactivo con las notas finales de los 18 aspirantes evaluados por el @MINECOGT y la Universidad… pic.twitter.com/cdt9BhIZiS — Guatemala Visible (@guatevisible) June 17, 2025

Los nombres

Entre los nombres que suenan como potenciales directores titulares por parte del Congreso destacan Javier Enrique Bauer Herbruger, Jorge Alberto Santiago Chen Sam y Jorge Mario González Paz.

El nombre de Bauer Herbruger también tendría eco dentro del Organismo Ejecutivo, según las fuentes. Este profesional integra las dos nóminas de candidatos en las dependencias pendientes de nombramientos.

Incluso se señala que el diputado oficialista Samuel Pérez estaría en la búsqueda de apoyo para Bauer, candidato que inquieta a algunos congresistas por sus vínculos con el sector privado.

“La Ley de Competencia establece que se debe presentar una declaración de conflicto de intereses. Este candidato debió haber informado el cargo de su hermano -Rodrigo Bauer Herbruger, quien ha laborado en la Corporación Multi Inversiones (CMI) desde hace algunos años- creo que podría generar un conflicto de intereses dado que los mayores opositores a esta ley en su momento fue el sector empresarial”, explica el diputado José Chic del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

El candidato Bauer comentó que esa observación no le resta idoneidad para ser considerado para el cargo. Aseguró que, de ser electo, su gestión sería totalmente independiente.

“Pueden ir excusas de parte de los directores de la institución y se establece la forma de actuar. Pero se tendrá, de mi parte, un actuar totalmente independiente, no solo como profesional, sino como representante de una entidad autónoma del pueblo de Guatemala”, enfatizó.

El artículo 37 de la Ley de Competencia establece seis situaciones en las que los directores titulares o suplentes deberán excusarse, o bien podrán ser recusados, cuando se ponga en riesgo su imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo o transparencia. Una de las causas es el parentesco por consanguinidad o afinidad con alguno de los interesados en un proceso regulado por la Superintendencia de Competencia.

Bauer ñadió que estarían abiertos a las organizaciones de fiscalización y a la prensa. “Se espera contar con una institución con el más alto rigor técnico, con independencia, y que sea un órgano apolítico. Dentro de los planes se estima generar una institucionalidad robusta que consolide la autonomía de la superintendencia”, indicó.

El diputado Pérez negó el cabildeo a favor de Bauer. “Yo no cabildeo votos para un candidato. Es un nombre que ha surgido por ser el primer lugar en la tabla. Yo no lo veo mal, no lo vemos mal. Pero no estamos haciendo un trabajo político específicamente sobre un candidato”.

Pese al posible vínculo con el sector empresarial, Bauer es idóneo para el cargo, afirma Pérez. “Él es uno de los mejores punteos. De hecho, fue quien mejor punteo obtuvo. Yo no lo descartaría”, indicó, y destacó que los seis electos por la Comisión de Economía son adecuados.

El gran reto

Esta nueva dependencia, cuyas designaciones están pendientes tanto del Congreso como de la presidencia será clave para la libre competencia de mercado. Por ello, expertos subrayan como principal reto su futura independencia.

“Lo que requiere una autoridad de competencia es tener independencia de cualquier influencia política y económica. El hecho de que algún candidato provenga del sector privado no significa que no cumpla con ese requisito, pero al ejercer sus funciones deberá actuar con independencia”, indicó Palma.

Para lograr dicha independencia, añadió el analista de Guatemala Visible —organización que vigiló las nóminas de candidatos de las tres dependencias—, es vital que en las elecciones prevalezcan los criterios técnicos y de idoneidad, y no la discrecionalidad.

“Pedimos que exista transparencia, apertura y la reducción de la discrecionalidad, que podamos seguir evaluando su trabajo con la conformación del directorio”, concluyó Franco.

Los 160 diputados tienen seis opciones para elegir a un director titular y a un suplente. Se trata de Javier Bauer, Jorge Chen Sam, Juan Carlos Rodil, Jorge González, Edgar Yax y José Martínez.

La Superintendencia de Competencia tendrá una duración de seis años. Sus integrantes podrán ser reelectos una única vez. La presidencia tendrá una duración de dos años y será rotativa entre los tres titulares, el primero en ocupar el cargo será el director electo por la Presidencia, seguido por quien designe el Congreso, y al final, el designado por la Junta Monetaria.