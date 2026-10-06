TSE capacita a partidos políticos sobre uso de redes sociales para elecciones del 2027

Con miras a que los partidos políticos que participarán en los comicios generales del 2027 conozcan a detalle el uso y manejo correcto de las redes sociales durante el período electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por medio de la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión (Uemceo), realizó este martes 6 de octubre una capacitación con representantes de las agrupaciones políticas.

Este taller, denominado “Buenas Prácticas en Redes Sociales”, fue impartido por personal de la empresa Meta, propietaria de las principales plataformas de redes sociales en el mundo, y estuvo orientado a brindar a los delegados de las agrupaciones políticas información, insumos y herramientas de transparencia para el buen manejo y uso responsable de las redes sociales durante el período electoral, según informó el TSE.

Entre los temas abordados en la actividad estuvieron el buen uso de las plataformas digitales y redes sociales, la verificación de páginas y generación de reportes, anuncios, publicaciones y multimedia. Esto, con el objetivo de fortalecer varios aspectos para llevar a cabo el reporte de perfiles falsos, comentarios o noticias falsas y evitar la desinformación, discriminación y otras prácticas que inciten al odio o al rechazo, debido a que en los últimos años se ha incrementado la generación de este tipo de contenidos a través de la inteligencia artificial, por lo que se dieron recomendaciones para detectarlos, reportarlos y evitar su difusión, según indicaron fiscales que participaron en la capacitación.

Una de las principales recomendaciones dadas por el personal de Meta a los representantes de las organizaciones políticas fue que las personas encargadas de administrar las cuentas y los respectivos perfiles lleven a cabo el registro de sus marcas ante el TSE, con la finalidad de dar de baja todas aquellas cuentas falsas que puedan ser creadas con los nombres, símbolos o distintivos de las agrupaciones políticas y así evitar la proliferación de perfiles e información falsa.

Asimismo, las autoridades del TSE instaron a los representantes de los partidos políticos a que toda la información compartida y difundida a través de las redes sociales y plataformas digitales pueda ser verificada o reportada a la empresa Meta y que también sea notificada a la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, con el objetivo de tener un mejor control de los contenidos publicados.

Evitar caer en campaña anticipada

Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que hay un total de 196 casos relacionados con campaña anticipada, de los cuales 186 se han originado en las diferentes redes sociales y plataformas de contenido digital, por lo que también se recomendó a los partidos políticos evitar caer en este tipo de prácticas previo al inicio de la campaña electoral del 2027, ya que, de lo contrario, podrían no ser inscritos aquellos ciudadanos que busquen un cargo de elección popular, de acuerdo con lo establecido en la ley.

El artículo 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece:

“No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el reglamento”.

Según se establece en la ley son considerados actos de campaña anticipada los siguientes:

Promoción de imagen: aquellas acciones encaminadas a posicionar el nombre, rostro, símbolos o planes de gobierno de un aspirante antes de la convocatoria a elecciones

Llamados al voto: todos aquellos mensajes directos o indirectos que solicitan el apoyo ciudadano para una figura u organización política

Uso de símbolos: el uso reiterado de símbolos partidarios para dar a conocer a una persona o agrupación política

Pauta y propaganda: la contratación de publicidad en medios de comunicación o redes sociales con fines electorales fuera del tiempo establecido

Cronograma electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también ha definido el cronograma con las principales fechas relacionadas con el proceso electoral del 2027.

Según el cronograma, la convocatoria a elecciones generales está programada para el 22 de enero.

El 20 de marzo finaliza el plazo de inscripción en el padrón electoral, el cual, según datos del TSE al 1 de octubre, registra 10 millones 225 mil 221 ciudadanos inscritos.

El período de la campaña electoral está previsto del 29 de marzo al 25 de junio. Las elecciones generales se realizarán el 27 de junio y la segunda vuelta, el 22 de agosto. Mientras que la divulgación oficial de los resultados electorales se dará a conocer entre el 1 y el 8 de diciembre, se indicó.