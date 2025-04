TSE comienza discusión de presupuesto y traslado de resultados de las elecciones del 2027

La preparación de una propuesta sobre el presupuesto para el año preelectoral y para el 2027 es uno de los ejes de trabajo en marcha luego de la integración del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Aunque es un año en el cual no hay una convocatoria a elecciones, se comenzó a preparar todo el trabajo que conlleva el año electoral 2027, por los diferentes directores.

En el caso del presupuesto que solicitará el órgano electoral para el 2026 y 2027, la presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro Guerra, explicó a Prensa Libre que la Dirección de Presupuesto debe presentar en junio próximo, en conjunto con la unidad de Planificación, la propuesta de cuanto sumarán los requerimientos para el año pre y electoral.

Aclaró que esta labor se realiza a nivel de direcciones y el pleno de magistrados no interviene, pero cuando ya tengan los resultados de los programas operativos y financieros para la asignación de los recursos para el 2027, será cuando ya lo trasladarán y les corresponderá a los nuevos magistrados conocerlo. Es decir, el plan de cuánto costará la realización de las elecciones generales del 2027.

Para junio se esperaría conocer los números y distribución del presupuesto preelectoral y el electoral que se estaría presentando a la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas para hacer las asignaciones en la propuesta de gasto del 2026.

En la planificación también incluye la logística de los comicios.

Destino de partidos políticos

Con la integración del pleno de magistrados, Alfaro comentó que en el área jurídica tiene que despachar las diferentes propuestas de las agrupaciones políticas que presentaron una apelación luego de haberse emitido las resoluciones de cancelación.

Además, se analizan los diferentes reglamentos, como el de la Unidad de Medios, en el cual se discute una propuesta y para esta semana se programó una audiencia con la Contraloría General de Cuentas con el pleno para hablar de algunas preocupaciones.

Traslado de datos

Alfaro remarcó que se trabaja en una mesa técnica entre directores del TSE y representantes de varios partidos políticos, con relación al sistema informático para “ver cómo enfrentarían el2027 con el tema informático”.

Afirmó que cuando se concluyan estas mesas se presentarán los resultados, y “habría que tomar decisiones, se comunica a presidencia y se convocará a los plenos correspondientes”.

Jornadas de residencia

En mayo comenzarán las jornadas de residencia electoral, que permitirá la actualización de los electores, y una de las instrucciones dadas a los directores es revisar el “acarreo”, explicó la magistrada.

Afirmó que se han identificado algunos lugares en donde existen más personas empadronadas que el número de personas inscritas en el Registro Nacional de las Personas (Renap), una situación “grave” pero que, a partir de mayo, con las jornadas de campo, se llevará a cabo una actualización y tomar medidas si las personas no residen ahí, advirtió Alfaro.

Las autoridades actuales deberán hacer el cierre de la residencia electoral, pero no del empadronamiento.

“El cambio de datos de residencia electoral aún lo realizaremos nosotros y después de esa etapa de residencia y empadronamiento viene la segunda etapa de la actualización de los reglamentos que se están trabajando, de los requisitos que se deben tener de datos de inscripción de corporaciones municipales, a diputados y al binomio presidencial”, explicó Alfaro.

Estas etapas se darán en el contexto del relevo de magistrados que ocurrirá el 20 de enero del 2026.

Adelantó que esta semana se programó una reunión con la comisión de Asuntos Electorales del Congreso, para hablar de varios asuntos, como la unidad de medios, el voto en el extranjero y los fondos.

Conteo de votos

Otra de las etapas es sobre el traslado de información el día de los comicios.

Alfaro comentó que sugieren que ya no se le denomine Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), sino consensuar otra denominación, como ocurre en varios países, que es un traslado preliminar de resultados, que no son oficiales, sino preliminares, y cómo marcha la tendencia.

Ese tema lo está abordando la Unidad de Informática y para junio se espera conocer una primera propuesta y la versión final en septiembre, con una verificación entre todos los actores.

Relevo de magistrados

El Congreso de la República debe hacer la convocatoria para integrar las comisiones de postulación para magistrados del TSE.

Alfaro indicó que el Legislativo entra a fase de receso en mayo, vuelve en agosto, y en octubre y noviembre deben ser los meses decisivos para el proceso.

El Congreso debe avisar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para hacer la logística para elegir a su representante, y al notificar a la persona que va a integrar, se notificará a los decanos de las universidades para que nombren a su delegado y también al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Adelantó que es muy probable que en diciembre se haga la juramentación de la comisión de postulación y en enero la elección de los magistrados titulares y suplentes con la convocatoria.

ELECCIONES 2023, PRIMERA VUELTA. Este domingo 25 de junio se llevaron a cabo las Elecciones Generales 2023 en su primera vuelta. Se visitaron varios centros de votaci—n para observar el voto de guatemaltecos y pol’ticos. En la imagen, centro de votaci—n Escuela de Aplicaci—n Dr. Carlos Mart’nez Dur‡n. Afluencia, guatemaltecos votando. Voto Metropolitano 2023. Voto tercera edad elecciones 2023. Juan Diego Gonz‡lez. 250623

Preparar próxima elección

El politólogo independiente Douglas González y el analista político Renzo Rosal coincidieron en que el TSE se percibe como “débil”, pero se logró estabilizar con la integración del pleno con los magistrados suplentes.

“La separación de cuatro de sus miembros titulares afecta, y lo correcto es que al no haber una sentencia en su contra puedan integrarse para poder concluir su período. De no ser así, los magistrados suplentes deben integrar solo con el objetivo de no hacer mayores cambios porque carecen legitimidad en el ejercicio de los cargos”, apuntó González.

En cuanto a la planificación de las elecciones del 2027, el politólogo dice que el TSE debe tomar nota de los acontecimientos del 2023, como el uso de recurso públicos por el partido oficial, la suspensión “espuria” de candidatos y la libre elección, y deberán ser los pilares para garantizar que la próxima elección no estará adulterada.

Rosal, en tanto, señala que, con la integración de los suplentes, lo clave es estabilizar el funcionamiento y la toma de decisiones del TSE, y desde el 2023 hay un proceso de inestabilidad que ha durado casi dos años y que disminuyó su intensidad de trabajo y lograron sacar un proceso electoral “en un claro debilitamiento que fue externo e intromisión puntualmente del Ministerio Público que afectaron la dinámica y funcionamiento del órgano electoral”.

“En un año entregan los cargos y lo ideal es entregarlo en condiciones estables o fortalecidas, y poder solventar los frentes de debilitamiento que se han tenido, para que la nueva magistratura pueda preparar el siguiente evento electoral, que tendrá poco tiempo para poder preparar los comicios y que el actual equipo tiene que avanzar”, señaló.

Recobrar la independencia

Rosal agregó que, de cara a las elecciones del 2027, el TSE debe recobrar la independencia como parte esencial, ya que continúan las intenciones de querer vulnerar al órgano electoral por lo sucedido del 2023 y que se vea subordinada en condiciones precarias de conducir el siguiente proceso.

“Esas son las premisas fundamentales que hay que contener y resistir, y no caer en esos vectores que serían dañinos para el país, que ha perdido músculo en las dos últimas elecciones, pero se ha mantenido al frente y el objetivo es parar esa búsqueda de deterioro para el 2027”, aseveró Rosal.

González anotó que uno de los temas álgidos será cómo el TSE abordará la campaña anticipada, así como un esfuerzo en la fiscalización de los partidos políticos, sobre todo para garantizar que no lleguen recursos de la corrupción ni del crimen organizado, que es una tarea fundamental para mantener y sanear el sistema político y garantizar que quienes se postulan a los cargos no vayan condicionados por poderes fácticos.

Recobrar la confianza

Asimismo, el analista político José Carlos Ortega Santa Cruz, apuntó que el TSE tiene un reto principal, que es recobrar la credibilidad y generar confianza en la participación de la ciudadanía, de los posibles candidatos y de las organizaciones políticas que estén inscritas conforme a la ley.

A su juicio, la Ley Electoral heredada de la reforma en el 2016 dejó problemas que no se han resuelto, además de la judicialización exagerada de los procesos. El TSE puede realizar cambios internos y modificar reglamentos para generar confianza y credibilidad.

“Hay procesos que deben resolverse, como la cancelación de partidos, multas y sanciones. El empadronamiento continuo y permanente han sido deficientes. A lo que no le deben ponerle esfuerzo es al empadronamiento en el extranjero, aparte del problema y costo normal, con la persecución a migrantes irregulares en EE. UU. casi no va a haber resultados a ese esfuerzo”, remarcó.

También sugirió un análisis de qué ha hecho que los procesos se judicialicen para que, en la medida de lo posible, se atajen los problemas desde el principio. “Por ejemplo, una revisión a detalle del padrón electoral para eliminar a las personas que no pueden participar, revisar desde ya los afiliados de los partidos políticos para que no tengan problemas de inscripciones, eliminando fallecidos, nombres y Código Único de Identificación (CUI) falsos, etcétera, porque seguro hay varios con ese problema”, añadió Ortega.

Otro aspecto muy importante, señaló el analista, es definir el proceso de papelería, o sea, las actas y los términos de referencia del sistema de cómputo a utilizar.

“Ya sea que se utilice un sistema hecho en el TSE o se compre, debe estar bien especificado para eliminar las dudas. Aparte, iniciar procesos de definición de lo necesario a comprar y cotizar, de tal manera que esté detallado, adelantado para no realizar compras y contrataciones de emergencia, sin seguir los procesos de transparencia y competencia”, explicó.

Ortega Santa Cruz concluyó que es indispensable que haya una forma de crear confianza en la participación de las juntas electorales y juntas receptoras de votos, por los ataques qué recibieron algunas de ellas.