TSE recibirá el próximo mes la iniciativa que integrará las propuestas para las reformas electorales

TSE empieza la discusión de temas que finalizarán con una propuesta de reforma electoral. (Foto Prensa Libre: Manuel Hernández)

Las reformas a la Ley Electoral del 2016 establecieron la creación de esta comisión la cual se debe de instalar al concluir el proceso electoral y cuyo objetivo es el de evaluar el proceso electoral finalizado y, de ser necesario, presentar propuestas de reformas a la presente Ley.

De ser procedente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentará la correspondiente iniciativa de ley ante el Congreso de la República, que tendrá que conocer las mismas previo a finalizar el primer período ordinario de la nueva legislatura.

La Comisión recibió 77 propuestas de organizaciones sociales, académicas y políticas.

El presidente del TSE, Julio Solórzano, manifestó que cada vez que finaliza un proceso electoral se descubre que hace falta algo que normar, que hay que viabilizar algo que no esta establecido; es decir, evaluar los procesos electorales, lo que lleva tiempo, ya que cada uno trae sus complejidades, se hace ver que se requieren otras formas de normativa u acciones.

“Hay muchas propuestas que coinciden, otras serán innovaciones dentro del sistema, otras podrían ser contradictorias, pero ese es el tema que se va a discutir, creo que lo más fundamental de todo esto es escuchar, que de una vez se diga que esta propuesta no me parece, está no es correcta, esto va a complicar, escuchemos las propuestas, puede ser que sea una innovación adecuada al sistema electoral, aunque no nos parezca todo”, dijo Solórzano.

El presidente del ente electoral indicó que en el proceso finalizado hubo artículos de la ley que no se pudieron aplicar y dio como ejemplo que algunas organizaciones políticas no pudieran abrir las cuentas bancarias, y la fiscalización tiene una demora en ese tema.

“De toda esta gama de propuestas van a surgir ideas que todos los que estamos aquí queremos para nuestro sistema electoral de Guatemala. Por ejemplo, llevar elecciones en un mismo día es algo que hay que sopesar y encontrarle una solución, porque realmente complica la mecánica del voto, la certificación y transmisión de los datos. En otros países se da solo la elección presidencial y con eso se evita tener aglomeración, más la cantidad de partidos, que hace complejo el proceso”, refirió.

“Queremos un sistema que mejore muchas situaciones como la participación ciudadana, las campañas, las asambleas las cuales son complejas, las postulaciones, no es tan sencillo, la judialización de los procesos, no se da el día de la inscripción, sino que se hace antes y después del proceso”, señaló el presidente del TSE.

El director ejecutivo de Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Roberto Ardón, manifestó que las propuestas de 77 organizaciones generan una oportunidad para discutir, se espera que se mejore la participación ciudadana y la representación política.

“Para nosotros es importante mejorar la participación ciudadana, que los ciudadanos tengamos mejores formas de poder participar en la política sea a través de los partidos políticos, y aportes financieros, por un lado, y la segunda, que tengamos una mejor representación política, que los partidos, los políticos y los diputados respondan mejor a los ciudadanos y esos dos elementos van a ser los que vamos a plantear en estas siete sesiones”, dijo Ardón.

El diputado de Visión con Valores (Viva) Rudy González señaló que ve positivo este trabajo al considerar que ha habido propuestas de diferentes organizaciones y partidos políticos, pero ha faltado inclusión de los partidos en este tipo de reformas.

“Creemos que hay organizaciones que han presentado reformas, pero el problema es que ellos solo conocen la teoría de un proceso electoral, la práctica solo la conocemos los que pertenecemos a un partido político y que celebramos asambleas y que vamos a los municipios, departamentos, creo que debió ser más inclusivo”, refirió.

El diputado del Movimiento Semilla Román Castellanos calificó de oportuno que se den estos espacios de discusión porque consideran que es fundamental caminar hacia un sistema político electoral que garantice elecciones libres y justas y que los partidos dejen de ser instrumentos de captura del estado, sino que sean canales de mediación.

“Nosotros hicimos una propuesta y que queremos llevar a la Comisión de Asuntos Electorales y van en la línea que es garantizar elecciones justas y limpias y la proximidad que tiene que ver con la redefinición de los distritos electorales y que la organización política sea para la gente y eliminar el financiamiento político”, recalcó.

Los temas que se deliberarán:

Evaluación de las elecciones generales 2019 Sistema electoral Sistema de organizaciones políticas Proceso electoral Financiamiento de las organizaciones políticas y régimen de medios Justicia electoral Organismo electoral

Notas relacionadas:

>Encuesta Libre acierta con resultados de segunda vuelta presidencial en Guatemala

>Elecciones 2019: Policía resulta herido durante ataque a vehículo que trasladaba papeletas

>Encuesta Libre: Intención de voto segunda vuelta elecciones Guatemala