Veteranos militares ofrecen servicio cívico a cambio de un pago de Q60 mil

Por las prohibiciones Constitucionales que existen para pagar por acontecimientos relacionados al conflicto armado interno, los veteranos tendrían que hacer trabajos de medio ambiente para acceder a la ayuda económica.

Esta propuesta, según los militares en situación de retiro, se vienen trabajando desde hace un año y en una reunión de inicios de septiembre los presidente del Ejecutivo y Congreso, Alejandro Giammattei y Allan Rodríguez, prometieron la aprobación de la ley.

Actualmente en el Congreso de la República se analiza una iniciativa de ley que presentó el diputado Felipe Alejos, donde se ofrecía una indemnización de Q120 mil a los militares en situación de retiro.

Sin embargo la crisis económica nacional hace inviable el pago prometido, lo que comenzó a generar manifestaciones de los inconformes que el pasado 19 de octubre terminaron con la quema del Congreso de la República.

Las asociaciones que anunciaron esta nueva propuesta de ley afirman ser ajenos a esos movimientos, por lo que esperarían que al momento de presentar esta alternativa no encuentren un choque político para su aprobación.

Ley Servicio Cívico Ambiental

La asociación de veteranos militares AMUDI, que afirma aglutinar a cerca de 27 mil militares en situación de retiro, asegura que encontraron la forma legal de recibir un apoyo económico sin chocar con la Constitución.

Eso según la explicación de Carlos Enrique Ajcalon, presidente de AMUDI, quien considera que con esta propuesta el Estado será capaz de cumplir con los veteranos.

“Se tenía que hacer otra iniciativa que fuera factible para el veterano. Se planteó la idea de esta iniciativa que se llama Servicio Cívico Ambiental, es un programa de trabajo como lo tienen los expatrulleros civiles, en esta iniciativa comenzamos a trabajarla y a ver de qué manera el veterano podría recibir esa compensación, gracias a Dios esta iniciativa está bien vista porque es la única manera en que puedan recibir algo”, señaló.

En el mismo sentido opinó Abel Álvarez, de la asociación de veteranos militares AMIDI, quien asegura que esta nueva iniciativa fue pactada con las máximas autoridades de Gobierno.

“Nosotros estamos trabajando en este programa ambiental, estamos enlazados directamente con el presidente de la República y el presidente del Congreso, el día 7 de septiembre fue la última reunión que sostuvimos con el presidente de la República donde fue claro y dijo que si iba a cumplir la promesa de campaña solo que eran imposibles los Q120 mil, pero que si Q60 mil en tres pagos, entonces acordamos que sí”, señaló.

Los dos grupos de militares afirman que serán pacientes y esperarían su primer pago en 2022, pero no están dispuestos a que autoridades les vuelvan a engañar o dar largas.

“Venimos trabajando ya un año con esta iniciativa en lo cual creemos y confiamos en Dios, así como en el señor presidente de la República y el presidente del Congreso en lo que nos han dicho, estamos seguros que nos van a cumplir porque de no ser así, si nos engañarán con solo mentiras caeríamos a lo mismo. El veterano lamentablemente sufrió un infierno en la guerra y viene traumado, trae traumas de guerra y el veterano es capaz de todo”, señaló Ajcalon.

Por su parte Álvarez afirma que otra situación de esas generaría protestas, aunque no como las que dejaron destrozos en el Congreso, “en caso de algún incumplimiento desafortunadamente vamos a tener que vernos obligados a manifestar, no de la manera que hicieron los compañeros el día 19, pero si no nos dejan otra alternativa tendremos que hacerlo, pero confiamos primeramente en Dios y después en la palabra de estos señores”.

Sin postura

El presidente de la Comisión de Finanzas, Duay Martinez afirma que no tiene conocimiento de esta nueva propuesta por lo que no pudo dar una opinión más profunda, pero estima que si existen acuerdos posiblemente la iniciativa este próxima a ser presentada.

“Desconozco sobre ese otro tema y no he leído la propuesta como para saber exactamente sobre qué condiciones está basada formas de pago, sería irresponsable dar opinión sobre algo que no he leído y hasta donde se no se ha presentado algo sobre eso, quizás está aún en propuesta que sigan elaborando o construyendo ellos en esas mesas”, señaló.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, respecto a la supuesta reunión de Giammattei con el grupo de excombatientes, dijo no tener información. No obstante, insistió que por ahora es el Ministerio de Defensa quien elabora los listados de beneficiarios que deberían incluirse en el eventual pago.

Problema legal

El modificar una propuesta legal para evadir las prohibiciones constitucionales es un tema serio, de consecuencias legales, según Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien considera que el problema de fondo no es el monto sino la razón para entregar ese dinero.

“Al final solo se le cambia de forma a lo que pueden alegar que es buscar evadir la norma, eso es lo que se denomina fraude de ley, podría ser un tema reparable por la Contraloría General de Cuentas y finalmente después de esa ruta identificar si hubo mala fe donde si podría asomarse un tema penal”, puntualizó.

En la misma línea opinó el diputado Samuel Pérez, de Movimiento Semilla e integrante de la Comisión de Finanzas, quien considera “irresponsable” este nuevo ofrecimiento.

“Presentar una nueva iniciativa de ley es inviable totalmente, el Congreso está paralizado y así se va a mantener seguramente, además sin son Q60 mil a cada estábamos estimando que fuera más de Q5 mil millones, realmente el presupuesto no va a aguantar para esto. Creo que lo hizo fue intentar calmar las manifestaciones más violentas a través de esto”, refirió.

Los veteranos del Ejército consultados explicaron que esperan tener una nueva reunión antes del viernes, para ya tener una fecha exacta para la presentación de esta nueva iniciativa de ley.