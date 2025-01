“Yo hablo como quiera, porque yo dirijo esta citación”: tensa citación entre diputados de Vamos y viceministras del Mides

Poco más de dos horas duró una acalorada citación en el edificio 7 y 10, de la zona 1 de la capital, donde los protagonistas fueron los diputados de la bancada Vamos y dos viceministras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), quienes tuvieron una tensa discusión este miércoles 8 de enero.

La reunión fue para cuestionar a las autoridades del Mides sobre la entrega del Bono Nutrición y el Bono Único de Q1 mil para 100 mil familias, que fue prometido por el gobierno central en 2024.

La citación trascurría con normalidad cuando llegó el momento para la intervención del diputado de El Progreso, César Rodas, quien hizo cuestionamientos a las viceministras sobre el Bono Nutrición, e hizo referencia a que más de 23 mil personas votaron por él en las urnas para representarlos.

En ese momento, la viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta, le respondió que ella fue designada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien también fue electo por la población. Esto provocó que el jefe de la bancada, Allan Rodríguez, interviniera.

“Usted fue impuesta, no fue electa, ubíquese, usted aquí no va a venir a faltar el respeto a un diputado, tratando de insinuar que usted representa una cantidad de votos, porque usted no representa ninguna cantidad de votos, viceministra. Usted es una funcionaria que fue designada por el presidente, es una empleada, una funcionaria del gobierno, nada tiene usted que estarse comparando con un diputado electo democráticamente que representa distritos, aldeas, no se compare”, le refutó Rodríguez.

“Ambos somos funcionarios señor diputado”, le respondió Zapeta, lo cual provocó que Rodas respondiera: “Yo no soy funcionario señora viceministra, soy dignatario de la Nación”.

En ese momento intervino la viceministra de Política, Planificación y Evaluación del Mides, Alejandra Menaldo.

“No creo que haya necesidad de alzar la voz”, le dijo Menaldo a los diputados, a la vez que les manifestó que en la transmisión de lo ocurrido se podía dimensionar la “violencia política” que se podía ejercer al alzar la voz; sin embargo, esto solo llevó a que la siguiente discusión fuera con ella.

El diputado Rodas cuestionó a Menaldo sobre de cuánto es el salario que devenga mensualmente y si dona una parte de él.

“Diputado, ese es justamente el valor del trabajo, ni ustedes como diputado, ni nosotros como funcionarios públicos tenemos que regalar nuestro salario porque estamos trabajando, es una inversión hacia el pueblo a través del trabajo”, argumentó Menaldo.

Eso llevó a que Rodas sacara su teléfono y mostró la foto de un paciente a quien supuestamente ayuda con su salario y dijera: “¿Sabe qué hago con mi salario? Ahorita se lo voy a mostrar, cuando uno tiene corazón hace las cosas”.

“Usted puede posicionar el mensaje que tiene un buen corazón y no tengo duda que lo tenga”, le refutó Menaldo.

En ese momento continuaron los cuestionamientos por parte de los legisladores, quienes nuevamente arremetieron contra Menaldo, a quien señalaron de “burlarse” de ellos, al asegurar que se reía mientras se hacían las preguntas sobre desnutrición.

“Viceministra, usted aquí no viene a burlarse de los diputados ni del pueblo de Guatemala. Si su forma de ser esa esa, limítese, usted va a respetar, usted no viene a hacer lo que se le da la gana, aquí usted va a respetar. Agarra el micrófono cuando se le da la gana, acá no es su casa, ya usted viene y responde lo que se le pregunta, y yo hablo como yo quiera porque yo dirijo esta citación, usted va a respetar, y si se quiere reír, vaya a reírse de su casa, de los niños de su casa, acá no se va venir a reír de preguntas que le están haciendo serias”, le recriminó Rodríguez.

Durante todo el alegato de Rodríguez, Menaldo trataba de tomar la palabra para responder; sin embargo, ya no se le permitió.

“No le estoy preguntando nada a usted, quite el micrófono, por favor, viceministra, no quiero hablar con usted”, le dijo Rodas. Tras salir de la citación Menaldo se refirió al tema.

“Yo creo que es importante dejar en claro que estos espacios deben ser técnicos y directos, cualquier tema personal, cualquier comentario fuera de lugar no tiene que ser aceptado y sí hay un tema de violencia política hacia las mujeres cuando se les pretende callar, o se les pretende apagar el micrófono o interrumpir, es un ambiente profesional que se tiene que respetar por parte de ambas partes”, expuso Menaldo.

Sobre la entrega del Bono Único, según las autoridades del Mides aunque la meta era de 100 mil familias a quienes se les debía acreditar Q1 mil, se superó el número y se llegó a 122 mil familias, pero aún resta un 13 por ciento de este total.