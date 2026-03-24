Semana Santa 2026: recorridos procesionales en Ciudad de Guatemala del Viernes de Dolores al Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos marca una pauta dentro de la celebración litúrgica de la vida de Jesucristo y prepara al pueblo católico para revivir el triduo pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Como parte del camino al Domingo de Ramos, cuando el pueblo católico rememora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, las diversas iglesias de la Ciudad de Guatemala tienen programados otros cortejos procesionales que anuncian ese recorrido.

Entre nubes de incienso, sobre alfombras de aserrín y con total devoción, los devotos cargadores llevarán en hombros, por las calles del Centro Histórico, procesiones como la Velación del Señor Sepultado o la Procesión del Sábado del Consuelo.

Para este sábado también se tiene programada la salida de dos procesiones infantiles, en las que niños y niñas llevarán en hombros el legado de fe y devoción heredado de sus padres, así como el futuro de esta celebración que hace única a Guatemala.

Estos son los recorridos programados del 27 al 29 de marzo del 2026 en la Ciudad de Guatemala:

Viernes de Dolores (27 de marzo)

En el cierre de los días de Dolores, la Ciudad de Guatemala vivirá una procesión en la que los devotos recorren calles y avenidas, anunciando la cercanía del triduo pascual.

Procesión de Velación del Señor Sepultado

Lugar: Rectoría Santa Catalina

Ubicación: 4 avenida y 5 calle, zona 1

Salida: 19 horas

Entrada: 21 horas

Sábado anterior a Ramos (28 de marzo)

Procesión Infantil Niño Jesús de la Demanda y Virgencita de Dolores

Con fe y devoción heredadas, los pequeños cargadores recorrerán el Centro Histórico, honrando el tiempo litúrgico y compartiendo la Cuaresma, que marca el acercamiento a Dios y la preparación para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Lugar: Parroquia La Merced

Ubicación: 5 calle y 12 avenida, zona 1

Salida: 7.30 horas

Entrada: 13 horas

Procesión del Sábado del Consuelo

La procesión de Jesús Nazareno de la Recolección tuvo su inicio en 1898, según información de la Municipalidad de Guatemala, pero fue en el año 1956 cuando se le conoció como “Del Consuelo”.

Según la reseña, años después de intentar ubicarla en otro día, fue en 1968, en un sábado anterior al Domingo de Ramos, cuando quedó establecida oficialmente su salida en procesión, llevando a Jesús Nazareno del Consuelo por las calles de la Ciudad de Guatemala.

Lugar: Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección

Ubicación: 3 avenida y 3 calle, zona 1

Salida: 8 horas

Puntos de referencia

Iglesia Santa Catalina, zona 1: 9 horas

Parroquia Rectoral de San Sebastián: 11.50 horas

Rectoría Santa Teresa, zona 1: 12.30 horas

Avenida Juan Chapín, zona 1: 14.30 horas

Iglesia Candelaria: 15.30 horas

Santuario del Señor San José: 16.50 horas

Parroquia La Merced: 17.20 horas

Catedral Metropolitana: 18.45 horas

Iglesia Capuchinas, zona 1: 19.50 horas

Iglesia Santo Domingo: 20.50 horas

Arco de Correos, zona 1: 21.45 horas

Rectoría Santuario de Guadalupe: 23.20 horas

Parque El Sauce: 0.30 horas

Entrada: 1.30 horas

Procesión Infantil Jesús de las Palmas

Como anuncio de la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, los niños llevarán en hombros a Jesús de las Palmas por las calles del Centro Histórico este 28 de marzo.

Lugar: Rectoría San Miguel Capuchinas

Ubicación: 10 calle y 10 avenida, zona 1

Salida: 14 horas

Entrada: 16 horas

Domingo de Ramos (29 de marzo)

Procesión del Domingo de Ramos del Santuario del Señor San José

La imagen de Jesús Nazareno de los Milagros sale en procesión cada Domingo de Ramos desde 1845, luego de haber tenido un constante traslado entre iglesias en la Nueva Guatemala de la Asunción.

La reseña de la Municipalidad de Guatemala indica que desde 1736 esta imagen salía en procesión en Martes Santo por la noche; sin embargo, tras el traslado de la ciudad, su recorrido varió, ya que entre 1736 y 1844 se llevó a cabo en Martes Santo o, en ocasiones, en Jueves Santo por la mañana.

Actualmente, esta procesión tiene un recorrido de más de 18 horas, durante las cuales los devotos llevan en hombros a Jesús de los Milagros y a la Santísima Virgen de Dolores por el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Santuario del Señor San José

5 calle y 13 avenida, zona 1

Salida: 6.30 horas

Puntos de referencia

Avenida de los Árboles, zona 1: 7.30 horas

Parque Colón: 9 horas

Rectoría Santa Rosa: 9.50 horas

Parroquia La Merced: 11 horas

1.ª calle y avenida Juan Chapín: 12.45 horas

Parque Isabel la Católica: 13.45 horas

Catedral Metropolitana: 15.30 horas

Rectoría Santa Catalina, zona 1: 16.35 horas

Casa Central, zona 1: 18.30 horas

Avenida Centro América y 19 calle, zona 1: 19.35 horas

Hospital San Juan de Dios: 21.15 horas

Parque El Sauce: 22.35 horas

Parroquia El Santísimo Nombre de Jesús (La Recolección): 23.15 horas

6.ª avenida y 5.ª calle: 0 horas

Entrada: 1 hora

Procesión de Jesús de las Palmas de la Rectoría San Miguel Capuchinas

En este día, cuando se rememora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la imagen de Jesús de las Palmas fue incorporada a la procesión en el Domingo de Ramos de 1949. Posteriormente, el 23 de noviembre del 2008 se llevó a cabo el solemne acto de consagración de la venerada imagen.

Al compás de la marcha Triunfal a Jesús de las Palmas, los devotos recorren la zona 1 capitalina con esta imagen cada Domingo de Ramos.

Lugar: Rectoría San Miguel Capuchinas

Ubicación: 10 calle y 10 avenida, zona 1

Puntos de referencia