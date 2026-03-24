Guatemala
Semana Santa 2026: recorridos procesionales en Ciudad de Guatemala del Viernes de Dolores al Domingo de Ramos
La Ciudad de Guatemala se adentra en los últimos recorridos procesionales previos a la conmemoración de la Semana Santa 2026. Estas son las procesiones programadas.
Jesús de las Palmas es una procesión festiva que recuerdan la llegada de Jesús a Jerusalén. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)
El Domingo de Ramos marca una pauta dentro de la celebración litúrgica de la vida de Jesucristo y prepara al pueblo católico para revivir el triduo pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
Como parte del camino al Domingo de Ramos, cuando el pueblo católico rememora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, las diversas iglesias de la Ciudad de Guatemala tienen programados otros cortejos procesionales que anuncian ese recorrido.
Entre nubes de incienso, sobre alfombras de aserrín y con total devoción, los devotos cargadores llevarán en hombros, por las calles del Centro Histórico, procesiones como la Velación del Señor Sepultado o la Procesión del Sábado del Consuelo.
Para este sábado también se tiene programada la salida de dos procesiones infantiles, en las que niños y niñas llevarán en hombros el legado de fe y devoción heredado de sus padres, así como el futuro de esta celebración que hace única a Guatemala.
Estos son los recorridos programados del 27 al 29 de marzo del 2026 en la Ciudad de Guatemala:
Viernes de Dolores (27 de marzo)
En el cierre de los días de Dolores, la Ciudad de Guatemala vivirá una procesión en la que los devotos recorren calles y avenidas, anunciando la cercanía del triduo pascual.
Procesión de Velación del Señor Sepultado
- Lugar: Rectoría Santa Catalina
- Ubicación: 4 avenida y 5 calle, zona 1
- Salida: 19 horas
- Entrada: 21 horas
Sábado anterior a Ramos (28 de marzo)
Procesión Infantil Niño Jesús de la Demanda y Virgencita de Dolores
Con fe y devoción heredadas, los pequeños cargadores recorrerán el Centro Histórico, honrando el tiempo litúrgico y compartiendo la Cuaresma, que marca el acercamiento a Dios y la preparación para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
- Lugar: Parroquia La Merced
- Ubicación: 5 calle y 12 avenida, zona 1
- Salida: 7.30 horas
- Entrada: 13 horas
Procesión del Sábado del Consuelo
La procesión de Jesús Nazareno de la Recolección tuvo su inicio en 1898, según información de la Municipalidad de Guatemala, pero fue en el año 1956 cuando se le conoció como “Del Consuelo”.
Según la reseña, años después de intentar ubicarla en otro día, fue en 1968, en un sábado anterior al Domingo de Ramos, cuando quedó establecida oficialmente su salida en procesión, llevando a Jesús Nazareno del Consuelo por las calles de la Ciudad de Guatemala.
- Lugar: Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección
- Ubicación: 3 avenida y 3 calle, zona 1
- Salida: 8 horas
Puntos de referencia
- Iglesia Santa Catalina, zona 1: 9 horas
- Parroquia Rectoral de San Sebastián: 11.50 horas
- Rectoría Santa Teresa, zona 1: 12.30 horas
- Avenida Juan Chapín, zona 1: 14.30 horas
- Iglesia Candelaria: 15.30 horas
- Santuario del Señor San José: 16.50 horas
- Parroquia La Merced: 17.20 horas
- Catedral Metropolitana: 18.45 horas
- Iglesia Capuchinas, zona 1: 19.50 horas
- Iglesia Santo Domingo: 20.50 horas
- Arco de Correos, zona 1: 21.45 horas
- Rectoría Santuario de Guadalupe: 23.20 horas
- Parque El Sauce: 0.30 horas
- Entrada: 1.30 horas
Procesión Infantil Jesús de las Palmas
Como anuncio de la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, los niños llevarán en hombros a Jesús de las Palmas por las calles del Centro Histórico este 28 de marzo.
- Lugar: Rectoría San Miguel Capuchinas
- Ubicación: 10 calle y 10 avenida, zona 1
- Salida: 14 horas
- Entrada: 16 horas
Domingo de Ramos (29 de marzo)
Procesión del Domingo de Ramos del Santuario del Señor San José
La imagen de Jesús Nazareno de los Milagros sale en procesión cada Domingo de Ramos desde 1845, luego de haber tenido un constante traslado entre iglesias en la Nueva Guatemala de la Asunción.
La reseña de la Municipalidad de Guatemala indica que desde 1736 esta imagen salía en procesión en Martes Santo por la noche; sin embargo, tras el traslado de la ciudad, su recorrido varió, ya que entre 1736 y 1844 se llevó a cabo en Martes Santo o, en ocasiones, en Jueves Santo por la mañana.
Actualmente, esta procesión tiene un recorrido de más de 18 horas, durante las cuales los devotos llevan en hombros a Jesús de los Milagros y a la Santísima Virgen de Dolores por el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
- Santuario del Señor San José
- 5 calle y 13 avenida, zona 1
- Salida: 6.30 horas
Puntos de referencia
- Avenida de los Árboles, zona 1: 7.30 horas
- Parque Colón: 9 horas
- Rectoría Santa Rosa: 9.50 horas
- Parroquia La Merced: 11 horas
- 1.ª calle y avenida Juan Chapín: 12.45 horas
- Parque Isabel la Católica: 13.45 horas
- Catedral Metropolitana: 15.30 horas
- Rectoría Santa Catalina, zona 1: 16.35 horas
- Casa Central, zona 1: 18.30 horas
- Avenida Centro América y 19 calle, zona 1: 19.35 horas
- Hospital San Juan de Dios: 21.15 horas
- Parque El Sauce: 22.35 horas
- Parroquia El Santísimo Nombre de Jesús (La Recolección): 23.15 horas
- 6.ª avenida y 5.ª calle: 0 horas
- Entrada: 1 hora
Procesión de Jesús de las Palmas de la Rectoría San Miguel Capuchinas
En este día, cuando se rememora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la imagen de Jesús de las Palmas fue incorporada a la procesión en el Domingo de Ramos de 1949. Posteriormente, el 23 de noviembre del 2008 se llevó a cabo el solemne acto de consagración de la venerada imagen.
Al compás de la marcha Triunfal a Jesús de las Palmas, los devotos recorren la zona 1 capitalina con esta imagen cada Domingo de Ramos.
- Lugar: Rectoría San Miguel Capuchinas
- Ubicación: 10 calle y 10 avenida, zona 1
Puntos de referencia
- Salida: 6.45 horas
- Ministerio Público: 9.20 horas
- Parroquia Santo Domingo de Guzmán (Basílica Ntra. Sra. del Rosario): 11 horas
- Catedral Metropolitana: 12 horas
- Mercado Central: 14 horas
- Entrada: 14 horas