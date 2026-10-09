Accidente mortal en Zacapa: tres personas, incluidos dos menores, pierden la vida en la ruta al Atlántico

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas luego de que un picop volcara durante la madrugada de este viernes 9 de octubre, en el kilómetro 146 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea Las Pozas, Río Hondo, Zacapa.

Socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales de Río Hondo acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a tres personas que sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Luego de estabilizarlas, las trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.

Según el reporte de los bomberos, tres personas murieron en el lugar del accidente. Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes.

El accidente ocurrió cuando el vehículo circulaba sobre un puente.

Debido a las diligencias en el lugar, el tránsito permanece interrumpido temporalmente en ese tramo de la ruta al Atlántico. Los heridos son: un menor de 11 años; Ever Rivera Linares, de 20, y Graciela Linares Monroy, de 47.

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Las personas fallecidas fueron identificadas preliminarmente como: Jeferson Vinicio, de 9 años; Elio Rivera, de 17, y Elías Francisco Felipe, de aproximadamente 37 años, según informó la Policía Nacional Civil.

Según se informó, los seis miembros de una familia habían salido de Chiquimula con dirección a Puerto Barrios, Izabal, cuando sufrieron el accidente en Río Hondo.

Las primeras versiones señalan que el conductor del vehículo habría intentado esquivar a otro automotor que realizaba una maniobra para rebasar. En esas circunstancias, el picop se habría desviado hacia la derecha e impactado contra una estructura metálica y posteriormente contra el puente.

Debido a la fuerza del impacto, los ocupantes habrían salido expulsados del vehículo. Las circunstancias exactas del accidente deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.

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