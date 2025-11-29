Accidentes complican el tránsito en ruta al Atlántico

Los cuerpos de socorro y entidades viales reportaron al menos tres accidentes que complican el tránsito en la ruta al Atlántico este sábado 29 de noviembre.

En el kilómetro 126 de esa vía, al menos cinco vehículos colisionaron causando estragos viales, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El accidente dejó a varias personas heridas y los socorristas debieron utilizar equipo especial para rescatar a los lesionados.

En el lugar también fueron atendidos varios pobladores con crisis nerviosa.

En las imágenes compartidas por los socorristas pueden verse vehículos pesados y livianos involucrados en el hecho.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales/X)

Se sale de pista

En el km 248.5 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal, un tráiler se salió de la pista y se detuvo al chocar contra un árbol.

El hecho solo ocasionó daños materiales, informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

En el tramo se observa presencia de lluvia.

(Foto: Provial)

Caos vial

Usuarios compartieron que el accidente de un camión liviano causa atascos viales en la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa.

"Si va a ciudad capital o chiquimula, dé vuelta y regrese a casa. No hay paso", recomendaban las páginas locales de Facebook.

Los usuarios resaltaban que, aunque el accidente no fue de gran magnitud, la imprudencia de algunos conductores bloqueaban la vía.