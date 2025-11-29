Accidentes complican el tránsito en ruta al Atlántico

Accidentes complican el tránsito en ruta al Atlántico

Autoridades viales llaman a tomar precauciones en la vía, donde se reportan lluvias en varios tramos.

Varios vehículos se vieron involucrados en un accidente en la ruta al Atlántico. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Los cuerpos de socorro y entidades viales reportaron al menos tres accidentes que complican el tránsito en la ruta al Atlántico este sábado 29 de noviembre.

En el kilómetro 126 de esa vía, al menos cinco vehículos colisionaron causando estragos viales, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El accidente dejó a varias personas heridas y los socorristas debieron utilizar equipo especial para rescatar a los lesionados.

En el lugar también fueron atendidos varios pobladores con crisis nerviosa.

En las imágenes compartidas por los socorristas pueden verse vehículos pesados y livianos involucrados en el hecho.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales/X)

Se sale de pista

En el km 248.5 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal, un tráiler se salió de la pista y se detuvo al chocar contra un árbol.

El hecho solo ocasionó daños materiales, informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

En el tramo se observa presencia de lluvia.

(Foto: Provial)

Caos vial

Usuarios compartieron que el accidente de un camión liviano causa atascos viales en la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa.

"Si va a ciudad capital o chiquimula, dé vuelta y regrese a casa. No hay paso", recomendaban las páginas locales de Facebook.

Los usuarios resaltaban que, aunque el accidente no fue de gran magnitud, la imprudencia de algunos conductores bloqueaban la vía.

(Foto: Los Amates Izabal 1805/Facebook)

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Accidente Bomberos Municipales Departamentales Provial Ruta al Atlántico Tránsito 
