Accidentes de tránsito dejan al menos 3 muertos y 7 heridos en Guatemala este 1 de octubre

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Accidentes de tránsito dejan al menos 3 muertos y 7 heridos en Guatemala este 1 de octubre

Tres personas fallecieron y siete resultaron heridas en accidentes registrados en distintos puntos del país.

Cecilia Donis

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Accidente de tránsito , donde se rescataron a dos personas atrapadas entre transportes pesados, en el km. 40 al Atlántico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Departamentales)

Este jueves 1 de octubre, los Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios y la PMT de la Ciudad de Guatemala registraron accidentes en la capital y municipios de Guatemala, Escuintla, Chimaltenango y El Progreso. Según el reporte, tres personas fallecieron y siete resultaron heridas y fueron atendidas por los servicios de emergencia.

Ciudad de Guatemala

Un camión semivolcado generó complicaciones en el tránsito en la 7.ª avenida y 5.ª calle, zona 13. Agentes de la PMT fueron al lugar para agilizar la circulación vial y movilizar el camión que afectaba la vía.

Por otro lado, un vehículo de uso particular arrolló a un hombre de aproximadamente 25 años, quien sufrió politraumatismo y falleció en el lugar, en la 5.ª avenida y 8.ª calle, colonia Landívar, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Los bomberos evaluaron al hombre y constataron que ya no contaba con signos vitales. Se desconoce la identidad del fallecido.

EN ESTE MOMENTO

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En la 17.ª avenida de la zona 10 capitalina ocurrió un percance vial en el bulevar Los Próceres. Un hombre resultó gravemente herido tras un accidente en motocicleta. Se le brindó asistencia y fue trasladado al área de emergencia del Hospital Roosevelt.

Santa María de Jesús, Sacatepéquez

Bomberos de la 8.ª Compañía atendieron un accidente de tránsito registrado en el tramo que conduce de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, hacia Santa María de Jesús, donde un hombre de 63 años quedó atrapado entre la carrocería de un camión.

El personal utilizó el equipo hidráulico para liberar a la persona atrapada. Las labores de rescate demoraron alrededor de 45 minutos debido al complejo estado del percance. El hombre fue estabilizado y trasladado al Hospital de Antigua Guatemala.

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Escuintla

Se reportó un accidente en el km 66 de la Ruta al Pacífico, donde un hombre que viajaba en motocicleta falleció debido a la gravedad del impacto. El fallecido no pudo ser identificado. Los bomberos coordinaron con la PNC para resguardar la escena y agilizar los trámites correspondientes.

En el km 83 de la Ruta al Pacífico se registró otro accidente en motocicleta. Los bomberos atendieron a una mujer de 54 años y a un hombre de 26 años, quienes fueron trasladados al Hospital Nacional de Escuintla.

Chimaltenango

Se registró el derrape de una motocicleta sobre la cinta asfáltica de la 3.ª calle y 6.ª avenida de la zona 1 de Chimaltenango. Los Bomberos Voluntarios atendieron a dos personas y trasladaron a una de ellas al Hospital Regional de Chimaltenango.

El Progreso

En el km 40 de la ruta al Atlántico se reportó un percance vial en el que estuvieron involucrados dos vehículos de transporte pesado. Unidades de las estaciones de Sanarate y San Antonio La Paz rescataron a dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos de los vehículos. Además, brindaron atención prehospitalaria y las trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya. Una de las personas falleció al llegar al centro asistencial, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

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