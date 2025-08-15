Accidentes y hechos de tránsito marcan la madrugada del 15 de agosto

La madrugada del 15 de agosto estuvo marcada por múltiples emergencias que requirieron la intervención de paramédicos, quienes atendieron llamados de auxilio y, en algunos casos, trasladaron a personas heridas a centros asistenciales.

Uno de los hechos de violencia se registró en la calzada Roosevelt, 6ª avenida, zona 11. Un hombre, de aproximadamente 32 años, fue atacado a balazos por desconocidos.

La víctima presentaba heridas en el abdomen, los brazos y las piernas. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos Municipales, fue trasladado con vida a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Otro incidente se reportó en el caserío Pueblo Nuevo, aldea La Blanca, municipio de Ocós, San Marcos. Un accidente de tránsito entre un camión y un pickup provocó la muerte de una persona. Otra fue llevada a la emergencia de un hospital de la localidad.

Además, paramédicos reportaron el hallazgo del cadáver de un hombre en un sector de la colonia Los Pinos, zona 10 de Mixco. No ha sido identificado y se presume que falleció por intoxicación alcohólica.

En otro hecho, una niña de siete años fue atacada por un perro en la 17 calle y 20 avenida, zona 10. Presentaba lesiones en el rostro y fue trasladada por socorristas al área de Pediatría del Hospital Roosevelt.