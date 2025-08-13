Dos personas fallecidas y cuatro heridas en hechos de violencia en distintos departamentos  

Sucesos

Dos personas fallecidas y cuatro heridas en hechos de violencia en distintos departamentos  

Bomberos han atendido emergencias en las que se reportan personas fallecidas y heridas en distintos puntos de Guatemala.  

|

Bomberos y agentes de la PNC en ingreso a vivienda donde fue localizado el cadáver de un hombre en Ciudad Peronia. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales informaron que la madrugada de este miércoles 13 de agosto un hombre resultó herido en un ataque armado en la calzada Atanasio Tzul y 45 calle, zona 12.


Rafael Zúñiga, portavoz de ese cuerpo de socorro, indicó que la víctima, de unos 40 años, sufrió heridas en distintas partes del cuerpo y, en estado delicado, fue trasladada a un hospital.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que un incidente armado se registró en la carretera de ingreso a la aldea Satélite, zona 9 de Mixco.

En el lugar, una persona murió y otra resultó con varias heridas. Se desconoce el móvil del ataque.

Mientras tanto, los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un hecho de violencia en la colonia Municipal, Río Hondo, Zacapa, donde un hombre sufrió heridas de proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un hospital.

Además, reportaron otro incidente armado en la aldea Choacorral, San Lucas Sacatepéquez, donde una persona resultó herida.

En otro suceso, en la colonia Gran Mirador, Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, en el ingreso a una vivienda localizaron a un hombre fallecido.

El cuerpo tiene señales de violencia y se desconoce la identidad de la víctima, agregó el referido cuerpo de socorro.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Mixco Sacatepéquez Villa Nueva Violencia en Guatemala Zona 12 
