MP da detalles de ataque armado contra vehículo donde viajaba el diputado Juan Ramón Rivas

Justicia

MP da detalles de ataque armado contra vehículo donde viajaba el diputado Juan Ramón Rivas

Ministerio Público comparte los primeros detalles de la investigación por ataque contra vehículo donde viajaba el diputado Juan Ramón Rivas.

y

|

Lugar donde se registró el atentado contra el diputado Juan Ramón Rivas, en la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

El Ministerio Público (MP) informó que personal fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas procesó un escenario criminal donde tuvo lugar un ataque armado ocurrido el martes 12 de agosto en la 11 avenida y 1 calle, zona 1 de la capital.


Añadió que, del ataque, Walter Timoteo Esquivel sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial, donde murió.

“Él era el piloto del vehículo en el que se conducían dos personas más, entre ellos el diputado al Congreso de la República por la bancada Vamos, Juan Ramón Rivas García, quienes resultaron ilesos”, añadió el ente investigador.

Agregó: “Según la investigación preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta aprovecharon el momento en que el semáforo estaba en rojo para atacar a sus víctimas”.

EN ESTE MOMENTO

una familia joven organizando sus pertenencias en su nueva vivienda

Mi Primera Vivienda está por alcanzar el 80% de su meta y ofrece 50 proyectos en todo el país

Brote de gusano barrenador podría causar catástrofe y diezmar fauna silvestre en Guatemala y la región


Indicó el MP que, en el lugar del ataque, localizaron cinco casquillos de arma de fuego, los cuales fueron embalados para ser remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes, así como manchas de posible sangre.

Congreso lamenta lo sucedido

“El presidente Nery Ramos y Ramos, integrantes de Junta Directiva y diputados lamentan el sensible fallecimiento de Walter Timoteo Esquivel, trabajador del Organismo Legislativo asignado al diputado Juan Ramón Rivas, representante de Izabal”, publicó en X el Congreso.

Luego, en conferencia de prensa, el diputado Nery Ramos indicó: “Hemos establecido una comunicación directa con el diputado que lamentablemente fue víctima de este atentado y que desafortunadamente también segó la vida de Walter Timoteo Esquivel, un empleado del Congreso de la República”.

Ramos añadió que han establecido comunicación con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y autoridades de la Policía Nacional Civil para que se haga justicia.

LECTURAS RELACIONADAS

Piloto de camión y motorista mueren en ataques armados en las zonas 12 y 14

Ataque directo: PNC revela más detalles del ataque armado contra dos hombres en un bus de la zona 10


“Hoy más que nunca, el llamado al ministro de Gobernación y a las autoridades del Ejecutivo es que asuman con autoridad, que asuman con absoluta determinación las acciones para aislar a estos cabecillas de estructuras del crimen organizado que han cobrado tantas víctimas”, dijo en relación con el aislamiento de los cabecillas de pandillas.

Mientras que el presidente Bernardo Arévalo, en su cuenta en X, escribió: “Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad”.

Para leer más: Excandidato a diputado del partido Vamos fue asesinado cuando detuvo su auto y fue atacado a balazos en la zona 3

“Le expresé mis condolencias y solidaridad. Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones de Gobierno. A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener; la seguridad de nuestra gente es la prioridad”, afirmó.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Henry Montenegro

Periodista de Guatevisión especializado en temas políticos, legislativos y electorales con 12 años de experiencia en radio, medios escritos y televisión.

Lee más artículos de Henry Montenegro

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Congreso Diputado Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre