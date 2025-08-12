MP da detalles de ataque armado contra vehículo donde viajaba el diputado Juan Ramón Rivas

El Ministerio Público (MP) informó que personal fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas procesó un escenario criminal donde tuvo lugar un ataque armado ocurrido el martes 12 de agosto en la 11 avenida y 1 calle, zona 1 de la capital.



Añadió que, del ataque, Walter Timoteo Esquivel sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial, donde murió.



“Él era el piloto del vehículo en el que se conducían dos personas más, entre ellos el diputado al Congreso de la República por la bancada Vamos, Juan Ramón Rivas García, quienes resultaron ilesos”, añadió el ente investigador.



Agregó: “Según la investigación preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta aprovecharon el momento en que el semáforo estaba en rojo para atacar a sus víctimas”.





Indicó el MP que, en el lugar del ataque, localizaron cinco casquillos de arma de fuego, los cuales fueron embalados para ser remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes, así como manchas de posible sangre.

Congreso lamenta lo sucedido



“El presidente Nery Ramos y Ramos, integrantes de Junta Directiva y diputados lamentan el sensible fallecimiento de Walter Timoteo Esquivel, trabajador del Organismo Legislativo asignado al diputado Juan Ramón Rivas, representante de Izabal”, publicó en X el Congreso.



Luego, en conferencia de prensa, el diputado Nery Ramos indicó: “Hemos establecido una comunicación directa con el diputado que lamentablemente fue víctima de este atentado y que desafortunadamente también segó la vida de Walter Timoteo Esquivel, un empleado del Congreso de la República”.



Ramos añadió que han establecido comunicación con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y autoridades de la Policía Nacional Civil para que se haga justicia.





“Hoy más que nunca, el llamado al ministro de Gobernación y a las autoridades del Ejecutivo es que asuman con autoridad, que asuman con absoluta determinación las acciones para aislar a estos cabecillas de estructuras del crimen organizado que han cobrado tantas víctimas”, dijo en relación con el aislamiento de los cabecillas de pandillas.



Mientras que el presidente Bernardo Arévalo, en su cuenta en X, escribió: “Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad”.

“Le expresé mis condolencias y solidaridad. Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones de Gobierno. A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener; la seguridad de nuestra gente es la prioridad”, afirmó.

El Presidente @Nery_RamosR en compañía de integrantes de la Junta Directiva lamentaron el atentado armado en contra el legislador Juan Ramón Rivas del bloque Vamos, hecho que cobró la vida de Walter Timoteo Esquivel, trabajador de este alto Organismo del Estado.



